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    Elektrikli araç şarjında Almanya en pahalı, Türkiye en ucuz ülke oldu

    Yeni yayımlanan bir araştırmaya göre Türkiye, elektrikli araçların evde şarj edilmesinin en ucuz olduğu Avrupa ülkesi oldu. Almanya, Danimarka ve İrlanda ise en yüksek şarj maliyetlerine sahip.

    Türkiye, elektrikli araç şarjında Avrupa’nın en ucuz ülkesi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçlar çevre dostu yapıları ve düşük işletme maliyetleriyle giderek daha fazla tercih edilirken, Avrupa genelinde bu araçların şarj maliyetleri ciddi farklılıklar gösteriyor. İrlanda merkezli karşılaştırma platformu Switcher.ie tarafından yayınlanan yeni bir araştırma, Avrupa’daki elektrikli araç şarj ücretlerini ülke bazında inceleyerek en pahalı ve en ucuz ülkeleri sıraladı. Türkiye, bu sıralamada en ucuz ülke olarak öne çıktı.

    Türkiye en ucuz ülke oldu

    Araştırmaya göre Türkiye’de bir elektrikli aracı evde tam şarj etmek yalnızca 4,05 euroya mal oluyor. 100 kilometrelik bir sürüş için gereken enerji ise ortalama 1,11 euro. Bu rakamlarla Türkiye, elektrikli araç kullanıcıları için en düşük maliyetli Avrupa ülkesi konumunda. Türkiye’yi Gürcistan (4,59 euro) ve Kosova (4,87 euro) takip ediyor.

    Ancak bu bölgelerdeki elektrikli araç sahipliği oranı Avrupa’nın batısına göre daha düşük. Örneğin Türkiye, elektrikli otomobillerin pazar payına bakıldığında Avrupa’da yüzde 13,68 ile 17. sırada. Bunun temel nedenleri arasında araçların yüksek satın alma maliyetleri ve genel olarak düşük gelir seviyeleri bulunuyor.

    Almanya, Danimarka ve İrlanda: En pahalı ilk üç

    Listenin en pahalı ucunda ise Almanya yer alıyor. Almanya’da bir elektrikli aracı evde şarj etmek 25,73 euro tutarken, 100 kilometrelik yolun enerji maliyeti 7,06 euroya kadar çıkabiliyor. Almanya’yı Danimarka (24,56 euro) ve İrlanda (24,14 euro) izliyor.

    Almanya’da 2024 yılında tam elektrikli araç satışlarında yüzde 27’lik bir düşüş yaşandı ve yalnızca 380.609 adet tam elektrikli otomobil kaydı yapıldı. Ancak 2025 itibarıyla satışlar yeniden yükselişe geçti. Yeni yılda Almanya'da elektrikli araç satın alımına yönelik hibeler azaltılırken, yeni vergi avantajları devreye alınmaya başlandı.

    Avrupa'da elektrikli araç şarj etmenin en pahalı olduğu 10 ülke
    Sıra kWh başına maliyet Tam şarj başına maliyet 100 km başına maliyet
    1 Almanya 25,73 euro 7.06 euro
    2 Danimarka 24,56 euro 6,74 euro
    3 İrlanda 24,14 euro 6.62 euro
    4 Belçika 21.62 euro 5.93 euro
    5 Çekya 21.55 euro 5.91 euro
    6 Kıbrıs 21.21 euro 5.82 euro
    7 İtalya 20.30 euro 5.57 euro
    8 Lihtenştayn 20.15 euro 5.53 euro
    9 Fransa 19.09 euro 5.24 euro
    10 Finlandiya 17,81 euro 4.88 euro

    Avrupa'da elektrikli araç şarj etmenin en ucuz olduğu 10 ülke
    Sıra kWh başına maliyet Tam şarj başına maliyet 100 km başına maliyet
    1 Türkiye 4.05 euro 1.11 euro
    2 Georgia 4.59 euro 1.26 euro
    3 Kosova 4.87 euro 1.34 euro
    4 Bosna-Hersek 5.91 euro 1,62 euro
    5 Karadağ 6.55 euro 1.80 euro
    6 Macaristan 6,73 euro 1.85 euro
    7 Sırbistan 7.23 euro 1.98 euro
    8 Arnavutluk 7.50 euro 2,06 euro
    9 Bulgaristan 7.94 euro 2.18 euro
    10 Malta 8.49 euro 2,33 euro

    Neden bu kadar fark var?

    Araştırmaya göre şarj maliyetlerindeki bu farklılıklar sadece enerji fiyatlarından değil; ülkelerin enerji üretim kaynakları, yenilenebilir enerji kullanımı, vergi politikaları, sübvansiyonlar, jeopolitik gelişmeler ve altyapı yatırımları gibi birçok faktörden etkileniyor.

    Bu arada çalışmanın metodolojisine de değinelim. Switcher, bu çalışmasında 2025 yılının ilk çeyreğinde Avrupa’da en çok satan 25 elektrikli araç modelini baz aldı. Araçların gerçek menzilleri ve batarya kapasiteleri, EV Database üzerinden alındı. Ülke bazlı elektrik fiyatları ise Eurostat’ın 25 Nisan 2024 tarihli en güncel verilerinden elde edildi.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 2 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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