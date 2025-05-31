Elektrikli araç şarjında Almanya en pahalı, Türkiye en ucuz ülke oldu

Türkiye en ucuz ülke oldu
Araştırmaya göre Türkiye’de bir elektrikli aracı evde tam şarj etmek yalnızca 4,05 euroya mal oluyor. 100 kilometrelik bir sürüş için gereken enerji ise ortalama 1,11 euro. Bu rakamlarla Türkiye, elektrikli araç kullanıcıları için en düşük maliyetli Avrupa ülkesi konumunda. Türkiye’yi Gürcistan (4,59 euro) ve Kosova (4,87 euro) takip ediyor.
Ancak bu bölgelerdeki elektrikli araç sahipliği oranı Avrupa’nın batısına göre daha düşük. Örneğin Türkiye, elektrikli otomobillerin pazar payına bakıldığında Avrupa’da yüzde 13,68 ile 17. sırada. Bunun temel nedenleri arasında araçların yüksek satın alma maliyetleri ve genel olarak düşük gelir seviyeleri bulunuyor.
Almanya, Danimarka ve İrlanda: En pahalı ilk üç
Listenin en pahalı ucunda ise Almanya yer alıyor. Almanya’da bir elektrikli aracı evde şarj etmek 25,73 euro tutarken, 100 kilometrelik yolun enerji maliyeti 7,06 euroya kadar çıkabiliyor. Almanya’yı Danimarka (24,56 euro) ve İrlanda (24,14 euro) izliyor.
Almanya’da 2024 yılında tam elektrikli araç satışlarında yüzde 27’lik bir düşüş yaşandı ve yalnızca 380.609 adet tam elektrikli otomobil kaydı yapıldı. Ancak 2025 itibarıyla satışlar yeniden yükselişe geçti. Yeni yılda Almanya'da elektrikli araç satın alımına yönelik hibeler azaltılırken, yeni vergi avantajları devreye alınmaya başlandı.
|Sıra
|kWh başına maliyet
|Tam şarj başına maliyet
|100 km başına maliyet
|1
|Almanya
|25,73 euro
|7.06 euro
|2
|Danimarka
|24,56 euro
|6,74 euro
|3
|İrlanda
|24,14 euro
|6.62 euro
|4
|Belçika
|21.62 euro
|5.93 euro
|5
|Çekya
|21.55 euro
|5.91 euro
|6
|Kıbrıs
|21.21 euro
|5.82 euro
|7
|İtalya
|20.30 euro
|5.57 euro
|8
|Lihtenştayn
|20.15 euro
|5.53 euro
|9
|Fransa
|19.09 euro
|5.24 euro
|10
|Finlandiya
|17,81 euro
|4.88 euro
|Sıra
|kWh başına maliyet
|Tam şarj başına maliyet
|100 km başına maliyet
|1
|Türkiye
|4.05 euro
|1.11 euro
|2
|Georgia
|4.59 euro
|1.26 euro
|3
|Kosova
|4.87 euro
|1.34 euro
|4
|Bosna-Hersek
|5.91 euro
|1,62 euro
|5
|Karadağ
|6.55 euro
|1.80 euro
|6
|Macaristan
|6,73 euro
|1.85 euro
|7
|Sırbistan
|7.23 euro
|1.98 euro
|8
|Arnavutluk
|7.50 euro
|2,06 euro
|9
|Bulgaristan
|7.94 euro
|2.18 euro
|10
|Malta
|8.49 euro
|2,33 euro
Neden bu kadar fark var?
Araştırmaya göre şarj maliyetlerindeki bu farklılıklar sadece enerji fiyatlarından değil; ülkelerin enerji üretim kaynakları, yenilenebilir enerji kullanımı, vergi politikaları, sübvansiyonlar, jeopolitik gelişmeler ve altyapı yatırımları gibi birçok faktörden etkileniyor.
Bu arada çalışmanın metodolojisine de değinelim. Switcher, bu çalışmasında 2025 yılının ilk çeyreğinde Avrupa’da en çok satan 25 elektrikli araç modelini baz aldı. Araçların gerçek menzilleri ve batarya kapasiteleri, EV Database üzerinden alındı. Ülke bazlı elektrik fiyatları ise Eurostat’ın 25 Nisan 2024 tarihli en güncel verilerinden elde edildi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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