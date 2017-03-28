Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Yeni Hyundai i30’u en yetkili ağızdan dinledik, aracı kısa bir rotada kullandık

2 yıl
26,8b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hyundai, merakla beklenen üçüncü nesil i30’u Türkiye’de resmen tanıttı. Nisan ayında tüketicilerle buluşacak olan aracı Hyundai Türkiye Genel Müdür Önder Göker’den dinledik.

Bugüne kadar küresel ölçekte 850 bin adetten fazla satılan Hyundai i30 çok yakında Türkiye’de de tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni motor seçenekleri ve donanımsal özellikler ile gelen araç, daha geniş, daha uzun ve daha alçak bir gövdeye kavuşturulmuş. Şaside yapılan geliştirmelere ile 28kg daha hafif hale getirilen otomobil, yol tutuşu anlamında da önemli kazanımlar elde etmiş.

Güvenlik seçeneklerinin pozitif etkisi bir yana araç, kullanım deneyimi ve yarattığı güven hissi ile de iddialı bir güncelleme olarak karşımızda duruyor. Otomobille ilgili daha fazla detayı sizlere aracı uzun süreli kullanımımızdan sonra sizlerle paylaşmış olacağız. Şimdi sizi Hyundai Türkiye Genel Müdürü Önder Göker ile gerçekleştirdiğimiz röportaj ile baş başa bırakalım.


En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CVenturas 2 yıl en beğenilen
Araba deyince renk seçeneği donanım teknoloji bir de tasarım mı aklınıza geliyor? Lütfen araç nasıl test edilir önce o konuda kendinizi geliştirin. İzlenme tıklanma sayıları artıyor diye her alana girmek doğru değil. Profesyonellik iyi olunan alanda varlık göstermek demektir. Bir alanda varlık gösterecekseniz önce kendinizi geliştirin.
And Mehmet Çetinin tek başına yaptığı OTOPARK testlerini izleyerek bir otomobil hangi kriterlerde ve nasıl değerlendirilirin cevabını bulun. Ardından bu kriterleri değerlendirebilecek bilgi birikimi ve kültüre sahip misiniz onu değerlendirin. Lütfen yarım yamalak videolarla gelmeyin. Teknoloji sitelerinin bu alana saldırması ve dar bakış açısıyla sektörü yozlaştırması hoş değil. İnsanların ufkunu daraltmak yerine ufkunu açmalısınız.
Erdi Özüağ ve Mesut Çevik bir donanımı incelerken veya teknolojik bir aleti incelerken nasıl izleyenlere yeni bir şeyler katıyorsa aynısını yapın. Veya hiç yapmayın. Donanımhaberin bir kalitesi vardı. Gün reis bence biraz düşünsün. Neleri değiştirebilirim, nasıl siteme ve markasına katkı sağlayabilirim desin.
Gidişat pek iyi değil. Eskilerin yerini alan genç editörler aynı kaliteyi uzun zamandır sunamıyor. Geçen sürede beklenen gelişimi gösteremediler.
Kolay gelsin.
Araba deyince renk seçeneği donanım teknoloji bir de tasarım mı aklınıza geliyor? Lütfen araç nasıl test edilir önce o konuda kendinizi geliştirin. İzlenme tıkl...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korsan58 2 yıl
Donanımhaber ve shiftdelete davet edilmiş gitmişler otomobille alakaları yok
Hyundai basında daha fazla duyulmaz istemiş herhalde
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cosster 2 yıl
Eski model daha yeni görünüyor...
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cevizkabugu 11 ay
çok pahalı.. zor satarlar bu aracı TR de..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cervinff 2 yıl
2012 model i30 sahibi olarak beğenmedim. Kia ceed'e çok benzemiş. sportif tasarım ve agresif hatlardan eser yok. Bildiğin yumuşatmışlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vincent5555 2 yıl
2012 modeli daha güzel gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 2 yıl
1. nesildeki başarılı yol tutuşu?

2 sene kullandım ve yol tutuşu konusunda pek başarılı olduğunu söyleyemem.
2. nesil zaten eleştirilmiş yol tutuşu konusunda.
3. nesili düşünenler de denemeden almasın sakın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ysuleymany 2 yıl
Donanimhaber, arabahaber mi oluyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
bu araba kaç çekirdekli?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 2 yıl
CVENTURAS boş yapma bu bir sadece lansman öncesi ropörtaj videosu.
ben videoyu beğendim soruları soran genç arkadaşta güzel sorular sormuş araç incelemeye geldiğinde ozaman değerlendiririz incelemesini. buradan bakıpta ıy mıy yapmak doğru değil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enemywalker 2 yıl
eeeee
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 2 yıl
Gecen ikinci elini alacaktim, yeni model de %55 guclendirilmis celik lafini duyunca vaz gectim, demek eskisinde %35 zayifmis
3 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 2 yıl WB
WB
Gecen ikinci elini alacaktim, yeni model de %55 guclendirilmis celik lafini duyunca vaz gectim, demek eskisinde %35 zayifmis


Bu neyin nasıl bir hesabıysa
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciginix 2 yıl WB
WB

Gecen ikinci elini alacaktim, yeni model de %55 guclendirilmis celik lafini duyunca vaz gectim, demek eskisinde %35 zayifmis


%10'u da sudan oluşuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 2 yıl WB
WB
Gecen ikinci elini alacaktim, yeni model de %55 guclendirilmis celik lafini duyunca vaz gectim, demek eskisinde %35 zayifmis


Bu mesaji anlamayanlar olmus, yenisi eskisine gore %50 mukavemetliyse eskisi yenisine gore ortalama %35 daha az mukavemetli demektir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Ben de beğenmedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:40
Hyundai'den geleceğin otomobili
16,2b izlenme · 1 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,5b izlenme · 3 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
12,2b izlenme · 21 sa. yeni video
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
08:33
2018 model Mercedes A serisi sedan ne zaman Türkiye'ye geliyor? [Video]
21,4b izlenme · 10 ay
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,2b izlenme · 2 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,1b izlenme · 2 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,7b izlenme · 1 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim