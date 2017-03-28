Yeni Hyundai i30’u en yetkili ağızdan dinledik, aracı kısa bir rotada kullandık

Haber Müdürü
Hyundai, merakla beklenen üçüncü nesil i30’u Türkiye’de resmen tanıttı. Nisan ayında tüketicilerle buluşacak olan aracı Hyundai Türkiye Genel Müdür Önder Göker’den dinledik.
Bugüne kadar küresel ölçekte 850 bin adetten fazla satılan Hyundai i30 çok yakında Türkiye’de de tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni motor seçenekleri ve donanımsal özellikler ile gelen araç, daha geniş, daha uzun ve daha alçak bir gövdeye kavuşturulmuş. Şaside yapılan geliştirmelere ile 28kg daha hafif hale getirilen otomobil, yol tutuşu anlamında da önemli kazanımlar elde etmiş.
Güvenlik seçeneklerinin pozitif etkisi bir yana araç, kullanım deneyimi ve yarattığı güven hissi ile de iddialı bir güncelleme olarak karşımızda duruyor. Otomobille ilgili daha fazla detayı sizlere aracı uzun süreli kullanımımızdan sonra sizlerle paylaşmış olacağız. Şimdi sizi Hyundai Türkiye Genel Müdürü Önder Göker ile gerçekleştirdiğimiz röportaj ile baş başa bırakalım.
Paylaş Tweetle
And Mehmet Çetinin tek başına yaptığı OTOPARK testlerini izleyerek bir otomobil hangi kriterlerde ve nasıl değerlendirilirin cevabını bulun. Ardından bu kriterleri değerlendirebilecek bilgi birikimi ve kültüre sahip misiniz onu değerlendirin. Lütfen yarım yamalak videolarla gelmeyin. Teknoloji sitelerinin bu alana saldırması ve dar bakış açısıyla sektörü yozlaştırması hoş değil. İnsanların ufkunu daraltmak yerine ufkunu açmalısınız.
Erdi Özüağ ve Mesut Çevik bir donanımı incelerken veya teknolojik bir aleti incelerken nasıl izleyenlere yeni bir şeyler katıyorsa aynısını yapın. Veya hiç yapmayın. Donanımhaberin bir kalitesi vardı. Gün reis bence biraz düşünsün. Neleri değiştirebilirim, nasıl siteme ve markasına katkı sağlayabilirim desin.
Gidişat pek iyi değil. Eskilerin yerini alan genç editörler aynı kaliteyi uzun zamandır sunamıyor. Geçen sürede beklenen gelişimi gösteremediler.
Kolay gelsin.
Hyundai basında daha fazla duyulmaz istemiş herhalde