Yeni Hyundai i30’u en yetkili ağızdan dinledik, aracı kısa bir rotada kullandık

Hyundai, merakla beklenen üçüncü nesil i30’u Türkiye’de resmen tanıttı. Nisan ayında tüketicilerle buluşacak olan aracı Hyundai Türkiye Genel Müdür Önder Göker’den dinledik.

Bugüne kadar küresel ölçekte 850 bin adetten fazla satılan Hyundai i30 çok yakında Türkiye’de de tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni motor seçenekleri ve donanımsal özellikler ile gelen araç, daha geniş, daha uzun ve daha alçak bir gövdeye kavuşturulmuş. Şaside yapılan geliştirmelere ile 28kg daha hafif hale getirilen otomobil, yol tutuşu anlamında da önemli kazanımlar elde etmiş.

Güvenlik seçeneklerinin pozitif etkisi bir yana araç, kullanım deneyimi ve yarattığı güven hissi ile de iddialı bir güncelleme olarak karşımızda duruyor. Otomobille ilgili daha fazla detayı sizlere aracı uzun süreli kullanımımızdan sonra sizlerle paylaşmış olacağız. Şimdi sizi Hyundai Türkiye Genel Müdürü Önder Göker ile gerçekleştirdiğimiz röportaj ile baş başa bırakalım.