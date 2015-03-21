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Yeni MacBook neler sunuyor, o fiyatıyla almaya değer mi ? Özel Video

4 yıl
43,5b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Analiz videolarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Apple'ın akıllı saatini tanıttığı etkinliğe, saatten çok 12-inç boyutundaki yeni MacBook damgasını vurdu. Intel'in Core M platformu sayesinde hem çok ince hem çok hafif üstelik te fansız çalışan bu bilgisayar bu açılardan beğeni kazanırken, sadece tek bir porta sahip olması ve yüksek fiyatıyla da eleştri oklarının hedefi oldu. Peki yeni MacBook neler sunuyor, MacBook Air hala cazibesini koruyor mu ? MacBook'la ilgili tüm sorulara yanıt veriyoruz.

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cnr_kfks 4 yıl en beğenilen
Mesut ve Erdi ağabeyler,
Sizlere bir eleştirim var; insanların en yeni çıkan üst seviye teknoloji cihazlarına çok para harcadıkları aşikar, siz de sık sık belirtiyorsunuz bu videoda da almamalarını önermişsiniz. Ancak gündem bakımından aksi yönde davranıyorsunuz.
Örneğin ben cep telefonu almak istiyorum ancak bir telefona 2500 - 3000 lira para harcamak istemiyorum. Dolayısı ile amiral gemi değil de orta veya alt seviye telefon bakmam gerekir. Ancak sizlerin doğru düzgün incelemesi yok bu kategoriler için varsa yoksa en pahalı telefonlara yönelik inceleme yapıyorsunuz ve gündemde hep o seviye var.
Böylece insanların algısını yanlış yere çektiğinizi düşünüyorum. Alt ve orta seviyeye daha fazla önem verip insanların israftan kaçınmalarına yardımcı olabilirsiniz bence.
Bu konuyu değerlendirmeniz dileği ile.
Mesut ve Erdi ağabeyler,Sizlere bir eleştirim var; insanların en yeni çıkan üst seviye teknoloji cihazlarına çok para harcadıkları aşikar, siz de sık sık be...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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1BilimAdamı 4 yıl fx57
fx57

cnr_kfks

Mesut ve Erdi ağabeyler,

Sizlere bir eleştirim var; insanların en yeni çıkan üst seviye teknoloji cihazlarına çok para harcadıkları aşikar, siz de sık sık belirtiyorsunuz bu videoda da almamalarını önermişsiniz. Ancak gündem bakımından aksi yönde davranıyorsunuz.

Örneğin ben cep telefonu almak istiyorum ancak bir telefona 2500 - 3000 lira para harcamak istemiyorum. Dolayısı ile amiral gemi değil de orta veya alt seviye telefon bakmam gerekir. Ancak sizlerin doğru düzgün incelemesi yok bu kategoriler için varsa yoksa en pahalı telefonlara yönelik inceleme yapıyorsunuz ve gündemde hep o seviye var.

Böylece insanların algısını yanlış yere çektiğinizi düşünüyorum. Alt ve orta seviyeye daha fazla önem verip insanların israftan kaçınmalarına yardımcı olabilirsiniz bence.

Bu konuyu değerlendirmeniz dileği ile.

Merhaba,

Bence yeteri kadar sitemizde gezmemişsiniz :)

Video incelemelerimiz arasında, bahsettiğiniz fiyat kategorisi için Meizu MX4, Piranha IQ+, Asus ZenFone 6, Nokia Lumia 535, Vestel Venus 5.5X, ZOPO, Avea InTouch 4 vb. pek çok telefonun incelemesini bulabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde yine son günlerde, bazı yeni modeller de bu listeye dahil olacak.

Teşekkürler.

Meizu MX4, Piranha IQ+, Venus 5.5X, ZOPO, Avea InTouch 4 bunları reklam incelemesi biliyordum.Neyse önemli bazı orta seviyeleri incelemediğiniz bir gerçek, üyelerde başka sitelerin dandik incelemelerine bakarak yanlış telefon alabiliyor(geçen sene benim gibi
)en azından tavsiye edilen modeller için kategori açsanız bence iyi olur
fx57cnr_kfksMesut ve Erdi ağabeyler,Sizlere bir eleştirim var; insanların en yeni çıkan üst sevi...
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musa_unsal2005 4 yıl
O fiyata 3 tane 256 gb ssd yi raid modunda çalıştıran 5. nesil i7 işlemcili gtx960m li bilgisayar alınır.
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DH Misafiri 4 yıl
guzel bir video olmus ama cozunurlukten bahsetmemissiniz. Ben macbook pro 15 retina kullanicisiyim ve arkadasimin macbook air cihazinin ekranina bakinca midem bulaniyor. macbook airlarin ekran kalitesi berbat.
bu yeni macbook cihazi retina ekran. bu kismi da bahsetmeliydiniz.
ama gunun sonunda dikkat cektiginiz noktalar dogru, o fiyata starbucks cihazi olur en fazla.
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kaju waffle 4 yıl DH Misafiri
Benim sony vaio pro 13 un goruntu kalitesi 10 numara. Zaten macbook airden daha pahali.

Bazi arkadaslar bu kadar fiyat olur mu demisler de benim gibi gezen insanlarin aradigi ilk sey hafif bir ultrabook airbook tasimak cunku kiyafetler, is evraklari cantanin agirligi falan derken 200-300 gramlik hafiflik bile cok onemli hale geliyor. Ekran boyutu tatminkar ve hafif bir cihaz. Ssd olmasi nedeni ile hizi da muthis.

Surekli gezenler icin ideal bir pc bence. Ki tek rakibi olan Sonynin de pc sektorunden cekildigini farz edersek muthis hafifligiyle cok gezenler icon bu pc bir mecburiyet.
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kaju waffle 4 yıl
12 inc 900 gram Sony vaio pro 13 13.3 inc 1060 gram. Evet biraz daha hafifletmis apple ancak tek giris bence de az. Fiyat ise normal cunku dolar su an pahali.
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robustt 4 yıl
-Değiş bir inceleme(eleştir) olmuş. Teşekkürler.
-Herşey bir tarafa tek port olayı bence de çok kötü olmuş.
-Macbook air var bende de onda bile bazen dönüştürücülerden sıkılıyorum.
-Trackpad gerçekten Macbook'lardaki en iyi bileşenlerden birisi. Şimdiye kadar
hiçbir diz üstü bilgisayarda böylesini kullanmadım.
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orhanyor 4 yıl
apple i zengin etmek isteyen fanboyların alacağı bir laptop yapmışlar, bunun yerine hiç olmazsa macbook air alınsa çok daha mantıklı bir iş yapılmış olur.
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celaldk 4 yıl
Benim anlamadığım macbook retina ayarındaki razer pro'yu yarı fiyatına nereden alıyorsunuz Mesut Bey ? Razer pro amazon.com/... macbook retina 15" amazon.com/... fiyatlarıda aynı . 970m ve 0.1 ghz işlemci farkı dışında macbook her alanda daha önde. 512 pci-express ssd ,16gb ram, şarj, hafiflik ve incelik , ömür boyu bedava işletim sistemi ,trackpad , teknik servis (razer'ın teknik servisi bile yok tr'de) vb... İnsanları yanlış yönledirmeyelim yarı fiyatı diyerek . Ayrıca mac os x'te kullanım sırasında değiştirseniz bile ölçeklendirme sorunu yok windows kullananlar düşünsün . Ama şu konuda haklı Mesut Bey , bu cihaz cidden alınması saçma olan bir cihaz inceleme genel olarak doğru . Her apple cihazı gibi 2. nesli beklenmeli bence . İlla mac isteyen ve taşınabilir olsun isteyenlere tavsiyem 13" retina aynı fiyattalar ama çok daha güçlü bir cihaz . Ayrıca 13" retina dediğimiz cihazda 18 mm ve 1.6 kg yani gayet taşınabilir ve normal kullanımda yine fan sesi yok .
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DH Misafiri 4 yıl
07:22 - 08:06 arası Macbook bilgisayarları çok güzel anlatmışlar. Tamam, çok fazla işlemciyi yormuyor, RAM az kullanıyor ama işlemcinin tam gücünden yararlanamayacaksam neden o bilgisayarı satın alayım ki ? Ekranı küçük, işlemci hızı telefonda bulunan işlemci hızından kötü, olsun ben Apple kullanıyorum. İşletim sistemi çok iyi, çökme sorunu yok. Onun için çok para vermem lazım. USB girişi bile 1 tane var, tüketici ile nasıl alay edilir, onu göstermiş adamlar :D :D :D 5.300 Lira vereceğinize 5.500 Lira verin, MSI GE62 Apache 2QE-070TR alın her istediğinizi yapın.
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sangokudbgt 4 yıl
Yine başlamış windows fanboyları apple'ı kötülemeye,
Adamlar bir sürü yine teknoloji getiriyor, dünyanın en ince bilgisayarı siz gidip gördünüz mü o aleti? Yok.. anca eleştirin..
Apple dünyanın en büyük markasıdır, günümüz dünyasınını şekillendirmiş firmadır, her şeyinizi ona borçlusunuz neredeyse, cebinizdeki telefondan tutun, bilgisayarınıza kadar..
14nm işlemci var? başka nerde gördünüz bu işlemciyi? Fansız çalışıyor var mı muadili dünyada? yoksa apple'a özgün müthiş bir teknoloji mi desem?
Neyse size laf anlatılmaz, apple kullanmak ayrıcalıktır, ayrıcalık hissetmeyenler zaten anlamaz..
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KırmızıElma 4 yıl sangokudbgt
sangokudbgt

Yine başlamış windows fanboyları apple'ı kötülemeye,
Adamlar bir sürü yine teknoloji getiriyor, dünyanın en ince bilgisayarı siz gidip gördünüz mü o aleti? Yok.. anca eleştirin..

Apple dünyanın en büyük markasıdır, günümüz dünyasınını şekillendirmiş firmadır, her şeyinizi ona borçlusunuz neredeyse, cebinizdeki telefondan tutun, bilgisayarınıza kadar..

14nm işlemci var? başka nerde gördünüz bu işlemciyi? Fansız çalışıyor var mı muadili dünyada? yoksa apple'a özgün müthiş bir teknoloji mi desem?

Neyse size laf anlatılmaz, apple kullanmak ayrıcalıktır, ayrıcalık hissetmeyenler zaten anlamaz..


İşte dünyada apple ın kullanılma nedeni [>:]
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@nano@ 4 yıl sangokudbgt
14 nm işlemciyi apple tarlasında üretti demi bu bilgisayar bence senin başından aşar ama bana yetmez mesela ben autocad e tıkladığımda şak diye açar mı açamaz mümkün değil bu işlemciyle istersen 10 tane raid ssd tak. Probina dan analiz alırken 2 dk da hatasız yapabilir mi yapamaz hatta probina varmı oda meçhul mac te. Bundan incesi var haberide çıktı ama ölçülendirme çizgisini okuyacak teknik bilgin olmadığı için anlamadın yada görme kusurun var. Senin o hisssettiğin ayrıcalığını ben alır benim Qosmio ya pil diye bağlarım içinde pilden başka bişey yok çünkü benim gözümde taşınabilir batarya canlandı mac e bakınca


bunları yazmak istemezdim arkadaşlar genelde milletin parasını nereye bayıldığı beni hiç ilgilendirmez ama biran şoke oldum okuyunca herşeyi apple icat etti sanıyor sana vikipedi ve piskolog öneriyorum....
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Gece772 4 yıl
Macbook çöp
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RaDReS 4 yıl
NTFS diske dosya kopyalamak için kırk takla atıyormuyuz hala ? yada takla atmayıp ücretli yazılımı mı satın alıyoruz... bir işletim sisteminin en temel görevi için bile işkence çektiren bir işletim sistemine bu kadar övgü nasıl oluyor anlamam mümkün değil... pazarlama dedikleri bu olsa gerek :D
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Rock_Rage 4 yıl RaDReS
RaDReS

NTFS diske dosya kopyalamak için kırk takla atıyormuyuz hala ? yada takla atmayıp ücretli yazılımı mı satın alıyoruz... bir işletim sisteminin en temel görevi için bile işkence çektiren bir işletim sistemine bu kadar övgü nasıl oluyor anlamam mümkün değil... pazarlama dedikleri bu olsa gerek :D

Buda hep yanlış bilinen bir şey dir.

NTFS microsoft tarafından üretilmiş bir teknoloji bu nedenle rakip firmaların bunu kullanmak istememesi veya microsoftun bunu kullandırmak istememesi doğal bir şey.Fakat Ex fat dosya sistemi her iki platformda da sorusuz çalışan bir sistemdir.Harici disklerinizi bu formata çevirirseniz hem windowsta hemde mac os da kullanabilirsiniz.Parada cebinizde kalır.

SAYGILARLA
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34sem 4 yıl
Çok pahalı dizüstü dediğin cihaz bence 1000 liralık internet, film gibi amaçlara ghizmet etmeli.
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