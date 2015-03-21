Yeni MacBook neler sunuyor, o fiyatıyla almaya değer mi ? Özel Video

Analiz videolarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Apple'ın akıllı saatini tanıttığı etkinliğe, saatten çok 12-inç boyutundaki yeni MacBook damgasını vurdu. Intel'in Core M platformu sayesinde hem çok ince hem çok hafif üstelik te fansız çalışan bu bilgisayar bu açılardan beğeni kazanırken, sadece tek bir porta sahip olması ve yüksek fiyatıyla da eleştri oklarının hedefi oldu. Peki yeni MacBook neler sunuyor, MacBook Air hala cazibesini koruyor mu ? MacBook'la ilgili tüm sorulara yanıt veriyoruz.

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