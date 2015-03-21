Yeni MacBook neler sunuyor, o fiyatıyla almaya değer mi ? Özel Video

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Analiz videolarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Apple'ın akıllı saatini tanıttığı etkinliğe, saatten çok 12-inç boyutundaki yeni MacBook damgasını vurdu. Intel'in Core M platformu sayesinde hem çok ince hem çok hafif üstelik te fansız çalışan bu bilgisayar bu açılardan beğeni kazanırken, sadece tek bir porta sahip olması ve yüksek fiyatıyla da eleştri oklarının hedefi oldu. Peki yeni MacBook neler sunuyor, MacBook Air hala cazibesini koruyor mu ? MacBook'la ilgili tüm sorulara yanıt veriyoruz.
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Sizlere bir eleştirim var; insanların en yeni çıkan üst seviye teknoloji cihazlarına çok para harcadıkları aşikar, siz de sık sık belirtiyorsunuz bu videoda da almamalarını önermişsiniz. Ancak gündem bakımından aksi yönde davranıyorsunuz.
Örneğin ben cep telefonu almak istiyorum ancak bir telefona 2500 - 3000 lira para harcamak istemiyorum. Dolayısı ile amiral gemi değil de orta veya alt seviye telefon bakmam gerekir. Ancak sizlerin doğru düzgün incelemesi yok bu kategoriler için varsa yoksa en pahalı telefonlara yönelik inceleme yapıyorsunuz ve gündemde hep o seviye var.
Böylece insanların algısını yanlış yere çektiğinizi düşünüyorum. Alt ve orta seviyeye daha fazla önem verip insanların israftan kaçınmalarına yardımcı olabilirsiniz bence.
Bu konuyu değerlendirmeniz dileği ile.
Meizu MX4, Piranha IQ+, Venus 5.5X, ZOPO, Avea InTouch 4 bunları reklam incelemesi biliyordum.Neyse önemli bazı orta seviyeleri incelemediğiniz bir gerçek, üyelerde başka sitelerin dandik incelemelerine bakarak yanlış telefon alabiliyor(geçen sene benim gibi )en azından tavsiye edilen modeller için kategori açsanız bence iyi olur