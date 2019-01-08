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Harley Davidson'un elektrikli motosikleti 30 bin dolara 177 km menzil sunacak

Elektrikli motosiklet pazarına Livewire ile giriş yapmaya hazırlanan Harley Davidson, bugün araçla ilgili bazı teknik detaylar paylaştı. İşte fiyatı 30 bin dolardan başlayan Livewire'ın özellikleri:
4 ay
3,7b
1
11
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Harley Davidson'un elektrikli motosikleti 30 bin dolara 177 km menzil sunacak
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Dünyanın en büyük motosiklet üreticilerinden Harley Davidson, gittikçe büyüyen elektrikli motosiklet pazarına LiveWire ile giriş yapacağını duyurmuştu. Motosiklet tutkunlarının merakla beklediği LiveWire’ın bazı teknik detayları bugün ortaya çıktı.

Harley Davidson ilk elektrikli motosikleti LiveWire’ın güç ve tork değerlerini henüz açıklamasa da 0-100 km/s hızlanmasını 3.5 saniyede tamamladığını belirtti. Şehir içi kullanımda 177 km menzil sunacak LiveWire’ın evde şarj edilmesi halinde her bir saatlik şarj 21 km civarında menzil sağlayacak. Seviye 3 DC hızlı şarj cihazı söz konusu olduğunda ise 35 dakikada tam doluma ulaşacak.

Hücresel veri bağlantısı ile uzaktan kontrol 

Harley Davidson teknik detayların yanı sıra LiveWire’ın 4.3 inçlik dokunmatik ekrana sahip olacağını da onayladı. Ayrıca LiveWire’da bulunan telematik kontrol ünitesi sayesinde şarj durumu, şarjın ne zaman tamamlanacağı, yolculuk planı, hırsızlık bildirimi ve GPS takibi gibi işlemler akıllı telefon yardımıyla uzaktan takip edilebiliyor. Harley Davidson, bu özelliğin ilk yıl ücretsiz olarak kullanılabileceğini belirtiyor.

LiveWire’ın daha önce açıklanan özellikleri arasında Brembo frenler, ayarlanabilir Showa süspansiyon ve çekiş kontrol sistemi yer alıyor. Harley Davidson’ın ilk elektrikli motosikleti bugün ön siparişe açıldı ve 29 bin 799 dolar başlangıç fiyatıyla satın alınabiliyor. Teslimatların yılın ikinci yarısında başlayacağı söyleniyor.


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cihangir151 4 ay en beğenilen
Neyleyim pata pata etmeyen harleyi
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cosef 4 ay
177 km az.
Amerika gibi memlekette tutmaz bu motor çünkü benzin zaten sudan ucuz
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DH Misafiri 4 ay
aynı paraya tesla model 3 alınıyor
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kesikersrdr 4 ay
Mecbur bütün markalar girecekler bu sektöre ama 177km çok az :S
Araba için araştırmıştım istanbuldan ankaraya gidemiyor çoğu araç. Fakat bolu civarında bir dinlenme tesisi var oraya elektrik şarj istasyonu koymuşlar. Muhtemelen 30dk orada mola verip ankaraya ulaşılabilir.
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OverClocK1ng 4 ay
0-100 3.5 saniye iyi ama mükemmel değil.
Mükemmel olan Linghting LS218 dir...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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agent1453 4 ay
Petrol bitse kısa zamanda uzun mesafeli araçlar hazır olur,o yüzden gıdım gıdım bu işler.
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dede17 4 ay
şaşırmış bunlar
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Captain_Ivy 4 ay
177 km de bir şarj istasyonu bulunabilecekse ok..
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shkoksal 4 ay
0-100 3.5 sn mükemmelmiş
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cihangir151 4 ay en beğenilen
Neyleyim pata pata etmeyen harleyi
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Galatas4ray 4 ay
177 km az gibi sanki.Hızlı şarj olunca iyi.
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harley davidson, livewire ve
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