Yeni Mercedes CLA tanıtım öncesi teaser videosuyla karşınızda

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2020 Mercedes-Benz CLA’nın Las Vegas’taki CES 2019’da tanıtılmasına saatler kala yeni bir teaser videosu paylaşıldı. Facebook üzerinden paylaşılan 20 saniyelik teaser, ikinci nesil CLA’nın tasarımı hakkında yeni ipuçları barındırıyor.

“Mercedes-Benz CLA Edition Teaser” başlığıyla paylaşılan teaser’daki aracın standart versiyondan ziyade Edition 1 versiyonu olduğu göze çarpıyor. Dolayısıyla karşımızda duran araç, yeni nesil CLA’nın piyasaya sürüldüğü andan itibaren yalnızca 1 yıl satışta kalacak. Bu özel versiyonun ön tamponunda, jantlarında ve kabininde bulunan turuncu detaylar ilk bakışta dikkat çekiyor.

Alman üreticinin paylaştığı yeni teaser, 2020 Mercedes-Benz CLA’nın tasarımını parça parça da olsa gözler önüne seriyor. Aracın Multibeam LED farları, bumerang şeklindeki LED gündüz farları ile iş birliği içerisinde çalışıyor. Farların yapısı şimdiki CLA ile yeni CLS’nin bir kombinasyonu gibi görünüyor. Yeni CLS’deki gibi yatay bir çizgi üzerine konumlandırılan stop lambalarındaki LED’lerin yapısı da farlarla güzel bir uyum oluşturuyor.

Harekete duyarlı ambiyans aydınlatması

2020 Mercedes-Benz CLA’nın kabin tarafında diğer yeni modellerde olduğu gibi şirketin yapay zekalı bilgi-eğlence sistemi MBUX bulunacak. Yeni A Serisi’ni anımsatan kabinde hot hatch versiyonundakine benzer altı düz spor direksiyon kullanılacak. Daha önceki teaser’dan yola çıkarak harekete duyarlı aydınlatma sisteminin bulunacağını da söylemek mümkün.

Yeni nesil CLA’nın teknik detayları henüz paylaşılmadı. Fakat aracın bu noktada Mercedes’in yeni giriş seviyesi modeli A Serisi Sedan’ı takip edeceği, kaputun altında aynı seçenekleri sunacağı düşünülüyor. ABD’de ise 190 ve 300 beygirlik 2.0 litre turbo motorlarla birlikte sunulabilir. 2020 Mercedes-Benz CLA yarın CES 2019’da tanıtılacak. Araçla ilgili tüm detaylı bilgiyi siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.