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Yeni Mercedes CLA tanıtım öncesi teaser videosuyla karşınızda

Yenilenen tasarımı ve teknolojileriyle Las Vegas'taki CES 2019'da tanıtılacak 2020 Mercedes-Benz CLA ile ilgili yeni bir teaser paylaşıldı. Yeni Mercedes CLA'nın tüm detayları yarın ortaya çıkacak.
4 ay
13,2b
1
15
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Mercedes CLA tanıtım öncesi teaser videosuyla karşınızda
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2020 Mercedes-Benz CLA’nın Las Vegas’taki CES 2019’da tanıtılmasına saatler kala yeni bir teaser videosu paylaşıldı. Facebook üzerinden paylaşılan 20 saniyelik teaser, ikinci nesil CLA’nın tasarımı hakkında yeni ipuçları barındırıyor.

Mercedes-Benz CLA Edition Teaser” başlığıyla paylaşılan teaser’daki aracın standart versiyondan ziyade Edition 1 versiyonu olduğu göze çarpıyor. Dolayısıyla karşımızda duran araç, yeni nesil CLA’nın piyasaya sürüldüğü andan itibaren yalnızca 1 yıl satışta kalacak. Bu özel versiyonun ön tamponunda, jantlarında ve kabininde bulunan turuncu detaylar ilk bakışta dikkat çekiyor.

Alman üreticinin paylaştığı yeni teaser, 2020 Mercedes-Benz CLA’nın tasarımını parça parça da olsa gözler önüne seriyor. Aracın Multibeam LED farları, bumerang şeklindeki LED gündüz farları ile iş birliği içerisinde çalışıyor. Farların yapısı şimdiki CLA ile yeni CLS’nin bir kombinasyonu gibi görünüyor. Yeni CLS’deki gibi yatay bir çizgi üzerine konumlandırılan stop lambalarındaki LED’lerin yapısı da farlarla güzel bir uyum oluşturuyor.

Harekete duyarlı ambiyans aydınlatması 

2020 Mercedes-Benz CLA’nın kabin tarafında diğer yeni modellerde olduğu gibi şirketin yapay zekalı bilgi-eğlence sistemi MBUX bulunacak. Yeni A Serisi’ni anımsatan kabinde hot hatch versiyonundakine benzer altı düz spor direksiyon kullanılacak. Daha önceki teaser’dan yola çıkarak harekete duyarlı aydınlatma sisteminin bulunacağını da söylemek mümkün.

Yeni nesil CLA’nın teknik detayları henüz paylaşılmadı. Fakat aracın bu noktada Mercedes’in yeni giriş seviyesi modeli A Serisi Sedan’ı takip edeceği, kaputun altında aynı seçenekleri sunacağı düşünülüyor. ABD’de ise 190 ve 300 beygirlik 2.0 litre turbo motorlarla birlikte sunulabilir. 2020 Mercedes-Benz CLA yarın CES 2019’da tanıtılacak. Araçla ilgili tüm detaylı bilgiyi siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.


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Ekrem71.5 4 ay en beğenilen FEARTR
Nasıl normal olalım. el alemin 250 paraya aldığını 2500 paraya alıyoruz. adamların 12000 paraya aldığını 100.000 paraya alıyoruz. nasıl normal olalım söyle kardeşim olalım. Normal davranış beklemesin artık kimse bizden...
Nasıl normal olalım. el alemin 250 paraya aldığını 2500 paraya alıyoruz. adamların 12000 paraya aldığını 100.000 paraya alıyoruz. nasıl normal olalım söyle kard...
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Yanıtla +23
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Ekrem71.5 4 ay
yerli otomuz göklerde
yerli uçağımız yerlerde'ciler gelmeden :D
1 Yanıt Yanıtla +15
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FEARTR 4 ay Ekrem71.5
şu haber ile şu yorumun alakasını anlamak için sıkıntılı bir kişilik olması gerek.
1 Yanıt Yanıtla +4
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gunesahmet 4 ay
Sitenin ismini otohaber.com olarak degistirin. Donanimdan cok oto haberi cikmaya baslafi sitede. Eski kalitesini yitirmeye basladi.
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ozansirinn 4 ay
Araba çok iyi baya pahalı olur ben bilemesemde oğlum belki yada torunum biner bu ne ya eski model bu der dalga geçer 2045 de falan
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DH Misafiri 4 ay
Ekrem, şundan eminim ki, maalesef senin düşüncende olan bir çok insan var. Türkiye Mercedes gibi bir otomobil yapsa bile kulup takacak bir kitle var. Üretmemişler, üretmiyoruz derler, sonra ülke yerli üretim çabası içine girer,her platform da yunan gibi kendi ülkeni hakir görürler. Allah hidayet versin. Selamlar..
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ilkerinanç 4 ay
Hedef 2023: Yerli uçağımız göklerde.
Bu cümlenin neresini anlamadığınızı da ben anlamadım hiç açıkçası.Hala aynı muhabbet.
Yani 2023 de göklerde uçak tabiki şu anda değil.Salak olmak lazım olmayan uçağı göklerde demek için.
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dere.beyi 4 ay
ne mercedes ne bmw abi
yeni arabam kesinlikle Ren. TALISMAN olacak
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Patron12 4 ay
Bence büyük hata sürüş konusunda çok kötü bir araç. Vites geçişlerinden tutun multimediasına kadar beni kanser etti 1 haftalık süreçte. Ama iç konforuna diyicek lafım yok.(multimedia hariç)
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Sirrüs 4 ay
Arkaya doğru saçma sapan bir çizgisi vardı ayrıca iç mekan etli butlu tabletle iğrençti. Sonunda güzel bir CLA gelecek gibi duruyor.
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Kerim5100 4 ay
Laguna Shooting Brake olmuş bu :D
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khytr89 4 ay
Iyi de A sedan gelecekti CLA cok anlamsiz olur ya da ayni şeyin laciverti gibi bir şey olur
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selamolsun1 4 ay
Aynı şeyin laciverti. Teaserda bile bi halt değişmediği belli
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Ekrem71.5 4 ay selamolsun1
ön eski merso arka yandan yemiş audi.
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Ekrem71.5 4 ay
yerli otomuz göklerde
yerli uçağımız yerlerde'ciler gelmeden :D
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FEARTR 4 ay Ekrem71.5
şu haber ile şu yorumun alakasını anlamak için sıkıntılı bir kişilik olması gerek.
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