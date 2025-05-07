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    BYD, Avrupa stratejisini değiştiriyor: Macaristan'da hibrit üretimi gündemde

    Gelen haberlere göre BYD, Türkiye ve Macaristan fabrikalarında daha fazla şarj edilebilir hibrit araç üretip satmak istiyor. Şirket daha önce Avrupa'da sadece elektrikli araç üretmeyi planlıyordu.

    BYD'nin yeni Avrupa planı: Daha fazla hibrit üretmek Tam Boyutta Gör
    Çin'in elektrikli araç pazarındaki sert rekabet koşulları sebebiyle fiyatları düşük seviyede tutmak zorunda kalan BYD, Avrupa ve Türkiye gibi denizaşırı pazarlarda ise yüksek satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu nedenle Avrupa'daki elektrikli araç satışlarında istediğini bulamayan şirketin şarj edilebilir hibrit modellere yöneleceği belirtiliyor.

    BYD, Manisa'da kuracağı fabrikada şarj edilebilir hibrit, Macaristan'daki fabrikasında ise Avrupa pazarına yönelik %100 elektrikli otomobiller üretmeyi planlıyordu. Automotive News Europe'un haberine göre Çinli üretici, mevcut stratejisini değiştirerek Macaristan'da da şarj edilebilir hibrit üretimini gündeme aldı. Şirket ayrıca bu yıl Avrupa'daki şarj edilebilir hibrit model sayısını da artırmayı planlıyor.

    BYD'ye göre her müşteri elektrikli araçlara hazır değil. Çinli firma, söz konusu müşteri kitlesinin yöneldiği hibrit araç pazarındaki talebi karşılama konusunda oldukça etkili. Seal U DM-i, mart ayında Avrupa'da en çok satılan şarj edilebilir hibrit model oldu ve 2025'in ilk çeyreğinde genel satış sıralamasında dördüncü sıraya yükseldi.

    Çin'de hibrit talebi ise küçük bataryalı şarj edilebilir hibritlerden ziyade daha büyük batarya ile 200-250 km'ye kadar elektrikli menzil sunan uzatılmış menzilli araçlara kayıyor. Bunun farkında olan BYD, DM-i teknolojisine sahip araçları Avrupa'da üretip satarak hem elindeki mevcut teknolojiyi değerlendirmiş hem de bölgedeki hibrit talebine daha güçlü cevap vererek elini güçlendirmiş olacak.

    Çinli firma, şarj edilebilir hibrit modellerin yanı sıra Denza markasının da Avrupa lansmanını gerçekleştirdi. İlk etapta Z9 GT modeliyle satışa başlayacak olan Denza, lüks markalarla rekabet edecek.

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