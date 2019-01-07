Tesla, Çin'deki fabrikada Model 3 ve Y'nin ucuz versiyonunu üretecek

Diğer tüm gelişmelerde olduğu gibi Gigafactory 3’ün temel atma törenini de Twitter hesabı üzerinden duyuran Elon Musk, Çin’deki fabrikayla ilgili planlarını da birbiri ardına paylaştı. İnşaatın önümüzdeki yaz tamamlanacağı belirten Musk, Model 3 üretimine yıl bitmeden başlanacağını açıkladı. Musk, Gigafactory 3’ün önümüzdeki yıl tam kapasite üretime başlayacağını da sözlerine ekledi.
Model 3 ve Y'nin uygun fiyatlı versiyonlarını üretecek
Elon Musk’ın açıklamalarına göre Gigafactory 3’te Model 3 ve Model Y’nin Çin pazarına özel uygun fiyatlı versiyonları üretilecek. Tesla Model S/X ve yüksek fiyatlı Model 3/Y’nin üretimine ABD’deki fabrikalarda devam edilecek. Ucuz versiyonların yanı sıra bu versiyonların da Çin’deki satışına devam edilecek. Gigafactory 3’ün tam kapasite ile çalışmaya başladığı zaman üretim kapasitesinin yıllık 250 bin araç olması bekleniyor.
Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarlarından biri olan Çin’de bu araçların satışını arttırmaya yönelik pek çok teşvik uygulanıyor. Öyle ki bu teşvikler sonucunda 2030 yılına kadar ülkede satılan her otomobilin elektrikli olması hedefleniyor. Tesla da Gigafactory 3 sayesinde Nio ve Byton gibi Çinli rakiplerine karşı elini güçlendirerek satışlardaki payını arttırmaya çalışacak.
https://twitter.com/elonmusk Yorum Yaz Paylaş Tweetle
.dusunemedi.
Bizde de nası yeni haraçlar keseriz diye kafa yoruyorlar. Boylesi daha kolay. Adamlar bayi bile acmadilar hala, niye gelsinler ki bu kadar köstek varken.
“Biz ithal edilen veya Türkiye’de üretilen hibrit ve elektrikli araçların mevcut bataryalarından kilo başına 15 TL almayacağız. Amacımız ömrü dolan batarya ve aküler yenilendiğinde geri dönüşüm adına depozito gibi kilo başına ücret almak. Zaten uygulama konusunda henüz nihai karar verilmedi. Sektörle yapacağımız çalıştay sonrası oluşturacağımız uygulamaya yönetmeliğini yayınlayacağız.
hurriyet.com.tr/...
Teslanin kapasitesini hizla artirmasi gerekli, pazar cok istekli.