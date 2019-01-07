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Tesla, Çin'deki fabrikada Model 3 ve Y'nin ucuz versiyonunu üretecek

Çin'in Şangay şehrinde kurulacak Gigafactory 3'ün temel atma törenini gerçekleştiren Elon Musk, ucuz Model 3 üretimine yıl sonuna kadar başlanacağını duyurdu. Üretim önümüzdeki yıl tam kapasite olacak
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla, Çin'deki fabrikada Model 3 ve Y'nin ucuz versiyonunu üretecek
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Çin ve ABD arasında patlak veren ticaret savaşları, Tesla’nın dünyanın en büyük elektrikli araç pazarlarından biri olan Çin’deki satışlarını fazlasıyla etkilemişti. Çünkü uygulanan gümrük vergileri nedeniyle Tesla modellerinin fiyatları yerel rakiplerden daha yüksekte seyrediyordu. Bu durumun önüne geçmek için Çin’in Şangay şehrinde yeni bir fabrika açma kararı alan Elon Musk, Gigafactory 3 adındaki tesisin temel atma törenini bugün gerçekleştirdi.

Diğer tüm gelişmelerde olduğu gibi Gigafactory 3’ün temel atma törenini de Twitter hesabı üzerinden duyuran Elon Musk, Çin’deki fabrikayla ilgili planlarını da birbiri ardına paylaştı. İnşaatın önümüzdeki yaz tamamlanacağı belirten Musk, Model 3 üretimine yıl bitmeden başlanacağını açıkladı. Musk, Gigafactory 3’ün önümüzdeki yıl tam kapasite üretime başlayacağını da sözlerine ekledi.

Model 3 ve Y'nin uygun fiyatlı versiyonlarını üretecek 

Elon Musk’ın açıklamalarına göre Gigafactory 3’te Model 3 ve Model Y’nin Çin pazarına özel uygun fiyatlı versiyonları üretilecek. Tesla Model S/X ve yüksek fiyatlı Model 3/Y’nin üretimine ABD’deki fabrikalarda devam edilecek. Ucuz versiyonların yanı sıra bu versiyonların da Çin’deki satışına devam edilecek. Gigafactory 3’ün tam kapasite ile çalışmaya başladığı zaman üretim kapasitesinin yıllık 250 bin araç olması bekleniyor.

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarlarından biri olan Çin’de bu araçların satışını arttırmaya yönelik pek çok teşvik uygulanıyor. Öyle ki bu teşvikler sonucunda 2030 yılına kadar ülkede satılan her otomobilin elektrikli olması hedefleniyor. Tesla da Gigafactory 3 sayesinde Nio ve Byton gibi Çinli rakiplerine karşı elini güçlendirerek satışlardaki payını arttırmaya çalışacak.


https://twitter.com/elonmusk Yorum Yaz
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V2 4 ay
Tesla dünyanın en büyük araç üretici olacak gelecekte.
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wolferto 4 ay
çinlilerin teknolojiyi çalmasında size ne anlamadım abd nin şirketlerini savunmak sizemi düştü apple da teslada intelde hissenizmi var la cidden hayırdır.amerikan vatandaşısınizda türkçeyi öğrenip burada mı ağlıyorsunuz ? adamlar boşuna mı okadar yabanci sermayeye yer veriyor işçi veriyor.senelerdir oh ucuz işçi oyş diyip diyip ürettiriyorlardi en ucuza mal edip en pahalisini bizim godaman yada askeri ücretli 60 taksitli alisveris yapan godamanlara satıyorken insan kendine gireni umursamayip sokani umursuyor yav kazıgı sokani umursuyor garip
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cnv_58 4 ay
Dört gözle bekliyorum ülkemizdede elektrikli araçların çoğalmasını
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DoğanGörünümlüToros 4 ay
Şu fabrikanın ülkemizde açıldığını düşünsene.....
.dusunemedi.
Bizde de nası yeni haraçlar keseriz diye kafa yoruyorlar. Boylesi daha kolay. Adamlar bayi bile acmadilar hala, niye gelsinler ki bu kadar köstek varken.
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Kirk Lee 4 ay
Çin büyük pazar. Tesla da pastadan pay almak için kolları sıvamış. Bizde ise iç pazarı daraltmak için güzel yasalar çıakrtılıyor. İç pazar dar olursa yerli/yabancı yatırımcılar üretim için alternatif ülkelere yönelir.
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FrknEgeOztrk 4 ay
Tr ye gelecek tesla araçların yeri belli oldu, hele ki ilerleyen zamanlarda hibrit ve elektrikli araçların pillerine gelecek kg başı 15 tl lik vergiden sonra 45kwh lik model 3 gelir herhalde 😂
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Mr.Data 4 ay FrknEgeOztrk
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan çevre adına sevindirici haber geldi. Türkiye’de üretilen veya ithal edilen hibrit ve elektrikli araçların bataryalarından kilo başına 15 TL alınmayacak.

“Biz ithal edilen veya Türkiye’de üretilen hibrit ve elektrikli araçların mevcut bataryalarından kilo başına 15 TL almayacağız. Amacımız ömrü dolan batarya ve aküler yenilendiğinde geri dönüşüm adına depozito gibi kilo başına ücret almak. Zaten uygulama konusunda henüz nihai karar verilmedi. Sektörle yapacağımız çalıştay sonrası oluşturacağımız uygulamaya yönetmeliğini yayınlayacağız.
hurriyet.com.tr/...
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muratai 4 ay
Hah cinlilere caldirsin teknolojisini bi o eksikti!
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khytr89 4 ay
Trump bunu beğenmedi
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pspoor 4 ay khytr89
Trumpin kimseyle bir alip veremedigi yok, bos haberlerle buraya gelmeyin. Adam ulkesini isgalcilerden korumaya calisiyor.
Teslanin kapasitesini hizla artirmasi gerekli, pazar cok istekli.
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elon musk, gigafactory 3 ve
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