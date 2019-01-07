Tesla, Çin'deki fabrikada Model 3 ve Y'nin ucuz versiyonunu üretecek

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Çin ve ABD arasında patlak veren ticaret savaşları, Tesla’nın dünyanın en büyük elektrikli araç pazarlarından biri olan Çin’deki satışlarını fazlasıyla etkilemişti. Çünkü uygulanan gümrük vergileri nedeniyle Tesla modellerinin fiyatları yerel rakiplerden daha yüksekte seyrediyordu. Bu durumun önüne geçmek için Çin’in Şangay şehrinde yeni bir fabrika açma kararı alan Elon Musk, Gigafactory 3 adındaki tesisin temel atma törenini bugün gerçekleştirdi.

Diğer tüm gelişmelerde olduğu gibi Gigafactory 3’ün temel atma törenini de Twitter hesabı üzerinden duyuran Elon Musk, Çin’deki fabrikayla ilgili planlarını da birbiri ardına paylaştı. İnşaatın önümüzdeki yaz tamamlanacağı belirten Musk, Model 3 üretimine yıl bitmeden başlanacağını açıkladı. Musk, Gigafactory 3’ün önümüzdeki yıl tam kapasite üretime başlayacağını da sözlerine ekledi.

Model 3 ve Y'nin uygun fiyatlı versiyonlarını üretecek

Elon Musk’ın açıklamalarına göre Gigafactory 3’te Model 3 ve Model Y’nin Çin pazarına özel uygun fiyatlı versiyonları üretilecek. Tesla Model S/X ve yüksek fiyatlı Model 3/Y’nin üretimine ABD’deki fabrikalarda devam edilecek. Ucuz versiyonların yanı sıra bu versiyonların da Çin’deki satışına devam edilecek. Gigafactory 3’ün tam kapasite ile çalışmaya başladığı zaman üretim kapasitesinin yıllık 250 bin araç olması bekleniyor.

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarlarından biri olan Çin’de bu araçların satışını arttırmaya yönelik pek çok teşvik uygulanıyor. Öyle ki bu teşvikler sonucunda 2030 yılına kadar ülkede satılan her otomobilin elektrikli olması hedefleniyor. Tesla da Gigafactory 3 sayesinde Nio ve Byton gibi Çinli rakiplerine karşı elini güçlendirerek satışlardaki payını arttırmaya çalışacak.

https://twitter.com/elonmusk