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Yeni Opel Corsa, selefine kıyasla yüzde 10 hafifleyecek

2019 yılı bitmeden satışa sunulması beklenen yeni Opel Corsa'da ciddi oranda kilo kaybı yaşanacağı açıklandı. Buna göre, yeni Opel Corsa selefine kıyasla 108 kg civarında hafifleyecek. İşte detaylar:
1 ay
3,9b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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PSA Grubu çatısı altında yenilenerek altıncı nesline kavuşmaya hazırlanan Opel Corsa hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Buna göre, yeni Opel Corsa’da eskiye kıyasla ciddi şekilde kilo kaybı yaşanacak. Yeni Opel Corsa, 2019 yılı bitmeden Avrupa pazarında satışa sunulmuş olacak.

Selefine kıyasla yüzde 10 daha hafif 

Yeni Opel Corsa’daki kilo kaybı, kullanılan yeni platformdan ileri geliyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan yeni Peugeot 208 modelinde de kullanılan CMP mimarisi üzerinde yükselecek yeni Opel Corsa, selefine kıyasla yüzde 10 oranında hafifleyecek. Opel tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni Opel Corsa’nın en hafif beş kapılı versiyonu sadece 980 kg olacak. Bu da bir önceki modelle karşılaştırıldığında 108 kg hafiflediği anlamına geliyor. Bu kilo kaybına rağmen yeni Opel Corsa’nın ölçülerinde bir küçülme olmayacak.

Peki bu ağırlık tasarrufu nereden geliyor?

Alman üretici, yeni Opel Corsa’daki ağırlık tasarrufunun nereden geldiğini de açıkladı. Buna göre, aracın iskeletinde kullanılan yüksek mukavemetli çelik sayesinde ağırlıktan 40 kg tasarruf edilmiş. Tüm motorlarda ve kaputta alüminyum kullanılacak olması da aracın 20 kg daha hafif olmasını sağlamış. Yeniden optimize edilen ön ve arka koltuklardan da toplam 10 kg tasarruf edilmiş. Bunun yanı sıra yeni Opel Corsa’da kullanılan trim ve yalıtım malzemelerinden de kazanım elde edilmiş. Fakat Alman üretici bunları net bir değer olarak paylaşmamış.

CMP platformunun yeni Opel Corsa’ya kazandırdığı tek şey kilo kaybı değil. PSA’nın benzinli ve dizel motorlarını kullanacak araç, yeni platform sayesinde tamamen elektrikli bir versiyona da sahip olacak. eCorsa adını taşıyacak sıfır emisyonlu model, tıpkı elektrikli 208 gibi e-CMP platformundan çıkacak. 1.2 litre üç silindirli benzinli ve 1.6 litre dizel motorları kullanacak versiyonlar bu yıl satışa sunulacak. Elektrikli versiyonun yollara çıkması ise 2020 yılını bulacak.


https://int-media.opel.com/en/ten-cent-lighter-next-opel-corsa-weighs-less-1000kg Yorum Yaz
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iquique 1 ay en beğenilen
artık 4 camı da otomatik yapsınlar a ve q.
1 Yanıt Yanıtla +19
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yc#1 1 ay
PSA bünyesine geçmesi Opel'in hantal GM platformlarından kurtulmasını sağlıyor. Sırf bu yüzden beygirlerin tam karşılığını 0-100 km hızlanmalarında göremiyorduk.
PSA bünyesine geçmesi Opel'in hantal GM platformlarından kurtulmasını sağlıyor. Sırf bu yüzden beygirlerin tam karşılığını 0-100 km hızlanmalarında göremiyorduk...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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Fenomenon 1 ay
son kasa çok çirkindi. umarım hem iç hem de dış tasarım kendine gelir.
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Göleli_At_Hırsızı 3 hf.
Opele gereken iyi bir motor ve şanzıman idi. Buda psa da var zaten. Platform işine gireceksen ne diye opeli satın aldın.
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yusuf24 3 hf.
"yalıtım malzemelerinden de kazanım elde edilmiş"
ANlaşılan mevcut kasa gibi sıfır yalıtım ile gelecek.

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snnbrn45 1 ay
2017 10.000 km 1.2 benzinli corsa sahibiyim. Bir nefret ve sevgi besleyerek taraf tutarak değil nesnel cevaplayacağım. Teknoloji olarak berbat. 2013 chevrolet aveodaki radio var. Yol bilgisayarinda sadece ve sadece lastik basinci yaziyor. Kac km yol gidecegim cart curt yok. Manuel silecek far falan gercekten 2005 model arabada gibi bir hissi var. Arka camlar elle aciliyor. Gitmiyor ve cok yakiyor. Arka tarafi inanilmaz cirkin. Astra j nin arka farini igrenc bir sekilde kopyalamislar. Simdi gelelim iyi taraflarina. On tasarimi segmentindeki en iyi on tasarim bence. Cevreminde verdigi tepki bu. İcine bindiginiz zaman fiat gibi bir his yok. Kapilari agir ve kaliteli hissettiriyor. Arkadasim onume park ederken cok sert bir sekilde vurdu arabama on bolumune. El freni cekik araba 1 metre geriye gitti falan bir catlak bile olmadi. Gercekten saglam bir arac. Bir kac vurma gecirdik ama hic birsey olmadi. Ve en en onemli ozelligi su ki segmentindeki araclardan 10.000 tl ucuz. Zaten onlarin ozelliklerinde almak isterseniz digerleriyle ayni ucret ayni dolulukta. Arka camlar haric. Bence fiyatina gore alinabilecek bir araba. 2018 nisan ayinda 58 bin tlye aldim. 2018 de 58 bin tlye 0 km bir arac alinabilir mi dusunun bakalim.
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termo35 1 ay
Bir opelsever olarak PSA satışını olumlu görüyorum zira GM Opel'e yatırım yapmamak için elinden geleni yapıyordu Corsa da bunlara bir örnek: 2006'da corsa d cıktıgından beri makyajlaya makyajlaya satıyorlar ve herkes benzinlilerin yakıtından sikayetci. GM bünyesinde Opel güzel gövdeli kaliteli ve üstün yol tutuşlu arabalar üretti fakat Avrupa normlarına uygun motorlar hep sorundu. Astra J ve Insignia A zamanında düzgün motor-sanzıman kombinasyonlarıyla getirilseydi piyasada ne Golf ne Passat kalırdı. 40 yılın başında Avrupa normlarına uygun bir 1.6 dizel geliştirdiler onu da yeni emisyon normlarına uydurmak için yüksek bir finansman gerekince mecburen PSA satışı gerçekleşti. Yani GM hep Opel'e yatırım yapmaktan kaçındı en sonunda da bu yüzden sattı. PSA sayesinde Avrupa normlarına uygun daha verimli araçlar üretecek Opel ve bunu Alman imajını gözeterek yapacak. Son çıkan PSA tabanlı SUVler buna bir örnek, 3008 fransız oyuncaklarıyla donatılmısken Grandland agırbaslı Almanı oynuyor. İleriki modellerde de Opel'in farkını koruyacagını dusunuyorum, ozellikle Astra, Corsa ve Insignia gibi lokomotif modellerde. Yoksa Combo denilen model Doblo kılıgına bile girmisti Rifter olsa ne yazar
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Elsa 1 ay termo35
Opel'in GM bünyesinde zarar etmesinin yazdıklarınızda hiçbir alakası yok. 2000'li yıllardan başlayarak, GM, ABD'de büyüyen kompakt araç satışlarında rakiplerinin gerisinde kalınca eski platformlar da yetersiz gelince; aynı anda çok fazla yeni platform geliştirmeye başladı. Global RWD platform (Zeta Platform), Epsilon Platform, Delta platform, GM/Fiat ortaklığı ile geliştirilen SCCS platform bunlardan sadece birkaçı. Bu kadar para yatırıp; bir sürü finansal hata yapınca (FCA ortaklığını çok büyük zarara satmaları gibi) durum yine GM'in 2009'daki iflasına geldi.
GM Opel'e zarar ettiriyorlar diyorlar. Evet çünkü PSA gibi halihazırda satışta olan araçlarını allayıp pullayıp Opel diye satmadılar. PSA Opel'in ruhunu çıkarttı, iskeletinin içini satışta olan kendi araçlarını ısıtıp doldurdular.
Bir Opel sevdalısı olarak PSA'nın Opel'i öldürdüğünü düşünüyorum.
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iquique 1 ay
En güzel Corsa kasaları B ve C'dir. Diğerleri tıraş.
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RX 480 1 ay
PSA'nın yeni platformları oldukca basarıli lakin Alman otomobillerinin karakteristik ozelliklerinden vazgecmemeli opel. Ozellikle son kasa SUV ler biraz hayalkırıklıği oldu. Ic tasarım olarak zayifladi. Eski bol butonlu kirmizi aydinlatmali ic mekanlar cok iyiydi
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iquique 1 ay en beğenilen
artık 4 camı da otomatik yapsınlar a ve q.
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auto_man 1 ay iquique
Aracı hafiflettiklerine göre bence 3 ihtimal var;
1-arka camlar manuel devam
2-c4 cactus gibi arka camlar kelebek
3-ds4 gibi arka camlar sabit
Bekleyip görelim.
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Musty3535123 1 ay
pejo 209 mu la o
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elcas 1 ay
psa sayesinde adam gibi araç üretmeye başladılar. alman tenekesi görünümünden kurtuldular.
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muammer816 1 ay
psa'nın opeli kendine benzetme çalışmaları vol.4654654654213
almanyada canım opel üzerinden yeni fransız otomobil şirketi doğuyor,öylesine hafif öylesine trim sesli.
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commandx 1 ay muammer816
Trim sesinin ağırlıkla bir alakası yok. Astra j, astra k, insignia muadillerinden daha ağır ama trim sesi konusunda çok kötüler.
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