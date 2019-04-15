Yeni Opel Corsa, selefine kıyasla yüzde 10 hafifleyecek

PSA Grubu çatısı altında yenilenerek altıncı nesline kavuşmaya hazırlanan Opel Corsa hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Buna göre, yeni Opel Corsa’da eskiye kıyasla ciddi şekilde kilo kaybı yaşanacak. Yeni Opel Corsa, 2019 yılı bitmeden Avrupa pazarında satışa sunulmuş olacak.

Selefine kıyasla yüzde 10 daha hafif

Yeni Opel Corsa’daki kilo kaybı, kullanılan yeni platformdan ileri geliyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan yeni Peugeot 208 modelinde de kullanılan CMP mimarisi üzerinde yükselecek yeni Opel Corsa, selefine kıyasla yüzde 10 oranında hafifleyecek. Opel tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni Opel Corsa’nın en hafif beş kapılı versiyonu sadece 980 kg olacak. Bu da bir önceki modelle karşılaştırıldığında 108 kg hafiflediği anlamına geliyor. Bu kilo kaybına rağmen yeni Opel Corsa’nın ölçülerinde bir küçülme olmayacak.

Peki bu ağırlık tasarrufu nereden geliyor?

Alman üretici, yeni Opel Corsa’daki ağırlık tasarrufunun nereden geldiğini de açıkladı. Buna göre, aracın iskeletinde kullanılan yüksek mukavemetli çelik sayesinde ağırlıktan 40 kg tasarruf edilmiş. Tüm motorlarda ve kaputta alüminyum kullanılacak olması da aracın 20 kg daha hafif olmasını sağlamış. Yeniden optimize edilen ön ve arka koltuklardan da toplam 10 kg tasarruf edilmiş. Bunun yanı sıra yeni Opel Corsa’da kullanılan trim ve yalıtım malzemelerinden de kazanım elde edilmiş. Fakat Alman üretici bunları net bir değer olarak paylaşmamış.

CMP platformunun yeni Opel Corsa’ya kazandırdığı tek şey kilo kaybı değil. PSA’nın benzinli ve dizel motorlarını kullanacak araç, yeni platform sayesinde tamamen elektrikli bir versiyona da sahip olacak. eCorsa adını taşıyacak sıfır emisyonlu model, tıpkı elektrikli 208 gibi e-CMP platformundan çıkacak. 1.2 litre üç silindirli benzinli ve 1.6 litre dizel motorları kullanacak versiyonlar bu yıl satışa sunulacak. Elektrikli versiyonun yollara çıkması ise 2020 yılını bulacak.

https://int-media.opel.com/en/ten-cent-lighter-next-opel-corsa-weighs-less-1000kg