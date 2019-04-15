Yeni Opel Corsa, selefine kıyasla yüzde 10 hafifleyecek

Selefine kıyasla yüzde 10 daha hafif
Yeni Opel Corsa’daki kilo kaybı, kullanılan yeni platformdan ileri geliyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan yeni Peugeot 208 modelinde de kullanılan CMP mimarisi üzerinde yükselecek yeni Opel Corsa, selefine kıyasla yüzde 10 oranında hafifleyecek. Opel tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni Opel Corsa’nın en hafif beş kapılı versiyonu sadece 980 kg olacak. Bu da bir önceki modelle karşılaştırıldığında 108 kg hafiflediği anlamına geliyor. Bu kilo kaybına rağmen yeni Opel Corsa’nın ölçülerinde bir küçülme olmayacak.
Peki bu ağırlık tasarrufu nereden geliyor?
Alman üretici, yeni Opel Corsa’daki ağırlık tasarrufunun nereden geldiğini de açıkladı. Buna göre, aracın iskeletinde kullanılan yüksek mukavemetli çelik sayesinde ağırlıktan 40 kg tasarruf edilmiş. Tüm motorlarda ve kaputta alüminyum kullanılacak olması da aracın 20 kg daha hafif olmasını sağlamış. Yeniden optimize edilen ön ve arka koltuklardan da toplam 10 kg tasarruf edilmiş. Bunun yanı sıra yeni Opel Corsa’da kullanılan trim ve yalıtım malzemelerinden de kazanım elde edilmiş. Fakat Alman üretici bunları net bir değer olarak paylaşmamış.
CMP platformunun yeni Opel Corsa’ya kazandırdığı tek şey kilo kaybı değil. PSA’nın benzinli ve dizel motorlarını kullanacak araç, yeni platform sayesinde tamamen elektrikli bir versiyona da sahip olacak. eCorsa adını taşıyacak sıfır emisyonlu model, tıpkı elektrikli 208 gibi e-CMP platformundan çıkacak. 1.2 litre üç silindirli benzinli ve 1.6 litre dizel motorları kullanacak versiyonlar bu yıl satışa sunulacak. Elektrikli versiyonun yollara çıkması ise 2020 yılını bulacak.
https://int-media.opel.com/en/ten-cent-lighter-next-opel-corsa-weighs-less-1000kg Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ANlaşılan mevcut kasa gibi sıfır yalıtım ile gelecek.
GM Opel'e zarar ettiriyorlar diyorlar. Evet çünkü PSA gibi halihazırda satışta olan araçlarını allayıp pullayıp Opel diye satmadılar. PSA Opel'in ruhunu çıkarttı, iskeletinin içini satışta olan kendi araçlarını ısıtıp doldurdular.
Bir Opel sevdalısı olarak PSA'nın Opel'i öldürdüğünü düşünüyorum.
1-arka camlar manuel devam
2-c4 cactus gibi arka camlar kelebek
3-ds4 gibi arka camlar sabit
Bekleyip görelim.
almanyada canım opel üzerinden yeni fransız otomobil şirketi doğuyor,öylesine hafif öylesine trim sesli.
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