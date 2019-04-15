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Çin otonom araçlar için otoban inşaatına başlıyor

Otonom araç sektörünü hızlandırmak ve halkı geçişe teşvik etmek adına Çin, otonom araçlara özel şeritlere ve destekleyici sensörlere sahip olacak 100 km'lik otobanın projelerini tamamladı.
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Otomobil Teknolojileri
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Otonom araçları çok daha yaygın hâle getirme hedefine yönelik hamleler yapan Çin, son olarak da sadece bu tür araçlar için 100 km uzunluğunda bir otoban inşaatına başlayacak.
FutureCar tarafından yapılan habere göre, Pekin ve Xiongan arasında projelendirilen otoban 2020 yılında kullanıma açılacak. Otonom araçlar için olan şeritlerde akıllı sensörlere sahip olacak bu yolda hız limiti ise 120 km/s olacak.
Rapora göre 2020 yılında Çin’de yeni araçların yarısı bir tür otonom sürüş fonksiyonuna sahip olacak. Otonom araçlara özel şeritlerin varlığı ise halkın ve üreticileri bu teknolojiye yönelişine katkı sağlayacak. Çin ayrıca C-V2X adlı sensörleri ülkenin %90’ına 2020 yılında yerleştirmiş olma hedefini de kendisine koydu. Bu sensörler, çevreyle ve araçlarla ilgili bilgileri diğer araçlara aktaracak ve araç üreticilerinin hayatlarını kolaylaştırırken sürüş güvenliğini arttıracak.

https://thenextweb.com/cars/2019/04/15/how-chinas-new-highway-for-self-driving-cars-will-boost-its-av-ambitions/ Yorum Yaz
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arabadakimvar 1 ay
Bu yolu çakarlı makam araçları da kullanacak mı?
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MaDMaxiBo 1 ay
Herkesin aklına gelen basit fikirleri hayata geçirme konusunda Çin iyi para harcıyor. Kimse yapmamış şimdiye kadar, reklam da oluyor.
Hız sınırı otonom araç kaza yaptığı zaman hasarı düşük seviyede tutmak amacıyla konmuştur. Sonuçta bunlar da kaza yapıyor. Önüne hayvan çıkınca zınk diye durma ihtimali yok misal. 160-180 olabilirdi, bizdeki otobanlarda olması gerektiği gibi, bence...
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The.Mafia 1 ay
Hız sınırı olmaması gerektiği düşüncesindeyim zaten otonomlar için özel olacak
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mladenbmv 1 ay
bence onu düşünceklerine araçları ufaltmayı düşünseler daha iyi olucak her gün trafik artıyor ve yollar yetmiyor araçları küçültüp 2 kişilik 3 kişilik araçlara ağırlık versinler her sene yol genişletmek nereye ayrıca arabların ön ve arka tarafları büyük bagaj v.s koymak için daha farklı yerler gerek.
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gun 1 ay
Özel bir otoban olacaksa ve teşvik istiyorlarsa mecburi otonom ile birlikte hız sınırı olmamalı.
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