Çin otonom araçlar için otoban inşaatına başlıyor

Otonom araçları çok daha yaygın hâle getirme hedefine yönelik hamleler yapan Çin, son olarak da sadece bu tür araçlar için 100 km uzunluğunda bir otoban inşaatına başlayacak.

Pekin ve Xiongan arasında projelendirilen otoban 2020 yılında kullanıma açılacak. Otonom araçlar için olan şeritlerde akıllı sensörlere sahip olacak bu yolda hız limiti ise 120 km/s olacak. FutureCar tarafından yapılan habere göre,vearasında projelendirilen otoban 2020 yılında kullanıma açılacak. Otonom araçlar için olan şeritlerde akıllı sensörlere sahip olacak bu yolda hız limiti iseolacak.

Rapora göre 2020 yılında Çin’de yeni araçların yarısı bir tür otonom sürüş fonksiyonuna sahip olacak. Otonom araçlara özel şeritlerin varlığı ise halkın ve üreticileri bu teknolojiye yönelişine katkı sağlayacak. Çin ayrıca C-V2X adlı sensörleri ülkenin %90’ına 2020 yılında yerleştirmiş olma hedefini de kendisine koydu. Bu sensörler, çevreyle ve araçlarla ilgili bilgileri diğer araçlara aktaracak ve araç üreticilerinin hayatlarını kolaylaştırırken sürüş güvenliğini arttıracak.

https://thenextweb.com/cars/2019/04/15/how-chinas-new-highway-for-self-driving-cars-will-boost-its-av-ambitions/