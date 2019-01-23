Yeni Peugeot 2008 test edilirken görüntülendi

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Yeni Peugeot 3008 ve 5008 modellerinde kullandığı tasarım diliyle büyük beğeni toplayan Fransız üretici, geçtiğimiz yıl görücüye çıkardığı 508 sedan modeliyle de bu başarısını perçinlemişti. Şimdi sıra markanın SUV ailesinin en küçük üyesi Peugeot 2008’e geldi. Hem tasarımı hem de altyapısı yenilenen Peugeot 2008’in eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılması bekleniyor. Yeni Peugeot 2008 prototiplerinden biri kış testlerinde kamuflajlı olarak görüntülendi.

Fransız üretici, yoğun kamuflaj altına yerleştirdiği yanıltıcı gövde panelleri sayesinde yeni Peugeot 2008’in tasarım detaylarını gizlemeyi başarmış. Bu nedenle aracın tasarımı hakkında yorum yapmak zor olsa da, ızgara tasarımı, yükseğe konumlandırılan farlar, kenarlardan aşağıya doğru süzülen gündüz farları ve stop lambalarındaki grafikler yeni tasarım dilinin sinyallerini fazlasıyla veriyor.

Altyapı tarafında da değişikliğe uğrayacak yeni Peugeot 2008’de PSA ve Çinli partneri DongFeng ortaklığında geliştirilen CMP (Compact Modular Platform) adı verilen yeni bir mimari kullanılacak. Küçük araçlar için geliştirilen bu platformun yeni Peugeot 208’de de kullanılacağını hatırlatalım. Yeni Peugeot 2008 bu değişim sayesinde biraz daha uzamasına rağmen selefinden daha hafif bir araç olacak. Bunu da yeni platformla birlikte gelen 40 kg civarındaki ağırlık kaybına borçlu olacak.

Elektrikli Peugeot 2008 de gelecek

Yeni Peugeot 2008’in kabin tarafında da büyük bir değişim yaşanacak. Malzeme kalitesinin hissedilir derecede artacağı araçta Peugeot’nun i-Cockpit sisteminin son versiyonuyla süslenen yepyeni bir konsol karşımıza çıkacak. Yeni Peugeot 2008’in kaputunun altında ise 85 ve 130 beygir arasında değişen yenilenmiş 1.2 litre PureTech benzinli motorların kullanılması bekleniyor. PSA’nın yeni nesil 1.5 litre BlueHDi dizel motorlarına da yer verilecek araçta 6 ileri manuel şanzıman standart, 8 ileri otomatik şanzıman ise opsiyon olarak sunulacak.

Yalnızca önden çekişli versiyonla satışa sunulacak yeni Peugeot 2008’de 48V hafif hibrit teknolojisine de yer verilmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra 450 km menzil sunan tamamen elektrikli bir versiyonun geleceği de daha önce Peugeot tarafından onaylanmıştı. Tıpkı grubun diğer kompakt araçları 208, DS 3 ve DS 3 Crossback gibi.

https://www.autoexpress.co.uk/peugeot/2008/104359/new-peugeot-2008-small-suv-spotted-on-test