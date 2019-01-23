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GMC, 14 ton çekme kapasitesine sahip 2020 Sierra HD pickup'ını tanıttı

1233 Nm tork üreten motoruyla yaklaşık 14 ton çekme kapasitesine sahip olan 2020 GMC Sierra HD görücüye çıktı. Araçta römork çekme işlemini çok daha kolay hale getirecek yeni teknolojiler mevcut.
3 ay
4,7b
1
17
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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GMC, 14 ton çekme kapasitesine sahip 2020 Sierra HD pickup'ını tanıttı
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Büyük ve güçlü pickup rekabetinin çok çekişmeli olduğu ABD’de bu rekabetin taraflarından biri olan Ram Trucks geçtiğimiz hafta 2019 RAM HD (Heavy Duty) ailesini görücüye çıkarmıştı. Yeni araçlarını “sınıfının en güçlüsü” olarak tanımlayan şirkete en büyük rakiplerinden biri olan GMC’nin yanıtı gecikmedi. Ocak ayının başında küçük GMC Sierra modellerini tanıtan şirket, şimdi de yeni 2020 GMC Sierra HD modeli üzerindeki örtüyü kaldırdı.

ABD pazarındaki pickup’ların yüksek hacimli motorlara sahip çok güçlü araçlar olduğunu zaten biliyoruz. Yeni tanıtılan 2020 GMC Sierra HD modeli de bunlardan bir tanesi. Fakat ABD merkezli üretici yeni modelini gücüyle değil de sahip olduğu teknolojilerle öne çıkarmayı tercih etmiş. Bu nedenle aracı pek çok yeni özellikle donatmış. ProGrade Trailering adı verilen sistem de bunların başında geliyor.

2020 GMC Sierra HD’nin etrafına yerleştirilen 15 kamerayla sürücüye destek olan bu sistemde arkadaki çekme karavanı saydamlaştırma özelliği bulunuyor. Bu sayede sürücü arkayı görmek için kameraya baktığında çektiği römorkun arkasını rahatlıkla görebiliyor. Sistemin diğer özellikleri arasında römorktaki elektriksel arızaları tespit etme, karavanın içini kontrol etme, ağırlık, lastik basıncı ve ısı kontrolü bulunuyor.

2020 GMC Sierra HD'nin diğer özellikleri 

2020 GMC Sierra HD’de römork ve karavan çekme işlemini daha kolay hale getirmeyi amaçlayan başka teknolojiler de mevcut. Elektronik park freni, entegre römork fren kontrolü, yoku kalkış ve iniş asistanı, römork stabilizasyon kontrolü, çekme modu, egzoz freni ve otomatik fren sistemi bu özelliklerden bazıları.

Önceki nesile göre daha uzun ve yüksek olan 2020 GMC Sierra HD’nin kaputunun altında 6.6 litre turbo dizel Duramax motor bulunuyor. 445 beygir güç ve 1233 Nm tork üreten bu ünite yeni 10 ileri Allison otomatik şanzımanla birlikte çalışıyor. Bu değerlerle birlikte araç 14 tona kadar çekme kapasitesine erişebiliyor. Kasadaki kapağın 6 fonksiyonlu olması da kasaya erişimi, yüklemeyi ve boşaltmayı çok daha hızlı ve kolay hale getiriyor.

Sierra AT4 HD modeli de yenilendi 

GMC aynı zamanda Sierra AT4 HD modelini de 2020 model yılı için elden geçirmiş. Sierra Heavy Duty ailesinin off-road odaklı versiyonu olan araçta yeni gövde parçalarının yanı sıra off-road süspansiyon, özel 18 inç jantlar, 15 inç köşegen baş üstü göstergesi ve off-road moduna sahip çekiş kontrol sistemi bulunuyor. 2020 GMC Sierra HD satışlarının 2020 yılında 2500HD ve 3500HD konfigürasyonları ile başlaması bekleniyor.


https://www.gmc.com/gmc-life/trucks/introducing-next-generation-sierra-heavy-duty#performance Yorum Yaz
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basartenk 3 ay en beğenilen
Torku görmediniz sanırım? 1233 Nm
Yanıtla +25
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dr20mouse 3 ay
6.6 litre 1233 nm torklu turbo dizel mi

Allah’ım sen affet galiba ben bu motora tapıyorum


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elcas 3 ay
fakir hesabı; kaç litre yakar? diye sormak zorundayız. bu karavanla anadoluyu gezsen hayatın tadını çıkarırsın.
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Ayyıldız Türk 3 ay
Bu arabayı alıp Amerika’da kullanacaksın
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Mendieta58 3 ay
6.6 litrelik motor nedir,küfür gibi
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TITAN291 3 ay
Adamlar 6,6 motor canavarlara biner, gezer hayatın tadını çıkartır. bize 0,9-1 motorlar veya 1,5-1,6'larla az yakma maceraları.
1 Yanıt Yanıtla +1
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doblocu_ 3 ay TITAN291
Bende bunu diyorum, sonra bazıları gelip turbo da turbo 1 liytre de yeter diye tutturuyor. Adam 6 litre turbo motora biniyor.
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TIMERIDER 3 ay
Hayat onlara güzel.
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sniper23 3 ay
Yalnız bunlar pick-up değil ki. ABD'de bunlar kamyon olarak geçiyor. Normal kamyon yerine bu arabalar sizin işinizi görüyor.
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Tek varis 3 ay
Şu araba hele boşken maksimum 15 lt yakar ki Amerika'da hiç sorun değil.
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BOLDVIPER 3 ay
Abowwww 6,6 nedir düşman gözüne düşman gözüne
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haberelectro 3 ay
Biz de hilux a bakip vay be diyelim
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Elsa 3 ay haberelectro
Bu da Hilux, 44 inç

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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stalker(1979) 3 ay
Arkada karavan değilde petrol tankeri dolaştırsak yeridir :)
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elcas 3 ay
fakir hesabı; kaç litre yakar? diye sormak zorundayız. bu karavanla anadoluyu gezsen hayatın tadını çıkarırsın.
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