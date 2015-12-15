Yeni Tinder robotu hislerinizi algılayarak eşinizi bulmanıza yardım ediyor

Tinder uygulaması dünya üzerinde oldukça popüler hale gelen bir partner bulma aracı. Uygulamaya girdiğinizde karşınıza farklı Tinder profilleri çıkıyor ve etkilendiğiniz kişileri sağa, ilgi duymadıklarınızı ise sola çekiyorsunuz. Eğer iki insan da birbirinden etkilendiğini gösterirse uygulama iki kişinin iletişime geçmesine izin veriyor.

Oldukça ilginç bir işleyişe sahip robot ara ara kullanıcıya bazı sorular da sorabiliyor. "Hayatını bu kişiyle yaşamak ister miydin?" gibi sorular ise kullanıcının etkileşimlerini artırmasına yardımcı oluyor. Robot sayesinde tanışan çiftler sizce gerçek aşkını bulmuş olabilir mi?

Gerçek aşkını Tinder'da arayanlar için ise yeni bir yardımcı robot geliştirildi. Hislerinizi algılamaya çalışan bu sistemde kullanıcı her iki elini de özel ayrılmış bölgelere yerleştiriyor ve karşısına gelen profilleri inceliyor. Eğer profilleri incelerken eliniz terlerse bu şarkınızdaki kişiden etkilendiğiniz anlamına geliyor ve yardımcı bir robot sizin için bu profili sağ tarafa kaydırıyor. Eğer ellerinizde herhangi bir değişim gözlenmezse uygulama karşınızdaki kişiden etkilenmediğinizi algılıyor ve profili sol yana çekiyor.