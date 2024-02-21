Tinder, yeni kimlik doğrulama sistemini ABD ve İngiltere'de kullanıma sunuyor

Tinder, kimlik doğrulama için uzun süredir kullanıcılardan fotoğraf veya video selfie çekmelerini talep ediyordu. Doğrulama yapan kullanıcıların profilinde mavi onay işareti gözüküyor.
Kimliği yükledikten sonra Tinder, kullanıcının profilindeki fotoğraf ve yaş ile kimlikteki fotoğrafın ve doğum tarihinin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecek. Kimliğini yüklemek istemeyen kullanıcılar sadece video selfie çekerek kimliklerini doğrulayabilecek. Ancak bu durumda profilde mavi onay işareti yerine mavi kamera simgesi görünecek.
Tinder bu sistemi geçen yıl Yeni Zelanda ve Avustralya'da test etmeye başlamıştı. Güncellenen doğrulama aracı, ilkbaharda Birleşik Krallık ve Brezilya'ya, yaz aylarında ise ABD ve Meksika'ya gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.