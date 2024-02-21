Tinder, yeni kimlik doğrulama sistemini ABD ve İngiltere'de kullanıma sunuyor

Tam Boyutta Gör Dünyanın en popüler arkadaşlık uygulamalarıdan olan Tinder, ABD, İngiltere, Brezilya ve Meksika'ya gelişmiş bir kimlik doğrulama sistemi getireceğini duyurdu. Yeni sistem, kullanıcıların video selfie çekmesini ve geçerli bir ehliyet, kimlik veya pasaport yüklemesini gerektiriyor.

Tinder, kimlik doğrulama için uzun süredir kullanıcılardan fotoğraf veya video selfie çekmelerini talep ediyordu. Doğrulama yapan kullanıcıların profilinde mavi onay işareti gözüküyor.

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Kimliği yükledikten sonra Tinder, kullanıcının profilindeki fotoğraf ve yaş ile kimlikteki fotoğrafın ve doğum tarihinin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecek. Kimliğini yüklemek istemeyen kullanıcılar sadece video selfie çekerek kimliklerini doğrulayabilecek. Ancak bu durumda profilde mavi onay işareti yerine mavi kamera simgesi görünecek.

Tinder bu sistemi geçen yıl Yeni Zelanda ve Avustralya'da test etmeye başlamıştı. Güncellenen doğrulama aracı, ilkbaharda Birleşik Krallık ve Brezilya'ya, yaz aylarında ise ABD ve Meksika'ya gelecek.

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