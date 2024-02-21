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    Anlık Bildirim

    Tinder, yeni kimlik doğrulama sistemini ABD ve İngiltere'de kullanıma sunuyor

    Tinder, ABD, İngiltere, Brezilya ve Meksika'ya yeni kimlik doğrulama sistemini getireceğini duyurdu. Yeni sistem, kullanıcıların video selfie çekmesini ve geçerli bir kimlik yüklemesini gerektiriyor.
    Tinder, yeni kimlik doğrulama sistemini genişletiyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en popüler arkadaşlık uygulamalarıdan olan Tinder, ABD, İngiltere, Brezilya ve Meksika'ya gelişmiş bir kimlik doğrulama sistemi getireceğini duyurdu. Yeni sistem, kullanıcıların video selfie çekmesini ve geçerli bir ehliyet, kimlik veya pasaport yüklemesini gerektiriyor.

    Tinder, kimlik doğrulama için uzun süredir kullanıcılardan fotoğraf veya video selfie çekmelerini talep ediyordu. Doğrulama yapan kullanıcıların profilinde mavi onay işareti gözüküyor.

    Kimliği yükledikten sonra Tinder, kullanıcının profilindeki fotoğraf ve yaş ile kimlikteki fotoğrafın ve doğum tarihinin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecek. Kimliğini yüklemek istemeyen kullanıcılar sadece video selfie çekerek kimliklerini doğrulayabilecek. Ancak bu durumda profilde mavi onay işareti yerine mavi kamera simgesi görünecek.

    Tinder bu sistemi geçen yıl Yeni Zelanda ve Avustralya'da test etmeye başlamıştı. Güncellenen doğrulama aracı, ilkbaharda Birleşik Krallık ve Brezilya'ya, yaz aylarında ise ABD ve Meksika'ya gelecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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