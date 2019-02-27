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Yeni Toyota Corolla GR Sport ve Corolla Trek modelleri Cenevre'de tanıtılacak

Japon üreticinin Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergileyeceği Toyota Corolla GR Sport ve Corolla Trek modelleri 1.8 veya 2.0 litre hibrit motorlarla satışa sunulacak. Teslimatlar yaz aylarında başlayacak.
2 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Toyota Corolla GR Sport ve Corolla Trek modelleri Cenevre'de tanıtılacak
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Japon üretici Toyota, birbirinden yeni otomobillerin tanıtıldığı 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni Corolla GR Sport ve Corolla Trek modellerini sergileyecek. GR Sport versiyonu yeni Corolla’ya daha sportif bir görünüm kazandırırken Trek versiyonu da maceraperestlerin aklını çelecek.

1.8 veya 2.0 litre hibrit motor 

Yeni Toyota Corolla GR Sport, tıpkı küçük kardeşi Yaris GR Sport gibi tasarımı daha sportif bir noktaya taşıyan detaylara ev sahipliği yapacak. 18 inç büyüklüğünde çift renkli alaşım jantlar, yeni radyatör ızgarası, marşpiyeller, yeni arka difüzör, renkli arka camlar, ön sis farları, LED farlar, spor koltuklar ve çift tonlu gövde rengi Corolla GR Sport modelinin tasarımında dikkat çeken detaylar.

2020 yılının Ocak ayından itibaren satışa sunulması beklenen Toyota Corolla GR Sport modelinin kaputunun altında 1.8 litre veya 2.0 litre dört silindirli benzinli motorlarla çalışan hibrit seçeneği sunulacak. Bu üniteler sırasıyla 120 beygir ve 177 beygir güç üretirken, standart olarak CVT otomatik şanzımanla eşlenecek. 1.8 litrelik versiyonun 0-100 km/s hızlanması 10.9 saniye alırken, büyük hacimli motorda bu süre 7.9 saniyeye düşecek.

Yeni Toyota Corolla GR Sport ve Corolla Trek modelleri Cenevre'de tanıtılacak
 

Macera arayanlara Toyota Corolla Trek 

Toyota, İsviçre’deki fuarda bir de yeni Corolla Trek modelini gösterecek. Bisiklet üreticisi Trek ile yapılan bir anlaşma sonucu ortaya çıkan Corolla Trek, Trek-Segafredo World Tour adı verilen bisiklet yarışında destek aracı olarak görev alacak. Yeni Toyota Corolla Trek, geniş iç hacim sağlayan station wagon formu ve crossover esintileri taşıyan tasarımıyla doğa tutkunlarına yeni bir seçenek olarak sunulacak.

Standart modele göre yerden 20 mm daha yüksek olan Corolla Trek’in tasarım unsurları arasında ön ve arka skid plate, 17 inç alaşım jantlar, renkli arka camlar, Led farlar, sis farları ve opsiyonel olarak sunulan tavan üstü bisiklet taşıyıcı yer alıyor. Kabin tarafında ise 7 inç dokunmatik ekrana sahip bilgi-eğlence ekranı, çift renkli döşeme ve ahşap trim parçaları bulunuyor. Yeni Corolla Trek modelinde de kaputun altında 1.8 litre veya 2.0 litre hibrit seçeneği ile CVT şanzıman ikilisi bulunuyor.

Yeni Toyota Corolla GR Sport'un satışları 2020'nin Ocak ayında, Corolla Trek'in satışları ise 2019'un Ağustos ayında başlayacak. Fiyatları ise henüz belli değil.


https://newsroom.toyota.eu/new-corolla-gr-sport-and-corolla-trek/ Yorum Yaz
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arfcmr 2 ay
Yine yüksek motor yine vergi yine alamayız :) bu hibrit denen şekli neden 1.6 yada 1.5 - 1.4 motor ile yapamıyorlarki
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alcohol06 2 ay arfcmr
Çünkü elektrikli motoru şarj etmek için de kullanılacak ve destek olacak benzinli bir ünite, ne kadar uzun süre atkinson çevriminde çalışabilirse (yani sıkışma esnasında emme valfini açık bırakırsa) o kadar ısıl verimli oluyor. Bu çevrimin de %40'lar seviyesine yakın güç kayıpları olduğu için, yeterli güç elde etmek için mecburen hacim yüksek oluyor. Ayrıca hacmin yüksek olması motor freni etkisi arttırıp bataryaların dolumunu hızlandırıyor.
Bu arada 1.8lt hacim tamamen atkinson çevrimi çalışan bir motor için çok düşük bir hacim aslında. Zaten 1.3 atmosferik seviyelerinde güç üretebiliyor motor (98hp) ancak, çok daha yakıt verimli bir şekilde tabiki. Hyundai'nin var 1.6lt hybrid kombinasyonu (İoniq) ancak elektrik motoru çok daha küçük, benzinli motoru daha klasik ve sonuç olarak prius veya corolla hybrid gibi araçlar kadar verimli değil. Toyota'nın hybrid uyarlaması paket olarak çok daha iyi.
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agah07 2 ay
Corolla hb Türkiye de satışı ne zaman...
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alaz1903 2 ay
GR Sport harika olmuş.
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cadillaccts 2 ay
bizim ülke için bu vergiler ile hibrit mibrit boş beleş işler.
adam gibi 1.4 1.6 turbo motor koy fiyatını da abartma hibritten çok satarsın toyota.
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MHEC 2 ay
Corolla tırrek sandım ne alaka diyorum bende
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2jz1993 2 ay
Trd'den sonra Gr çok iyi işler yapıyor. Keşke ülkemizde de 2.0 hibrit ve bu versiyon ile yollarda görebilsek...
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