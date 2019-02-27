Yeni Toyota Corolla GR Sport ve Corolla Trek modelleri Cenevre'de tanıtılacak

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Japon üretici Toyota, birbirinden yeni otomobillerin tanıtıldığı 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni Corolla GR Sport ve Corolla Trek modellerini sergileyecek. GR Sport versiyonu yeni Corolla’ya daha sportif bir görünüm kazandırırken Trek versiyonu da maceraperestlerin aklını çelecek.

1.8 veya 2.0 litre hibrit motor

Yeni Toyota Corolla GR Sport, tıpkı küçük kardeşi Yaris GR Sport gibi tasarımı daha sportif bir noktaya taşıyan detaylara ev sahipliği yapacak. 18 inç büyüklüğünde çift renkli alaşım jantlar, yeni radyatör ızgarası, marşpiyeller, yeni arka difüzör, renkli arka camlar, ön sis farları, LED farlar, spor koltuklar ve çift tonlu gövde rengi Corolla GR Sport modelinin tasarımında dikkat çeken detaylar.

2020 yılının Ocak ayından itibaren satışa sunulması beklenen Toyota Corolla GR Sport modelinin kaputunun altında 1.8 litre veya 2.0 litre dört silindirli benzinli motorlarla çalışan hibrit seçeneği sunulacak. Bu üniteler sırasıyla 120 beygir ve 177 beygir güç üretirken, standart olarak CVT otomatik şanzımanla eşlenecek. 1.8 litrelik versiyonun 0-100 km/s hızlanması 10.9 saniye alırken, büyük hacimli motorda bu süre 7.9 saniyeye düşecek.

Macera arayanlara Toyota Corolla Trek

Toyota, İsviçre’deki fuarda bir de yeni Corolla Trek modelini gösterecek. Bisiklet üreticisi Trek ile yapılan bir anlaşma sonucu ortaya çıkan Corolla Trek, Trek-Segafredo World Tour adı verilen bisiklet yarışında destek aracı olarak görev alacak. Yeni Toyota Corolla Trek, geniş iç hacim sağlayan station wagon formu ve crossover esintileri taşıyan tasarımıyla doğa tutkunlarına yeni bir seçenek olarak sunulacak.

Standart modele göre yerden 20 mm daha yüksek olan Corolla Trek’in tasarım unsurları arasında ön ve arka skid plate, 17 inç alaşım jantlar, renkli arka camlar, Led farlar, sis farları ve opsiyonel olarak sunulan tavan üstü bisiklet taşıyıcı yer alıyor. Kabin tarafında ise 7 inç dokunmatik ekrana sahip bilgi-eğlence ekranı, çift renkli döşeme ve ahşap trim parçaları bulunuyor. Yeni Corolla Trek modelinde de kaputun altında 1.8 litre veya 2.0 litre hibrit seçeneği ile CVT şanzıman ikilisi bulunuyor.

Yeni Toyota Corolla GR Sport'un satışları 2020'nin Ocak ayında, Corolla Trek'in satışları ise 2019'un Ağustos ayında başlayacak. Fiyatları ise henüz belli değil.

https://newsroom.toyota.eu/new-corolla-gr-sport-and-corolla-trek/