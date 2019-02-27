Yeni Volkswagen Touareg V8 TDI tanıtıldı: 415 beygirlik dizel

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Cenevre’de boy göstermeye hazırlanan dev otomobil üreticisi Volkswagen’in fuardaki tek güçlü modeli T-Roc R olmayacak. Alman üretici, kaputunun altına sekiz silindirli turbo dizel ünite eklediği Volkswagen Touareg modelini de İsviçre’deki fuarda sergileyecek.

V8 ile 0-100 km/s hızlanması 4.9 saniye

Volkswagen Touareg’in kaputunun altındaki 4.0 litre V8 TDI ünite 415 beygir güç ve 900 Nm tork üretecek. 8 ileri otomatik şanzımanla iletilen güç standart olarak 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemiyle yola aktarılacak. Volkswagen’in büyük SUV’si bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlayacak. Touareg V8 TDI’ın maksimum hızı ise 250 km/s ile sınırlı olacak.

Yeni V8’in Euro 6d-Temp adı verilen emisyon standardıyla uyumlu olduğunu belirten Alman üretici, müşterilerin Touareg V8 TDI’da güçlü bir motordan daha fazlasını bulacağını iddia ediyor. Havalı süspansiyonlar, Vienna deri döşeme, elektrikli bagaj kapağı, konfor koltuk paketi, hırsız alarm sistemi, paslanmaz çelik pedallar, otomatik farlar ve otomatik katlanan yan aynalar Touareg V8 TDI’ın standart özellikleri arasında. Buna ek olarak aracın 19 inçlik Tirano alaşım jantlar üzerine oturtulduğu söyleniyor.

Son teknoloji sürücü asistanlarına sahip

Volkswagen Touareg V8 TDI versiyonunun sürücü asistanları da son derece gelişmiş. Bu özellikler arasında yer alan Night Vision, termal görüntü kamerası kullanarak zifiri karanlıkta insan ve hayvanları tespit edebiliyor. Trafik sıkışıklığı asistanı da 60 km/s hıza kadar kısmen direksiyon, gaz ve fren desteği sağlıyor. Ön çapraz trafik asistanı, dört tekerlekten yönlendirme sistemi ve IQ.Light adı verilen LED matrix farlar da güvenliği arttıran özellikler arasında yer alıyor.

Volkswagen V8 TDI’ın Mayıs ayının sonlarında Avrupa’da satışa çıkması planlanıyor. Aracın satış fiyatı henüz belli değil. Volkswagen Touareg’in V6 3.0 TDI versiyonu Türkiye’de 1 milyon 109 bin TL fiyatla satılıyor.

https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/world-premiere-of-the-new-touareg-v8-tdi-in-geneva-4687