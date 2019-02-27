Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Volkswagen Touareg V8 TDI tanıtıldı: 415 beygirlik dizel

Yeni Volkswagen Touareg'e sekiz silindir dopingi geliyor. Alman üretici büyük SUV modeli Touareg'in 415 beygirlik V8 TDI versiyonunu tanıttı. Volkswagen Touareg V8 TDI modeli Cenevre'de sergilenecek.
2 ay
4,1b
1
12
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yeni Volkswagen Touareg V8 TDI tanıtıldı: 415 beygirlik dizel
Tam Boyutta Gör
 

Cenevre’de boy göstermeye hazırlanan dev otomobil üreticisi Volkswagen’in fuardaki tek güçlü modeli T-Roc R olmayacak. Alman üretici, kaputunun altına sekiz silindirli turbo dizel ünite eklediği Volkswagen Touareg modelini de İsviçre’deki fuarda sergileyecek.

V8 ile 0-100 km/s hızlanması 4.9 saniye 

Volkswagen Touareg’in kaputunun altındaki 4.0 litre V8 TDI ünite 415 beygir güç ve 900 Nm tork üretecek. 8 ileri otomatik şanzımanla iletilen güç standart olarak 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemiyle yola aktarılacak. Volkswagen’in büyük SUV’si bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlayacak. Touareg V8 TDI’ın maksimum hızı ise 250 km/s ile sınırlı olacak.

Yeni V8’in Euro 6d-Temp adı verilen emisyon standardıyla uyumlu olduğunu belirten Alman üretici, müşterilerin Touareg V8 TDI’da güçlü bir motordan daha fazlasını bulacağını iddia ediyor. Havalı süspansiyonlar, Vienna deri döşeme, elektrikli bagaj kapağı, konfor koltuk paketi, hırsız alarm sistemi, paslanmaz çelik pedallar, otomatik farlar ve otomatik katlanan yan aynalar Touareg V8 TDI’ın standart özellikleri arasında. Buna ek olarak aracın 19 inçlik Tirano alaşım jantlar üzerine oturtulduğu söyleniyor.

Son teknoloji sürücü asistanlarına sahip 

Volkswagen Touareg V8 TDI versiyonunun sürücü asistanları da son derece gelişmiş. Bu özellikler arasında yer alan Night Vision, termal görüntü kamerası kullanarak zifiri karanlıkta insan ve hayvanları tespit edebiliyor. Trafik sıkışıklığı asistanı da 60 km/s hıza kadar kısmen direksiyon, gaz ve fren desteği sağlıyor. Ön çapraz trafik asistanı, dört tekerlekten yönlendirme sistemi ve IQ.Light adı verilen LED matrix farlar da güvenliği arttıran özellikler arasında yer alıyor.

Volkswagen V8 TDI’ın Mayıs ayının sonlarında Avrupa’da satışa çıkması planlanıyor. Aracın satış fiyatı henüz belli değil. Volkswagen Touareg’in V6 3.0 TDI versiyonu Türkiye’de 1 milyon 109 bin TL fiyatla satılıyor.


https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/world-premiere-of-the-new-touareg-v8-tdi-in-geneva-4687 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 2 ay en beğenilen
Avrupa falan dizeli birakiyorlardi hani!
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKattchup 2 ay
“Dizel bitiyor yauv” cılar gelmeden yazayım, bence çok iyi olmuş Alamanyaya gidersek yollarda bol bol görürüz.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 ay
Bu fiyatlarda Audi Q7, BMW X5, Mercedes GLE alınır vw değil. VW bu paraları vermek kadar saçma birşey yok. VW'nin premium markalarla aynı fiyatlarla satıldığı tek ülkeyiz Almanya'da halk otomobili Türkiye'de premium fiyatına satılıyor
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
Almanya'nın bizi kıskanması içten bile değil
Touareg Almanya fiyatı: 58.615 Euro
Touareg Türkiye fiyatı: 1.109.600,00 TL
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lojistisyen 2 ay
Güç gösterisi maşallah, 900 nm tork nedir

Ama 500 beygir 1000 nm'lik 6.0 v12 tdi reisin yeri başka...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceo-tr 2 ay
Almanın halk arabasını, Türkiyenin zengini almakta zorlanıyor. Üzücü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKattchup 2 ay
“Dizel bitiyor yauv” cılar gelmeden yazayım, bence çok iyi olmuş Alamanyaya gidersek yollarda bol bol görürüz.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Donald Draper 2 ay
Bunu 1.6 tdi'i bile gelse 400.000'den aşağı satmazlar.
415 beygirlik versiyonu rüyamızda görürürüz
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay en beğenilen
Avrupa falan dizeli birakiyorlardi hani!
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xloud 2 ay
Hala çok çirkin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 2 ay
Türkiye de 2.0 den üstü haram.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OrQuN 2 ay
Bir şekilde aldığını varsayalım, vergisini düşündüm malum ülkede fiyatlar belli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4139 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
volkswagen touareg, volkswagen touareg fiyat ve
5 etiket daha touareg v8 tdi Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Qualcomm akıllı telefonlara WiFi 6 ve Bluetooth 5.1 yongasını sunuyor 2 ay Tesla Model 3'ün rakibi Polestar 2 tanıtıldı: 500 km sürüş menzili 2 ay Türkiye, yazılım geliştirici sayısında Avrupa’da en hızlı artış gösteren ülke 2 ay Yeni Toyota Corolla GR Sport ve Corolla Trek modelleri Cenevre'de tanıtılacak 2 ay GeForce GTX 1660 ve GTX 1650 satış detayları belli oldu 2 ay Xbox One X ile 4K HDR Crackdown 3 - İlk 30 Dakika 2 ay USB 3.2 standardı kullanıma sunuluyor 2 ay Samsung, 512GB kapasiteli UFS 3.0 bellek üretimine başlıyor 2 ay İşte Honda'nın Avrupa'da satışa sunacağı ilk elektrikli otomobil: Honda e Prototype 2 ay TikTok'tan büyük başarı: 1 milyar indirme barajını aştı 2 ay Xiaomi ve Light iş birliği yapıyor 2 ay Aliexpress ve Gearbest alışverişlerine vergi geliyor 2 ay Düşük fiyatlı Pixel 3 Lite ve Pixel 3 XL Lite geliyor 2 ay Samsung'un yeni akıllı saatinin kan basıncını ölçme becerisi tartışılıyor 2 ay Turkcell’in uygulamaları 39 ülkede 9 operatörün müşterilerine sunuluyor 2 ay Safkan oyuncu telefonu | Nubia RedMagic Mars ön inceleme 2 ay iOS 12, Apple cihazların yüzde 80'ine kuruldu 2 ay Samsung Galaxy S10 Plus'ın yüz tanıma özelliği, fotoğrafla kandırıldı 2 ay NASA, atmosferdeki gök aydınlığını izleyerek daha doğru uzay iklimi tahmini yapmak istiyor 2 ay Samsung, Galaxy Fold'un ekranının neden içe katlandığını açıkladı 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Yeni Volkswagen Touareg V8 TDI tanıtıldı: 415 beygirlik dizel Sonraki Samsung Galaxy A50 detaylı ön inceleme 2 ay Detective Pikachu filminin ikinci fragmanı yayınlandı 2 ay Real Racing geliştiricisi FireMonkeys kapanabilir 2 ay Vestel ve Google’dan Android TV ortaklığı 2 ay Snapdragon XR1 tabanlı ilk zengin gerçeklik gözlüğü duyuruldu 2 ay Amiral gemisi fiyatına 18000mAh kapasiteli telefon 2 ay HTC akıllı hoparlöre 5G entegre etti 2 ay İşte Virgin Galactic'in uzaydan yakaladığı büyüleyici video 2 ay Turkcell blok zinciri teknolojisini temel aldığı yeni çözümlerini tanıttı 2 ay Volkswagen açıkladı: Jetta ayrı bir marka oluyor 2 ay Android Go işletim sistemli GM 6 d 2019 Edition tanıtıldı 2 ay General Mobile yeni silahı GM 9 Plus’ı tanıttı 2 ay 2019 Skoda Kamiq crossover Cenevre öncesi tanıtıldı 2 ay Turkcell, 2 bin 650 adet ULAK baz istasyonu siparişi verdi 2 ay Vestel Venus V7 ön inceleme 2 ay Bitcoin aniden 3,900 doların altına düştü 2 ay Samsung Galaxy Note 10 ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı 2 ay Seat'tan Renault Twizy'e rakip elektrikli araç: Seat Minimo 2 ay Esnek ekran, telefon özelliği | Nubia Alpha akıllı saat 2 ay Redmi Note 7 Pro modeli detaylanıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim