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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni bir patent ihlal davası; Java, Google'ın başını ağrıtabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Teknoloji firmalarının arasındaki rekabetin en büyük göstergelerinden olan patent ihlal davalarına bir yenisi daha ekleniyor. Sun Microsytem'i satın alma işleminin 27 Haziran 2010'da sona ermesiyle birlikte Java'nın yasal haklarının sahibi olan dünyanın önde gelen yazılım firmalarından Oracle, yaptığı açıklamayla Google'a Android'i üzerinden patent ihlal davası açtığını duyurdu.

Firma adına konuşan basın sözcüsü Karen Tillman; Google'ın Java ile ilgili Oracle'ın fikri haklarını bile bile, doğrudan ve defalarca ihlal ettiğini iddia etti.

CNet'in yayınladığı dilekçe metnine göre, Oracle; Android ve ilgili cihazların Sun Microsytem imzası taşıyan bir şu patentleri ihlal ettiğini iddia ediyor;

Gartner'ın yayınladığı son araştırma sonuçlarına göre Android, geçen senenin ikinci çeyreğinde %1.8 olan pazar payını bu sene %17'e yükselterek, akıllı telefon pazarında dünyanın en çok kullanılan 3.işletim sistemi oldu.


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Batuist 9 yıl
iyide bu firmalarda herşeyi patentliyorlar.. yani diyorum iyiki birisi hesap makinesini kullanmayı yada yazılımlarında formüllerde toplama veya çıkarma işlemlerinin patentini almamış.. o kadar basit şeylerin bile patenti oluyorki insan hayret ediyor.. birisi nefes alıp vermenin patentini alırsa yandık..
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levodafon 9 yıl
Gaz çıkarmanın patenti var mı? Eğer birisi onun patentini alırsa Allah muhafaza çatlarız.
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Batuist 9 yıl
...
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