Yeni bir patent ihlal davası; Java, Google'ın başını ağrıtabilir

Teknoloji firmalarının arasındaki rekabetin en büyük göstergelerinden olan patent ihlal davalarına bir yenisi daha ekleniyor. Sun Microsytem'i satın alma işleminin 27 Haziran 2010'da sona ermesiyle birlikte Java'nın yasal haklarının sahibi olan dünyanın önde gelen yazılım firmalarından Oracle, yaptığı açıklamayla Google'a Android'i üzerinden patent ihlal davası açtığını duyurdu.

Firma adına konuşan basın sözcüsü Karen Tillman; Google'ın Java ile ilgili Oracle'ın fikri haklarını bile bile, doğrudan ve defalarca ihlal ettiğini iddia etti.

CNet'in yayınladığı dilekçe metnine göre, Oracle; Android ve ilgili cihazların Sun Microsytem imzası taşıyan bir şu patentleri ihlal ettiğini iddia ediyor;

Gartner'ın yayınladığı son araştırma sonuçlarına göre Android, geçen senenin ikinci çeyreğinde %1.8 olan pazar payını bu sene %17'e yükselterek, akıllı telefon pazarında dünyanın en çok kullanılan 3.işletim sistemi oldu.