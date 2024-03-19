Teknoloji devleri Nvidia’nın yeni AI donanımı Blackwell için kuyruğa girdi

Nvidia, 208 milyar transistör, 192 GB süper hızlı HBM3E bellek ve GPU başına 1,8 TB/s çift yönlü veri akışı sağlayan yeni nesil Blackwell AI GPU'sunu tanıttı. Firma, iki Nvidia B200 Tensor Core GPU’yu çok düşük güç tüketen NVLink (900GB/s) çipten çipe ara bağlantısı üzerinden Grace CPU'ya bağlayan yeni NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip'i de duyurdu. Bu çözümün üzerinde ve sadece B200 Tensor Core GPU’lar üzerinde inşa edilen çeşitli platformlar da duyuruldu.
Teknoloji devleri Blackwell için kuyrukta
Nvidia, Blackwell B200’ü dünyanın en güçlü yapay zeka çipi olarak lanse ederken CEO Jensen Huang ise şu ifadeleri kullandı: “Üretken yapay zeka çağımızın tanımlayıcı teknolojisidir. Blackwell, bu yeni sanayi devrimine güç verecek motordur.”
Bu şirketler Nvidia’nın yeni çözümlerini hem kendi üretken yapay zeka modellerini geliştirmek için kullanacak hem de bazıları bunları diğer ortaklarına sağlayacak. Blackwell'in AWS, Google Cloud, Microsoft Azure ve Oracle Cloud Infrastructure veri merkezlerine girişiyle Nvidia’nın kasası dolmaya devam edecek. Nvidia’nın dünkü duyurularıyla birlikte dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin liderlerinin birçoğu Blackwell'i öven açıklamalarda bulundu.
Alphabet ve Google CEO'su Sundar Pichai, Amazon Başkanı ve CEO'su Andy Jassy, Dell Technologies CEO'su Michael Dell, Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Microsoft CEO'su Satya Nadella, OpenAI CEO'su Sam Altman ile Tesla ve xAI CEO'su Elon Musk, Nvidia’nın yeni Blackwell çözümlerini kullanacaklarını veya kullanmayı planladıklarını beyan ettiler. Musk ise teknoloji dünyasının Blackwell’e bakışını en iyi şekilde özetleyen isim oldu: "Şu anda yapay zeka için Nvidia donanımından daha iyisi yok."Kaynakça https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-blackwell-platform-arrives-to-power-a-new-era-of-computing https://www.tweaktown.com/news/96963/openai-microsoft-amazon-meta-google-tesla-and-more-are-all-on-the-nvidia-blackwell-train/index.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.