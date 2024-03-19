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    Teknoloji devleri Nvidia’nın yeni AI donanımı Blackwell için kuyruğa girdi

    Nvidia’nın GTC konferansında yapay zekaya güç verecek yeni Blackwell GPU’ları ve çözümleri tanıtıldı. OpenAI, Microsoft, Amazon, Meta, Google, Tesla ve fazlası ise şimdiden kuyrukta.
    Teknoloji devleri Nvidia’nın Blackwell GPU’su için kuyruğa girdi Tam Boyutta Gör
    Nvidia, GTC konferansında önümüzdeki dönemde yapay zekanın ihtiyaç duyduğu amansız işlem gücünü karşılayacak yeni yeni Blackwell AI GPU’larını ve çözümlerini tanıttı. Blackwell B200, Nvidia’yı dünyanın en değerli üçüncü şirketi yapan Hopper H100 GPU'lara kıyasla 5 kata kadar performans artışı sunuyor. Ve görünüşe göre OpenAI, Microsoft, Amazon, Meta, Google ve Tesla gibi devler de şimdiden bu ürün için kuyrukta.

    Nvidia, 208 milyar transistör, 192 GB süper hızlı HBM3E bellek ve GPU başına 1,8 TB/s çift yönlü veri akışı sağlayan yeni nesil Blackwell AI GPU'sunu tanıttı. Firma, iki Nvidia B200 Tensor Core GPU’yu çok düşük güç tüketen NVLink (900GB/s) çipten çipe ara bağlantısı üzerinden Grace CPU'ya bağlayan yeni NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip'i de duyurdu. Bu çözümün üzerinde ve sadece B200 Tensor Core GPU’lar üzerinde inşa edilen çeşitli platformlar da duyuruldu.

    Teknoloji devleri Blackwell için kuyrukta

    Nvidia, Blackwell B200’ü dünyanın en güçlü yapay zeka çipi olarak lanse ederken CEO Jensen Huang ise şu ifadeleri kullandı: “Üretken yapay zeka çağımızın tanımlayıcı teknolojisidir. Blackwell, bu yeni sanayi devrimine güç verecek motordur.”

    Teknoloji devleri Nvidia’nın Blackwell GPU’su için kuyruğa girdi Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın Blackwell GPU’ları halihazırda rakipsiz ve önceki nesle göre çok büyük performans kazanımları sunarak geliyor. Hal böyleyken Blackwell'i benimsemesi beklenenlerin listesi de uzun: Amazon Web Services, Dell Technologies, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle, Tesla ve xA ilk müşterilerden olacak.

    Bu şirketler Nvidia’nın yeni çözümlerini hem kendi üretken yapay zeka modellerini geliştirmek için kullanacak hem de bazıları bunları diğer ortaklarına sağlayacak. Blackwell'in AWS, Google Cloud, Microsoft Azure ve Oracle Cloud Infrastructure veri merkezlerine girişiyle Nvidia’nın kasası dolmaya devam edecek. Nvidia’nın dünkü duyurularıyla birlikte dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin liderlerinin birçoğu Blackwell'i öven açıklamalarda bulundu.

    Alphabet ve Google CEO'su Sundar Pichai, Amazon Başkanı ve CEO'su Andy Jassy, Dell Technologies CEO'su Michael Dell, Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Microsoft CEO'su Satya Nadella, OpenAI CEO'su Sam Altman ile Tesla ve xAI CEO'su Elon Musk, Nvidia’nın yeni Blackwell çözümlerini kullanacaklarını veya kullanmayı planladıklarını beyan ettiler. Musk ise teknoloji dünyasının Blackwell’e bakışını en iyi şekilde özetleyen isim oldu: "Şu anda yapay zeka için Nvidia donanımından daha iyisi yok."

    Kaynakça https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-blackwell-platform-arrives-to-power-a-new-era-of-computing https://www.tweaktown.com/news/96963/openai-microsoft-amazon-meta-google-tesla-and-more-are-all-on-the-nvidia-blackwell-train/index.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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