Teknoloji devleri Nvidia’nın yeni AI donanımı Blackwell için kuyruğa girdi

Tam Boyutta Gör Nvidia, GTC konferansında önümüzdeki dönemde yapay zekanın ihtiyaç duyduğu amansız işlem gücünü karşılayacak yeni yeni Blackwell AI GPU’larını ve çözümlerini tanıttı. Blackwell B200, Nvidia’yı dünyanın en değerli üçüncü şirketi yapan Hopper H100 GPU'lara kıyasla 5 kata kadar performans artışı sunuyor. Ve görünüşe göre OpenAI, Microsoft, Amazon, Meta, Google ve Tesla gibi devler de şimdiden bu ürün için kuyrukta.

Nvidia, 208 milyar transistör, 192 GB süper hızlı HBM3E bellek ve GPU başına 1,8 TB/s çift yönlü veri akışı sağlayan yeni nesil Blackwell AI GPU'sunu tanıttı. Firma, iki Nvidia B200 Tensor Core GPU’yu çok düşük güç tüketen NVLink (900GB/s) çipten çipe ara bağlantısı üzerinden Grace CPU'ya bağlayan yeni NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip'i de duyurdu. Bu çözümün üzerinde ve sadece B200 Tensor Core GPU’lar üzerinde inşa edilen çeşitli platformlar da duyuruldu.

Nvidia dünyanın en güçlü yapay zeka çipi Blackwell B200’ü tanıttı 2 sa. önce eklendi

Teknoloji devleri Blackwell için kuyrukta

Nvidia, Blackwell B200’ü dünyanın en güçlü yapay zeka çipi olarak lanse ederken CEO Jensen Huang ise şu ifadeleri kullandı: “Üretken yapay zeka çağımızın tanımlayıcı teknolojisidir. Blackwell, bu yeni sanayi devrimine güç verecek motordur.”

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın Blackwell GPU’ları halihazırda rakipsiz ve önceki nesle göre çok büyük performans kazanımları sunarak geliyor. Hal böyleyken Blackwell'i benimsemesi beklenenlerin listesi de uzun: Amazon Web Services, Dell Technologies, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle, Tesla ve xA ilk müşterilerden olacak.

Bu şirketler Nvidia’nın yeni çözümlerini hem kendi üretken yapay zeka modellerini geliştirmek için kullanacak hem de bazıları bunları diğer ortaklarına sağlayacak. Blackwell'in AWS, Google Cloud, Microsoft Azure ve Oracle Cloud Infrastructure veri merkezlerine girişiyle Nvidia’nın kasası dolmaya devam edecek. Nvidia’nın dünkü duyurularıyla birlikte dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin liderlerinin birçoğu Blackwell'i öven açıklamalarda bulundu.

Alphabet ve Google CEO'su Sundar Pichai, Amazon Başkanı ve CEO'su Andy Jassy, Dell Technologies CEO'su Michael Dell, Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Microsoft CEO'su Satya Nadella, OpenAI CEO'su Sam Altman ile Tesla ve xAI CEO'su Elon Musk, Nvidia’nın yeni Blackwell çözümlerini kullanacaklarını veya kullanmayı planladıklarını beyan ettiler. Musk ise teknoloji dünyasının Blackwell’e bakışını en iyi şekilde özetleyen isim oldu: "Şu anda yapay zeka için Nvidia donanımından daha iyisi yok."

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Teknoloji devleri Nvidia’nın Blackwell GPU’su için kuyruğa girdi