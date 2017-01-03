Yeni çipli kimlik kartı başvuruları başladı: Nasıl alabilirsiniz?

Şu an kullandığımız nüfus cüzdanlarının yerini alacak olan yeni elektronik kimlikler için 2016'dan bu yana devam eden -11 ilde 150 bin kişiyi kapsayan- pilot uygulaması nihayet tamamlandı ve tüm Türkiye’de çipli kimlik başvuruları 2 Ocak 2017 tarihi itibariyle alınmaya başlandı.

Vatandaşların gerek kamu gerek özel teşebbüs hizmetlerinden daha hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlayacak kimliklerde yer alan elektronik veriler PIN ve PUK korumalı olarak saklanacak. Üstelik çipli kimlikler ile sahtecilikten kaynaklanan mağduriyet önlenecek, vize muafiyeti olan ülkelere seyahatlerde pasaport yerine geçecek ve elektronik imza amacıyla da kullanılabilecek.

Yeni kimlik kartı randevusunu nereden alabilirsiniz?

Kimlik kartları için 15 yaşından büyüklerin yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere şahsen başvurmaları gerekiyor. 15 yaşını tamamlamayan bireyler için veli veya vasileri başvuruda bulunabiliyor. Üstelik talep edilmediği sürece 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğrafa yer verilmeyecek.

ilçe nüfus müdürlüğüne doğrudan gidilebileceği gibi, zaman kaybını önlemek adına "Alo 199" çağrı merkezinden randevu almanız gerekiyor. İlçe nüfus müdürlüğüne gidemeyecek durumda olanlar için başvurular kendi adreslerinde alınacak. Başvuru içindoğrudan gidilebileceği gibi, zaman kaybını önlemek adına https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr web sitesinden ya daçağrı merkezindenalmanız gerekiyor. İlçe nüfus müdürlüğüne gidemeyecek durumda olanlar için başvurular kendi adreslerinde alınacak.

Başvuru için hangi belgeler gerekiyor? Ne kadar ücret ödeyeceksiniz?

İlk defa kimlik kartı başvurusu için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgenin yanı sıra bir adet son altı aylık dönem içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf gerekiyor.

Kimlik kartı bedeli ise kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL ücrete sahip.

Çipli kimlikler posta yolu ile teslim edilecek

Başvuru sırasında kişinin tüm belgeleri kontrol edilecek, ihtiyaç duyuluyorsa bilgiler güncellenecek ve fotoğrafın yanı sıra her iki el için parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi taranacak. Başvurunun tamamlanmasıyla ilgili başvuru belgesinin bir nüshası ve zarf içerisinde 6 haneli şifre verilecek. Bu şifre aynı banka kartlarında olduğu gibi bazı işlemler için kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak. PIN kodları ilçe nüfus müdürlüklerinde yer alan kiosklarda değiştirilebilecek.

Eğer PIN kodunuzu unutursanız çipli kimlik kartı ile yine ilçe nüfus müdürlüklerindeki kiosklar üzerinden "Biyometrik Doğrulama", "Kişisel Mesaj" sorusu, "PUK" numarası yöntemlerinden birini kullanarak yeni şifrenizi belirleyebilmeniz mümkün. Kimlik kartlarının geçerlilik süresi ise 10 yıl olarak belirlendi. Kimlik kartları için randevu almanın önemli bir zaman tasarrufu sağladığını belirtmeden geçmeyelim.