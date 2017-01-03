Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni çipli kimlik kartı başvuruları başladı: Nasıl alabilirsiniz?

Nüfus cüzdanlarının yerini alacak çipli elektronik kimlikler için başvurular ülke genelinde başladı. Peki yeni kimlikler ne kadar, başvuruda neler gerekiyor? Bilmeniz gereken tüm detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
74,2b
1
1685
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Şu an kullandığımız nüfus cüzdanlarının yerini alacak olan yeni elektronik kimlikler için 2016'dan bu yana devam eden -11 ilde 150 bin kişiyi kapsayan- pilot uygulaması nihayet tamamlandı ve tüm Türkiye’de çipli kimlik başvuruları 2 Ocak 2017 tarihi itibariyle alınmaya başlandı.
Vatandaşların gerek kamu gerek özel teşebbüs hizmetlerinden daha hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlayacak kimliklerde yer alan elektronik veriler PIN ve PUK korumalı olarak saklanacak. Üstelik çipli kimlikler ile sahtecilikten kaynaklanan mağduriyet önlenecek, vize muafiyeti olan ülkelere seyahatlerde pasaport yerine geçecek ve elektronik imza amacıyla da kullanılabilecek.

Yeni kimlik kartı randevusunu nereden alabilirsiniz?

Kimlik kartları için 15 yaşından büyüklerin yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere şahsen başvurmaları gerekiyor. 15 yaşını tamamlamayan bireyler için veli veya vasileri başvuruda bulunabiliyor. Üstelik talep edilmediği sürece 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğrafa yer verilmeyecek. 
Başvuru için ilçe nüfus müdürlüğüne doğrudan gidilebileceği gibi, zaman kaybını önlemek adına https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr web sitesinden ya da "Alo 199" çağrı merkezinden randevu almanız gerekiyor. İlçe nüfus müdürlüğüne gidemeyecek durumda olanlar için başvurular kendi adreslerinde alınacak.

Başvuru için hangi belgeler gerekiyor? Ne kadar ücret ödeyeceksiniz?

İlk defa kimlik kartı başvurusu için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgenin yanı sıra bir adet son altı aylık dönem içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf gerekiyor. 
Kimlik kartı bedeli ise kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL ücrete sahip.
Yeni çipli kimlik kartı başvuruları başladı: Nasıl alabilirsiniz?
 

Çipli kimlikler posta yolu ile teslim edilecek

Başvuru sırasında kişinin tüm belgeleri kontrol edilecek, ihtiyaç duyuluyorsa bilgiler güncellenecek ve fotoğrafın yanı sıra her iki el için parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi taranacak. Başvurunun tamamlanmasıyla ilgili başvuru belgesinin bir nüshası ve zarf içerisinde 6 haneli şifre verilecek. Bu şifre aynı banka kartlarında olduğu gibi bazı işlemler için kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak. PIN kodları ilçe nüfus müdürlüklerinde yer alan kiosklarda değiştirilebilecek. 
Eğer PIN kodunuzu unutursanız çipli kimlik kartı ile yine ilçe nüfus müdürlüklerindeki kiosklar üzerinden "Biyometrik Doğrulama", "Kişisel Mesaj" sorusu, "PUK" numarası yöntemlerinden birini kullanarak yeni şifrenizi belirleyebilmeniz mümkün. Kimlik kartlarının geçerlilik süresi ise 10 yıl olarak belirlendi. Kimlik kartları için randevu almanın önemli bir zaman tasarrufu sağladığını belirtmeden geçmeyelim.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
greenk 2 yıl en beğenilen
Türkiye kadar gülünücek ülke varsa söyleyin lütfen?
Benim T.C. kartım niye başvurayim niye 16 tl vereyim?
Bu ülke cahil cühela insanlar yok olmadıkça yol alamayız.
Satranç oynamak kumardan da beter diye hadisde yazıyor diye saçmalayanlar ve buna inanan insanlar oldukça bir cacık olmaz.
Kuranı Kerim in ilk ayeti oku diyor bizimkiler hocaları dinliyor. Okuyun yeter be okuyun okuyun okuyun okuyun okuyun okuyun.
Türkiye kadar gülünücek ülke varsa söyleyin lütfen?Benim T.C. kartım niye başvurayim niye 16 tl vereyim?Bu ülke cahil cühela insanlar yok olmadıkça ...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +229
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 2 yıl
Bu kadar kişisel bilginin birgün birilerinin eline geçip bunu kotu niyetli kullanmayacağinin garantisi varmi ? Daha geçen yil tum tc vatandaslarinin bilgileri internette geziniyordu. Ev adresine varincaya kadar...
Bu kadar kişisel bilginin birgün birilerinin eline geçip bunu kotu niyetli kullanmayacağinin garantisi varmi ? Daha geçen yil tum tc vatandaslarinin bilgileri...
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +159
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tihilu 2 yıl
Aralık 31'de siteye baktım 15 TL diyordu. 3 gün geçti aradan 16 TL oldu. Daha kimliği almadan zamlandı yahu.

İnanmayanlar olursa
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Aralık 31'de siteye baktım 15 TL diyordu. 3 gün geçti aradan 16 TL oldu. Daha kimliği almadan zamlandı yahu.İnanmayanlar olursa
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +132
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
15 Avatar Avatar Avatar
ddsmurat 7 ay
Bu cipli kimlik işi özellikle parmak izi alıp kodlanması ilerde hacklenip adına kredi çekilmesi şirket kurulması çok kolaylaşır ruhun bile duymaz.
Konvansiyonel teknik en iyi olan son ana kadar değişmeyeceğim çuknu bu bi şekilde patlayacaktır
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1F0C9EBFD 7 ay ddsmurat
biraz açarsanız sevinirim şimdiki nufüs cüzdanlarında über sonic koruma mı var.bir fotokopi ile onlarca iş başına gelebilir.
saçmalarken uçmayın bi zahmet
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sphenis 7 ay
Son tarih nedir acaba, bilen var mı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarthWorm 7 ay Sphenis
Aralık 2019
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mulina 7 ay
Şurda TC kimlik no nuzu ezberleyin bu yeter size. Koyunmusunuz chip li kart ile fişleniyorsunuz ? Ben telefonumdaki konum bilgisini bile açmıyorum. Zaten chipli kredi hesap kartlaarı ile yeteri kadar fişleniyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1F0C9EBFD 7 ay mulina
Çok cahilsin
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fenakesim 7 ay
ehliyet için bir şey diyemiyorum açıkcası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-8BC349B8E 8 ay
31 Ağustos'da kimlik kartı başvuru yapmıştım. Bugün kargoya verilmiş. Saat 14.18'de Torbaya Eklendi yazıyor. Pazartesi günü askere gidiyorum. Yarın İstanbul'a gelebilir mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-8BC349B8E 8 ay
Kimlik kartım bugün verilmiş Ptt'ye. Şu an Ankara'da torbaya eklendi yazıyor. Pazartesi askere gidiyorum. Yarına kadar gelir mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fenakesim 8 ay
Dün başvurduk. Ailecek 5 kişi gittik nüfus müdürlüğüne.
Süreç şöyle işliyor. Önce PTT ye para yatırdık. sonra 1 biyometrik
fotoğraf ve eski kimlik ile nufus müdürlüğüne gittik. Randevumuz vardı hepimizin
bu yüzden sadece sıra numarası aldık. Kalabalık olmasına rağmen
bizim sıramız hemen geldi. Memur arkadaş benim sadece baş parmak izimi aldı.
Daha önce pasaportum vardı ondan sanıyorum. Sonra geçici kimlik diye bir A4
kağıdı verdiler. Birde içinde şİfre olan bir zarf verdiler. Hepsi bu kadar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarthWorm 7 ay fenakesim
Ehliyet içinde aynı mı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cozali 11 ay
Geçen hafta annemle birlikte başvurduk, onun ki 2 gün sonra geldi, e-devletten bakıyorum benim ki 4 gündür "kimlik kartınız basılmıştır" yazıyordu. Şimdi bakıyorum "Kartınız kalite kontrol aşamasındadır" yazıyor, ilginç yani neye göre erken veya geç geliyor anlamadım.
Yanlız ben daha önce çıkartmıştım kaybettim, yeniden başvurdum onunla mı ilgilidir bilemiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aytaccatya 1 yıl
ınternet bankacılıgından yatiramıyor muyuz harcını?nereden ne şekilde izah eder misiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aylabusracimen 1 yıl
Halen daha almadım. Zorunlu hale ne zaman getirirler acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
74167 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
elektronik kimlik, çipli kimlik ve
9 etiket daha nüfus cüzdanı elektronik kimlik randevu elektronik kimlik gereken belgeler elektronik kimlik ücreti Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Dell'den dünyanın en ince monitörü 2 yıl ABD'nin hack iddialarına Edward Snowden cevap verdi 2 yıl Kingston’dan flash bellekte kapasite rekoru 2 yıl Güneş enerjisi fosil yakıtlardan daha ucuz hale geldi 2 yıl Monster Abra A5 v10.1 "GTX 1050 Ti ve i7 7700HQ testte" 2 yıl Chrysler Portal konsepti yüz tanıma özelliği ile geliyor 2 yıl SEAT Arona kar üstünde kameralara yakalandı 2 yıl LG'nin nano-hücre teknolojili TV'leri geliyor 2 yıl Ölümlü kazaları azaltacak Döner Bariyer sistemi hayata geçirildi 2 yıl Microsoft Edge sadece Google Chrome indirmek için kullanılıyor 2 yıl Karanlığın Elli Tonu filminin yeni fragmanı yayınlandı 2 yıl Lenovo’nun sanal gerçeklik kaskı hazır 2 yıl Lenovo ev tipi dijital akıllı asistanını sunar 2 yıl LG'nin yeni robotlarında asistan özelliği olacak 2 yıl Windows 10 Creators Update güncellemesi Nisan ayında gelecek 2 yıl NASA’dan heyecan verici görseller: 2016’nın en çarpıcı anları galerimizde! 2 yıl 2016 yılında Steam’de en çok satan 100 oyun belli oldu 2 yıl SpaceX, Facebook'un uydusunu pert eden patlamanın nedenini açıkladı 2 yıl Apple Watch’taki "Dijital Crown" şimdi de iPhone'a ve iPad’e geliyor 2 yıl Warp Shift bu hafta iOS için ücretsiz 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yeni çipli kimlik kartı başvuruları başladı: Nasıl alabilirsiniz? Sonraki Tesla, "Gelişmiş Autopilot" sürümünü yayınlamaya başladı 2 yıl Tango uyumlu Asus ZenFone AR ile tanışın 2 yıl Samsung Galaxy S8 ile Apple AirPods benzeri kulaklık gelecek 2 yıl BlackBerry Mercury'yi gösteren ilk video yayınlandı 2 yıl Tesla, sınırsız bedava süperşarj hediyesini uzatıyor 2 yıl 1000$ sınırını geçen Bitcoin yeni rekora çok yakın! 2 yıl Webtures yenilikçi fikir ve projeleri ücretsiz şekilde pazarlıyor 2 yıl Hacker’lar DDoS saldırılarını dikkat dağıtmak için kullanıyor 2 yıl 2016'yı korku filmine dönüştüren fragman sosyal medyada büyük ilgi gördü 2 yıl Samsung Galaxy S8'le birlikte Continuum benzeri bir özellik gelebilir 2 yıl Tesla Roadster geri mi dönüyor? 2 yıl General Mobile'ın Dosya Yöneticisi uygulamasını inceliyoruz 2 yıl Google'ın klavye uygulaması Gboard, 500 milyon indirme sayısını aştı 2 yıl Lucid Motors, otonom araçlar için Tesla'nın eski iş ortağını seçti 2 yıl Tesla’ya dava: Model X bir kez daha kazaya sebep olmakla suçlanıyor 2 yıl Bill Gates AIDS'le savaş için 140 milyon doları gözden çıkardı 2 yıl İsveç, 6 nükleer santralin üreteceği kadar enerjiyi rüzgardan elde etti 2 yıl Pek çok marka ve modele WhatsApp desteği kesiliyor 2 yıl Samsung Galaxy A3, A5 ve A7 serisi yeni yıla terfi etti 2 yıl Samsung büyüme hızını arttırmak istiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim