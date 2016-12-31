Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Harita ve navigasyon uygulamaları aslında internetinizi çok az kullanıyor

Günümüzde navigasyon ve harita uygulamalarının kota canavarı olarak nitelendirildiğini söyleyen Yandex, aslında bu tür servislerin günde ortalama 2 MB internet kullanımı yaptığını açıkladı.
2 yıl
13,9b
1
27
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Özellikle bilmediğiniz bir bölgede ya da şehirde ulaşım konusunda çoğu zaman hayat kurtarıcı bir rol üstlenen harita uygulamaları, günlük yaşamda artık çok daha fazla kişi tarafından tercih ediliyor. Diğer taraftan gerçek zamanlı yol ve trafik bilgisi sunan servisler varış noktasına en hızlı ve sorunsuz şekilde ulaşmanızı sağlıyor.
Akıllı cihaz kullanıcılarının büyük bir bölümü, navigasyon ve harita uygulamalarının internet paketlerini oldukça fazla tükettiğini düşünüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Yandex Haritalar Müdürü Onur Karahayıt ise gerçekleştirilen analizlere göre durumun aslında hiç de sanıldığı gibi olmadığına işaret ediyor.
Öyle ki test verilerine göre Yandex Navigasyon ve Haritalar’ın günlük ortalama 2.1 MB internet harcaması yaptığı, bir ay boyunca her gün kullanımda ise kotadan ortalama 69 MB gittiği belirtiliyor. Üstelik çevrimdışı harita özelliği sayesinde bu oranı çok daha aşağılara çekebilmeniz de mümkün. Her geçen gün katlanarak artan mobil internet trafiğinin hacmi düşünüldüğünde çok düşük bir tüketim oranı anlamına gelen 2.1 MB, herhangi bir endişe duymadan rota konusunda yardım almanızın önünü açıyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Koyun Kırbaçlayan 2 yıl en beğenilen
Hocam aslında sorun internet değil de, şarj oluyor bende. Gps i açtığım anda şarj 100den geri saymaya başlıyor. Sürekli şarjda takılı kalması da cihaza zarar verir düşüncesindeyim.
Hocam aslında sorun internet değil de, şarj oluyor bende. Gps i açtığım anda şarj 100den geri saymaya başlıyor. Sürekli şarjda takılı kalması da cihaza zarar v...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
filteke 2 yıl
Yandex reklamı
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
dobrasam 2 yıl
İnşallah doğrudur ama inanmıyorum maalesef büyük ihtimalle bir yıl sonra bir mazeret sunup öyle olmadı böyle yaptın derler pek bir ümitli değilim artık ülkeden
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Saylan 2 yıl
Çalışan arkadaşlar için söylüyorum. Hiç ömrü hayatınızda %48 zam aldınız mı. Köprünün geçiş ve otoban ücretleri nedir öyle ya. Çalışanlar yıllık %8 bile zam alamazken. Bunun bir kanunu yokmu böyle. Yazık bu millete yemin ederim. Resmen vergi devleti oldu artık. Hizmet ise sıfır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
ondan mı bende 300 mb veri yedi olarak gösteriyor , Hikaye resmen.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Crazy Goat 2 yıl kadirirdem
Hocam here tavsiye ederim offline olarak indirin cok iyi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nejoz 2 yıl
Sygic öneririm, fiyatı makul birkere satın alınca evinizde WiFi varken istediğiniz ülkelerin haritalarını indirip daha sonra yolda İnternetsiz kullanabiliyorsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furkan2942 2 yıl
Benim hücreselimi kontrol ettiğimde en son sıfırlanma 8 Haziran 2015 gözüküyor. Ve o zamandan beri 361 mb hücresel veri kullanmış ios haritalar. Haftada ortalama 1-1.5 saat kullanımım olur. Yani saatlik 3.5-4 mb arası bir internet kullanımı olmuş. Sürekli kullanan birisi için bence çok fazla ama benim gibi arada kullananlar için idare eder seviyelerde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drorhan 2 yıl
2-3 sene kadar önce antalyadan yola çıkarken google haritalardan bi yere baktım. sonra telefonun ekranını kapatıp ankaraya kadar geldim. ankaraya gelince bi mesaj geldi internet paketinizin %80 ini kullandınız diye. bi baktım google haritalar 700 mb internet kullanmış arka planda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugurozer 2 yıl
google haritalar uygulamasinda da cevrimdisi haritalar kisminda kullandiginiz guzergahi wi fi baglantiniz varken cihaza indirin. bu sayede yolculuk esnasinda cihaziniz surekli harita yuklemesi yapmayacak cok cok daha az veri alisverisi bu sayede daha az isinma ve daha az sarj tuketiminiz olacaktir.

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsavar 2 yıl
en iyisi tomtom sygic navigon internetsiz calisiyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 2 yıl
Nokia kullandığım zamanlarda sadece birkaç kilobayt çekiyordu. Çünkü harita dosyasını indirilebildiği için ekstra bir indirime ihtiyaç duymuyordum. iOS ve Android navigasyon konusunda Symbian'a göre daha fazla veri tüketiyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
synthesizer 2 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Nokia kullandığım zamanlarda sadece birkaç kilobayt çekiyordu. Çünkü harita dosyasını indirilebildiği için ekstra bir indirime ihtiyaç duymuyordum. iOS ve Android navigasyon konusunda Symbian'a göre daha fazla veri tüketiyor.

Symbian ile alakası yok. Artık navi uygulamaları uydu görüntüsüne, 3 boyutlu POI özelliklerine sahip. Bahsettiğiniz çevrimdışı indirmeyi IOS ve Android sürümlerinde de yapabilirsiniz. 1kb indirmeden sizi istediğiniz yere götürür.

Ben özellikle yurt dışında HERE ile binlerce km yaptım çok işime yaradı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şıh Hazretleri 2 yıl
Şuana kadar kullandığım en stabil ve kolay uygulama Here oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13874 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
internet, yandex ve
8 etiket daha navigasyon harita trafik mobil data Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Cihan Pehlivan MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Torrent kayıtlarını tutan site: Ne indirdiğini biliyorum 2 yıl İnsan taşıyan drone kullanıma hazır 2 yıl En ince GTX 1080’li dizüstü Asus’tan geliyor 2 yıl Samsung televizyonlara Chromecast benzeri bir sistem geliyor 2 yıl Xiaomi’nin Erida Drone modeli CES 2017 fuarına uçuyor 2 yıl Lenovo P2 inceleme videosu: Pil canavarı telefon mercek altında 2 yıl Apple AirPods taleplerini karşılamakta zorlanan Inventec üretimi genişletiyor 2 yıl Enerji Bakanlığından açıklama: Siber saldırı altındayız 2 yıl Apple trafik kazasına neden olmakla suçlanıyor 2 yıl iPhone üreticisi Çinli işçileri robotlarla değiştiriyor 2 yıl Galaxy S7 ve S7 Edge için Android 7.0 güncellemesi haftaya başlıyor 2 yıl Neredeyse sınırısız ve bedava elektrik 2025'te geliyor 2 yıl New York'daki yeni yıl kutlamaları hafriyat kamyonlarıyla korunacak 2 yıl FBI ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından Rusya kaynaklı hack olayıyla ilgili rapor 2 yıl Enerji Bakanlığı'ndan elektrik kesintisiyle ilgili yeni bir açıklama geldi 2 yıl Pil canavarı Lenovo P2 Türkiye'de: Fiyat ve özellikleri 2 yıl Hyundai'ın yeni yakıt hücreli SUV'ları 560 km menzile ulaşacak 2 yıl Subaru, Tokyo Otomobil Fuarında BRZ STi modelini sergileyecek 2 yıl Hatalı hava yastıkları üreten Takata'nın cezası 1 milyar dolar 2 yıl Ulaştırma Bakanı: "Adil Kullanım Kotası 2018'de kalkıyor" [BTK Açıklaması ile Güncellendi] 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Harita ve navigasyon uygulamaları aslında internetinizi çok az kullanıyor Sonraki iPhone üretimi gelecek yıl başlarında yüzde 10 azalıyor 2 yıl Facebook telif hakkı ihlali yapan videoları tespit edecek 2 yıl Dünyanın en küçük GeForce GTX 1080 ekran kartı 2 yıl Sinemaseverlere göre 2017'nin en merakla beklenen filmleri 2 yıl Microsoft Surface Pro 5 ve Surface Book 2 için geri sayım başladı 2 yıl 2si1 "Elektrikleri kesik" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Yeni konsept tasarım geleceğin iPhone'unu mu yansıtıyor? 2 yıl letgo, Google’ın "En Paylaşmaya Değer" uygulamalarından biri oldu 2 yıl LG G6′nın net tasarım görüntüleri ortaya çıktı 2 yıl Popüler birçok dizi izleme sitesi erişime engellendi 2 yıl Nörobilimciler stresi %65 azaltan bir müzik keşfetti 2 yıl Çin’den 30.000 kilometrelik dev hızlı tren projesi 2 yıl Yerli yüksek çözünürlüklü hedefleme podu için imzalar atıldı 2 yıl 2016 yılı Donanım Haber’de nasıl geçti? 2 yıl Amazon çılgın fikrinin patentini aldı 2 yıl Hava Kuvvetleri'nin komuta kontrol uçakları THY Teknik'e emanet 2 yıl Google Pixel sorunları bitmiyor 2 yıl Samsung’dan oyunculara yönelik kavisli Quantum Dot monitörler 2 yıl Şok iddia: Yeni hava savunma sistemimiz Korkut Yunanlılara mı kaptırıldı? 2 yıl Windows 10’a oyun modu geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim