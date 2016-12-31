Harita ve navigasyon uygulamaları aslında internetinizi çok az kullanıyor

Özellikle bilmediğiniz bir bölgede ya da şehirde ulaşım konusunda çoğu zaman hayat kurtarıcı bir rol üstlenen harita uygulamaları, günlük yaşamda artık çok daha fazla kişi tarafından tercih ediliyor. Diğer taraftan gerçek zamanlı yol ve trafik bilgisi sunan servisler varış noktasına en hızlı ve sorunsuz şekilde ulaşmanızı sağlıyor.

Akıllı cihaz kullanıcılarının büyük bir bölümü, navigasyon ve harita uygulamalarının internet paketlerini oldukça fazla tükettiğini düşünüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Yandex Haritalar Müdürü Onur Karahayıt ise gerçekleştirilen analizlere göre durumun aslında hiç de sanıldığı gibi olmadığına işaret ediyor.

Öyle ki test verilerine göre Yandex Navigasyon ve Haritalar’ın günlük ortalama 2.1 MB internet harcaması yaptığı, bir ay boyunca her gün kullanımda ise kotadan ortalama 69 MB gittiği belirtiliyor. Üstelik çevrimdışı harita özelliği sayesinde bu oranı çok daha aşağılara çekebilmeniz de mümkün. Her geçen gün katlanarak artan mobil internet trafiğinin hacmi düşünüldüğünde çok düşük bir tüketim oranı anlamına gelen 2.1 MB, herhangi bir endişe duymadan rota konusunda yardım almanızın önünü açıyor.