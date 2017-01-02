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Donald Trump: Hiçbir bilgisayar güvenli değil, kullanmayın!

Yılbaşı etkinliğinde konuşan Donald Trump, hiçbir bilgisayarın güvenli olmadığını belirterek işlerin halledilmesi için ilginç bir öneride bulundu. ABD başkanı Rusya'nın hack iddialarına da cevap verdi
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Sivri dilli açıklamaları ve agresif tutumuyla bilinen Amerika’nın 45. başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’a taşınmasına oldukça kısa bir süre kaldı. Florida’da birçok ünlü ismin de davetli olduğu yeni yıl partisi düzenleyen Trump, burada ilginç açıklamalarda bulundu.
Siber güvenlik üzerine konuşan başkan, kim ne derse desin aslında hiçbir bilgisayarın güvenli olmadığını belirterek bunun yerine eski yöntemlerin kullanılması gerektiğini savundu. Önemli belgelerin elle yazılmasının daha güvenli olacağını söyleyen Trump, teslimatının ise kurye ile yapılmasını gerektiğini dile getirdi. Sıkı bir Twitter kullanıcısı olan ABD başkanı, seçim kampanyaları boyunca güvenlik gerekçesiyle ofisine bilgisayar dahi sokmamıştı.

Donald Trump: Siber saldırı hakkında kimsenin bilmediği şeyler biliyorum 

Diğer taraftan daha önceki açıklamalarında bilgisayarların insan hayatını daha da karmaşık hale getirdiğini ve bilgisayar çağının tam olarak nereye gittiğinin kestirilemediğini savunan iş adamı, bilgisayarlar sayesinde hıza ve birçok fonksiyona sahip olduğumuzu ancak yeterli seviyede güvenliğe sahip olmadığımızı belirtmişti.
Rusya’nın seçim döneminde siber saldırı düzenlediği yönündeki iddialar hakkında da konuşan Trump, bilgisayar korsanlığı hakkında çok fazla şey bildiğini ancak bu olayların kanıtlanmasının oldukça güç şeyler olduğunu ifade etti. Saldırıyı başkasının yapmış olabileceğini söyleyen Donald Trump, kimsenin bilmediği şeyler bildiğini ve bu yüzden durumdan emin olamadığını sözlerine ekledi. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce Rusya’nın siber saldırı yaptığını düşünen ABD, 35 Rus diplomatı ülkeden apar topar göndermişti.

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dgo_cr7 2 yıl en beğenilen
binali sen misin?
1 Yanıt Yanıtla +112
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Tihilu 2 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit
Resimde, parmağıyla inci tanesi tutarmış gibi bir hareket yapıyor ya hani üç parmak da havada, işte bu hareket bizim siyasetçilerin alayında var lan. Siyasetçilere bunu mu öğretiyorlar anlamadım. Prezentabl mı olunuyor bu hareketi yapınca?

Fotoğrafta Trump'ı görmem zaman aldı.
Tugrul_512bitResimde, parmağıyla inci tanesi tutarmış gibi bir hareket yapıyor ya hani üç parmak da havada, işte bu hareket bizim siyasetçiler...
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1 Yanıt Yanıtla +73
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Saab9000 2 yıl
Bence haksız değil. Intel'in işlemcilerinde kapatılamayan donanımsal açık kapıların var olduğu haberlerini hatırlıyoruz. Hatta Rusya, buna istinaden kamu kuruluşlarında kullanmak amaçlı kendi işlemci ve işletim sistemi çalışmalarına başlamıştı. Çok geri kaldık, çok...
Bence haksız değil. Intel'in işlemcilerinde kapatılamayan donanımsal açık kapıların var olduğu haberlerini hatırlıyoruz. Hatta Rusya, buna istinaden kamu kurul...
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3 Yanıt Yanıtla +51
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scooting2563 1 yıl
amerikada cidden bilgisayar suçları çok işleniyor. telif hakları sürekli ihlal ediliyor. müzik,yotube,filmler internet üzerinden çok paylaşılıyor . tabi buda o sektörleri olumsuz etkiliyor. ama trump kendi ülkesinde önlem alması gerekir. serverlarını dış dünyaya önce kapatırsa daha iyi olur. sonuçta tüm dünyaya bilgisayar kullanmayın mesajı anormal bir mesaj. ama ülkesine emir vererek ülkesinin dijital ağ sistemlerini kontrol ettirebilir. paylaşımı sınırları içerisinde tutarak ülkesinin güvenliğini ve sızmaları önleyebilir. söylemeye çalıştığı büyük bir ihtimal budur
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Bilgisayar Bağımlısı 1 yıl
Bende zaten fiziksel avantaj sağlayacak etkileyecek uzun boy, kalın tok ses gibi fiziksel ekstra avantajlara sahip olmadığını belirttim.
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merveyanar 2 yıl
tamam donald amca :)
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tutunamayanadam 2 yıl
şu trump kadınların paraya taptıklarının bir göstergesi bence
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iso227 2 yıl
bilgisayar olmasa bu haberi nasıl alcaktık

bu arada donald trump insan kılığında şeytan.bunlar hep illuminati sakın kanmayın bunlara
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Guest-729A1C3F3 2 yıl
trump reis müminleri coşturuyor

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DH Misafiri 2 yıl
hamile kalabilir diye kadınlada yatmayın o zaman...
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lawbreaker 2 yıl
kaza yapabilir diye arabaya binmeyin demek gibi olmuş
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t ulpa r 2 yıl
Trump'ın bir bildiği vardır
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Orlando DeJoseph 2 yıl
Binali gibi saçmalamamış, haklı olabilir.
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yahobea 2 yıl Orlando DeJoseph
Orlando DeJoseph
Binali gibi saçmalamamış, haklı olabilir.

Kardeş ikisi de doğru söylüyor kendi açılarından neden saçmalıyor olsunlar, her şeye kendi pencerenizden bakmayın. Binali sanki bilimin piri olun deseydi uçuşa geçecektik. Binali bunu demiş diye harcanan vakti hesaplasak kim bilir ne kadar bir zaman dilimi çıkar ortaya. Nasıl olsa bir şey üretemiyoruz buna bahane olarakta Binali şöyle dedi... der durur millet. Ne zaman demişti onu epey oldu sanırım ve halen konuşuluyor adam kendisi için konuşmuş işte bu açık yani bunu uzatanlar eğer o saçmalamış ise sizler tam saçmalıyorsunuz, o adam ölecek gidecek yaşı almış gitmiş bilim teknoloji neyine gerek. Binali şöyle dedi böyle dedi adam iyi ki bir cümle söyledi bir saniyelik cümlesi aylarca konu oldu. Binali tutuyor değil mi sizin teknoloji bilim üretmenizi. Ha imkanlar kısıtlı başımızdakiler de böyle ama böyle olmasalardı ne değişecekti aramızdan birisi çıksın atomu parçalasın bizde görelim. Bizim kafa yapımız bu kardeş bu bir eksiklik falanda değil, geliştirebiliriz ama bu haliyle eksiklik değil. Ne olur yeni nesilleri robot gibi yetiştirirsen teknoloji de geliştirirler her bir haltı da yaparlar. Binali kim yahu, sizin gibi internet çağında mı büyümüş. Einstein ne demiş hele siz ondan haber verin. Kusura bakma seni sıktıysam gerçekten asabım bozuldu bıktırdı bu binali argümanı.
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