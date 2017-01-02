Donald Trump: Hiçbir bilgisayar güvenli değil, kullanmayın!

Sivri dilli açıklamaları ve agresif tutumuyla bilinen Amerika’nın 45. başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’a taşınmasına oldukça kısa bir süre kaldı. Florida’da birçok ünlü ismin de davetli olduğu yeni yıl partisi düzenleyen Trump, burada ilginç açıklamalarda bulundu.

Siber güvenlik üzerine konuşan başkan, kim ne derse desin aslında hiçbir bilgisayarın güvenli olmadığını belirterek bunun yerine eski yöntemlerin kullanılması gerektiğini savundu. Önemli belgelerin elle yazılmasının daha güvenli olacağını söyleyen Trump, teslimatının ise kurye ile yapılmasını gerektiğini dile getirdi. Sıkı bir Twitter kullanıcısı olan ABD başkanı, seçim kampanyaları boyunca güvenlik gerekçesiyle ofisine bilgisayar dahi sokmamıştı.

Donald Trump: Siber saldırı hakkında kimsenin bilmediği şeyler biliyorum

Diğer taraftan daha önceki açıklamalarında bilgisayarların insan hayatını daha da karmaşık hale getirdiğini ve bilgisayar çağının tam olarak nereye gittiğinin kestirilemediğini savunan iş adamı, bilgisayarlar sayesinde hıza ve birçok fonksiyona sahip olduğumuzu ancak yeterli seviyede güvenliğe sahip olmadığımızı belirtmişti.

siber saldırı düzenlediği yönündeki iddialar hakkında da konuşan Trump, bilgisayar korsanlığı hakkında çok fazla şey bildiğini ancak bu olayların kanıtlanmasının oldukça güç şeyler olduğunu ifade etti. Saldırıyı başkasının yapmış olabileceğini söyleyen Donald Trump, kimsenin bilmediği şeyler bildiğini ve bu yüzden durumdan emin olamadığını sözlerine ekledi. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce Rusya’nın siber saldırı yaptığını düşünen ABD, 35 Rus diplomatı ülkeden Rusya’nın seçim dönemindedüzenlediği yönündeki iddialar hakkında da konuşan Trump, bilgisayar korsanlığı hakkında çok fazla şey bildiğini ancak bu olaylarınşeyler olduğunu ifade etti. Saldırıyı başkasının yapmış olabileceğini söyleyen Donald Trump,şeyler bildiğini ve bu yüzden durumdan emin olamadığını sözlerine ekledi. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce Rusya’nın siber saldırı yaptığını düşünen ABD,ülkeden apar topar göndermişti.