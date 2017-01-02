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Hacker’lar DDoS saldırılarını dikkat dağıtmak için kullanıyor

Yapılan son araştırmaya göre hacker’ların önemli bir bölümünün DDoS saldırılarını şirketlerin dikkatini dağıtmak için kullandıkları, böylelikle başka saldırılara fırsat yarattıkları belirlendi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Kaspersky Lab ve B2B International tarafından hazırlanan "2016 BT Güvenliği Riskleri" raporuna göre siber suçlara maruz kalan şirketlerin yüzde 29'luk bölümü DDoS saldırılarına hedef oluyor. Veri kaybına uğrayan şirketlerin dörtte birlik bölümü bu duruma genellikle DDoS saldırılarının neden olduğunu düşünüyor.
Genel tabloya bakıldığında ise araştırmaya katılım gösteren şirketlerin yüzde 56'sı, uğradıkları yoğun DDoS saldırılarının başka suçlar işlemek için dikkat dağıtma ya da tuzak amacıyla kullanıldığına inanıyorlar. Zira şirketlerin iç ve dış hizmetlerinin durmasına neden olan bu tür saldırılar, IT ekibinin tek bir nokta üzerine yoğunlaşmalarını sağlayarak sisteme farklı yollarla sızılmasını kolaylaştırıyor.
Gerçekleştirilen incelemelere göre DDoS dikkat dağıtma amaçlı kullanıldığında şirketler mobil cihazlar (yüzde 81), diğer şirket faaliyetleri (yüzde 78), e-posta dolandırıcılık (yüzde 75) ve kendi çalışanlarının faaliyetleri (yüzde 75) nedeniyle yaşanan kayıplara ve kötü kullanımlar gibi tehditlere maruz kalıyorlar. Yüzde 87 gibi büyük çoğunluk ise aynı zamanda hedefli saldırıların da kurbanı oluyor. Uzmanlar firmaların tüm tehditler hakkında haberdar olmalarını ve her zaman için kapsamlı inceleme yapmalarını tavsiye ediyor.

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Biyturs_OnSr 2 yıl en beğenilen
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Hylcn 2 yıl
Çok güzel taktik ;)
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yimmasabi 2 yıl
Bu yüzdeler çok fazla :(
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kadirirdem 2 yıl
Sağ gösterip Sol vuruyorlar yani...
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Tugrul_512bit 2 yıl
Yetenekli olduğu için servera girişi yasaklanan counter-strike oyuncularından bazıları da intikam peşinde serverin yük altında nasıl davrandığını test edebiliyor. Tabi olan o haksız adminin oyununda oynayıp stres atmaya çalışan küfürbaz hileci oyuncular haricindeki saf oyun amaçlı oynayan oyunculara oluyor.
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Copamir 2 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit

Yetenekli olduğu için servera girişi yasaklanan counter-strike oyuncularından bazıları da intikam peşinde serverin yük altında nasıl davrandığını test edebiliyor. Tabi olan o haksız adminin oyununda oynayıp stres atmaya çalışan küfürbaz hileci oyuncular haricindeki saf oyun amaçlı oynayan oyunculara oluyor.

sanki biraz kendini anlatmışsın gibi geldi bana =))))
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Biyturs_OnSr 2 yıl en beğenilen
Hadi canım
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