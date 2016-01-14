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Yeni gelişmeyle "beyin dalgaları" her yerde ölçülebiliyor

Çevremizdeki teknolojik cihazların zihin üzerinden kontrol edilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu amaç için kullanılan başlıklar ise UC San Diego tarafından laboratuvar dışına çıkartılıyor
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni gelişmeyle

Dünyanın farklı yerlerinden birçok bilim insanı beyin dalgaları ile kontrol edilebilen teknolojiler üzerinde çalışma gösteriyor. En yakın örneğine burada yer verdiğimiz bu süreç, UC San Diego araştırmacıları tarafından laboratuvar dışına çıkartılıyor.
Beyin dalgaları ile elektronik cihazların kontrol edilebilmesi yönündeki çalışmaların, mutlak suretle gerçek yaşam alanları içerisinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Laboratuvar çalışmaları geleceğe yönelik önemli bilgiler sağlıyor ancak insan zihni bir denemede olduğunu biliyor ve bu yüzden veriler istenilen düzeyde gerçekçi şekilde toplanamıyor.
İşte bu noktada UC San Diego'nun yeni geliştirdiği 64 kanallı Elektroensefalografi ya da kısa adıyla EEG olarak adlandırılan beyin dalgaları aktivitesinin elektriksel yöntemle ölçülmesi yöntemine dayalı başlığı devreye giriyor. Portatif şekilde otomobil kullanırken, ofiste ya da evde kullanılabilen başlık, en büyük artsını cilt hazırlığı gerektirmeyen yaş (İletken maddeler sürülüyor) yerine kuru elektrotlar kullanıyor ve saç üzerinden ölçüm gerçekleştirebiliyor olmasıyla koyuyor.
Beyin sinyal doğruluğunu arttırmak adına özel bir algoritma geliştiren bilim insanları, böylelikle beyin dalgaları ile kişinin hareket etmesi ya da konuşması sonucu oluşan sinyalleri ayırt edebiliyor ve gerçek yaşam şartlarında üst düzey doğrulukta veriler elde edebiliyor
Araştırmacılara kişiler ile kendi ortamlarında çalışma rahatlığı sağladığı için büyük bir adım olarak görülen başlık, kısa vadede zihin kontrolü sürecini ciddi seviyede hızlandırabilir. Ürün ile aynı zamanda klinik dışında çeşitli nörolojik durumları teşhis etmek de mümkün oluyor ve genel olarak bakıldığı zaman çok büyük bir potansiyel vaadediyor.

http://www.engadget.com/2016/01/13/uc-san-diego-researchers-aim-to-bring-eegs-out-of-the-lab/ Yorum Yaz
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ylmzsngl 3 yıl
Klasik EEG vs. gibi yöntemlerin uygulamada nekadar zor oldugunu ( Jöle gibi bir madde ile ile kafayı sıvayıp tek tek vantuzlamaları ) başına gelen bilir. Bence çok iyi bir gelişme. Paylaşım için teşekkürler.
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