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Yeni geliştirilen bilgisayar destekli protez bacak sistemi, arazi eğimine göre ayarlama yapabiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni geliştirilen bilgisayar destekli protez bacak sistemi, arazi eğimine göre ayarlama yapabiliyor

Bilgisayar destekli protez bacak sistemleri uzun zamandır geliştiriliyor ve dünyanın birçok farklı yerinde başarılı çalışmalara imza atılıyor. Şimdiye kadar genellikle sabit olarak hazırlanan ve arazi eğimine yanıt veremeyen sistemler, Michigan Teknoloji Üniversitesi'nden Makine mühendisi profesör Mo Rastgaar ve doktora öğrencisi Evandro Ficanha tarafından geride bırakılmış durumda.
Üzerinde yer alan mikroişlemci ve alt tarafından yer alan özel basınç sensör sistemi ile arazide bulunan eğimleri algılayabilen ya da örneğin köşeleri dönerken yapılan bilek hareketlerini yerine getirebilen protez bacak sistemi, bu sayede çok daha dengeli ve doğal bir şekilde hareket edilmesine imkan tanıyor. Şimdilik geliştirme aşamasında olduğu belirtilen ve final sürümünde daha kompakt bir yapı için mikroişlemci, hareket sağlayan motor ve sensörleri bünyesinde barındırmayacağı belirtilen bacak, bu ihtiyaçları giyilebilir şekilde hazırlanan bir çanta içerisinden sağlayacak.
Faydalı bir amaç için hazırlanan protez bacak sistemi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 


http://www.mtu.edu/news/stories/2013/october/story98193.html Yorum Yaz
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