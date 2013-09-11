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Yeni geliştirilen bir gemi, kendi içinde dalga oluşturarak dengede kalabiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,7b
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24
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Özellikle büyük okyanuslar üzerinde meydana gelen dalgalar, binlerce ton ağırlığında gemileri bile ciddi oranda sallayabiliyor. Doğal olarak gemide kalan insanların yaşamlarını olumsuz etkileyen bu sarsıntıların önüne geçmek üzere Norveç Deniz Teknolojisi Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen açık deniz konaklama gemisi, içerisinde kendi dalgasını yaratarak su üzerinde oldukça dengeli şekilde durabiliyor.  
Denizlerin ortasında bulunan petrol istasyonlarında çalışan personelin yaşaması için geliştirilen açık deniz konaklama gemisi, alt bölümüne yerleştirilen ve içerisinde su bulunan "U" şeklindeki depolarında denizde oluşan dalgaya hava yardımıyla zıt bir dalga geliştirerek dengeli bir şekilde su üstünde durabiliyor. Bu sayede geminin içerisinde yaşayan personelin çok daha sağlıklı ve rahat bir yaşam sürebileceğini belirten yetkililer, ayrıca gemiye motorlardan ve GPS sisteminde güç alan özel bir konum sabitleme sisteminin de ekleneceğini söylüyorlar.
Güney Kore'de bulunan Hyundai Heavy Industries tarafından inşaatına başlandığı belirtilen açık deniz konaklama gemisi, 155 metre uzunluğa sahip olacak. Sistemin yapılan testler üzerinde gösterdiği performansı aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.
 
Yeni geliştirilen bir gemi, kendi içinde dalga oluşturarak dengede kalabiliyor

http://gizmodo.com/this-ship-makes-its-own-waves-inside-to-remain-stable-i-1263024808 Yorum Yaz
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dodomoco 6 yıl en beğenilen OverClocK1ng
OverClocK1ng
insipe12
Çöp

Aynen. Dengede kalabiliyormuş...
Geminin suyun altında kalan kısmının en uç kısmı zaten sivri. O kısma boydan boya ağırlık koysunlar. Ağırlık merkezini en alta yapsınlar. Zaten dengede kalır. Geminin yan taraflarına da hava tünelleri yapsınlar. Can simidi gibi. Zaten gemi hacı yatmaz gibi olur. Ağırlık merkezi aşağı çeker. Gereksiz bence.

Dedi Türkiye denizcilik ve tersaneler genel muduru cok biliyoruz işte bütün sorunda burdan cikiyor adama sorsan hayatinda tershane gormemis gelmis burda fikir veriyor zaten o sistem var motor yatlara burunlarini duzeltmek icin koyuyorlar dediğin sistem de var yan dalgadan en az etkilenmek icin ama tam olarak bu sekilde kusursuz calismiyor iste super zekam benim
OverClocK1nginsipe12ÇöpAynen. Dengede kalabiliyormuş...Geminin suyun altında kalan kısmının en uç kısmı zat...
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1 Yanıt Yanıtla +45
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Vash The Stampede 6 yıl
OverClocK1ng
insipe12Çöp
Aynen. Dengede kalabiliyormuş...Geminin suyun altında kalan kısmının en uç kısmı zaten sivri. O kısma boydan boya ağırlık koysunlar. Ağırlık merkezini en alta yapsınlar. Zaten dengede kalır. Geminin yan taraflarına da hava tünelleri yapsınlar. Can simidi gibi. Zaten gemi hacı yatmaz gibi olur. Ağırlık merkezi aşağı çeker. Gereksiz bence.

he, sen bunu klavye başında düşündün. o mühendisler düşünemedi.
o yüzden sen bu forum sitesinde vakit öldürüyorsun, onlar teknoloji icat ediyor.
ya hu biraz akıllı yorum yapın. boş konuşmayın oturduğunuz yerden.
OverClocK1nginsipe12ÇöpAynen. Dengede kalabiliyormuş...Geminin suyun altında kalan kısmının en uç kısmı zaten sivri. O kısma boyd...
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Utku 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

insipe12

Çöp


Aynen. Dengede kalabiliyormuş...

Geminin suyun altında kalan kısmının en uç kısmı zaten sivri. O kısma boydan boya ağırlık koysunlar. Ağırlık merkezini en alta yapsınlar. Zaten dengede kalır. Geminin yan taraflarına da hava tünelleri yapsınlar. Can simidi gibi. Zaten gemi hacı yatmaz gibi olur. Ağırlık merkezi aşağı çeker. Gereksiz bence.

İlettim. Sana dönüş yapacaklarmış fikirlerini almak için.
OverClocK1nginsipe12ÇöpAynen. Dengede kalabiliyormuş...Geminin suyun altında kal...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Soyle konularda yattigi yerden yorum yapanlara bayiliyorum
suyu az daha doldursunlar alttanda bir hava deligi acsinlar ordan bir ip ile baglasinlar, o ne lan ucurtmami yapiyorsun
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Vash The Stampede 6 yıl
OverClocK1ng
insipe12Çöp
Aynen. Dengede kalabiliyormuş...Geminin suyun altında kalan kısmının en uç kısmı zaten sivri. O kısma boydan boya ağırlık koysunlar. Ağırlık merkezini en alta yapsınlar. Zaten dengede kalır. Geminin yan taraflarına da hava tünelleri yapsınlar. Can simidi gibi. Zaten gemi hacı yatmaz gibi olur. Ağırlık merkezi aşağı çeker. Gereksiz bence.

he, sen bunu klavye başında düşündün. o mühendisler düşünemedi.
o yüzden sen bu forum sitesinde vakit öldürüyorsun, onlar teknoloji icat ediyor.
ya hu biraz akıllı yorum yapın. boş konuşmayın oturduğunuz yerden.
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alp0007 6 yıl
Büyük buluş, ileride uçan dairede bu mantıkla yapılabilir (Yarı şaka, yarı ciddiyim)
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furkant1 6 yıl
"Özellikle büyük okyanuslar üzerinde meydana gelen...."
Okyanuslar zaten büyük olur
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infom@n 6 yıl
OverClocK1ng
insipe12Çöp
Aynen. Dengede kalabiliyormuş...Geminin suyun altında kalan kısmının en uç kısmı zaten sivri. O kısma boydan boya ağırlık koysunlar. Ağırlık merkezini en alta yapsınlar. Zaten dengede kalır. Geminin yan taraflarına da hava tünelleri yapsınlar. Can simidi gibi. Zaten gemi hacı yatmaz gibi olur. Ağırlık merkezi aşağı çeker. Gereksiz bence.

Gemi inşaa mühendisi değilim ama yardımcısıyım.
Dediğiniz yerdeki ağırlık 7 metrenin üstündeki bütün teknelerde olur. Bu sistem denge tankları arasında hızlı bir şekilde suyun yer değiştirmesini baz alıyor.
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Sherlock69 6 yıl
Babam çarkçı başı korkmuyor değilim fırtına çıkınca umarım bir an önce yaygınlaşır.
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haqy 6 yıl
Belki aynı teknik değildir fakat özellikle büyük yolcu gemilerinde aynı işi gören çok daha gelişmiş sistemler var.
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Ciginix 6 yıl
OverClocK1ng
insipe12Çöp
Aynen. Dengede kalabiliyormuş...Geminin suyun altında kalan kısmının en uç kısmı zaten sivri. O kısma boydan boya ağırlık koysunlar. Ağırlık merkezini en alta yapsınlar. Zaten dengede kalır. Geminin yan taraflarına da hava tünelleri yapsınlar. Can simidi gibi. Zaten gemi hacı yatmaz gibi olur. Ağırlık merkezi aşağı çeker. Gereksiz bence.

Dediğin sistemde kullanılıyor zaten.
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GokhanMaths 6 yıl
90 derece havada durabilen bile var
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yav he he aynen 6 yıl
pervaneler önden itişli? bulb tuhaf? ana mantık hali hazırda vardı ama dalga oluşturuyormuş
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OverClocK1ng 6 yıl
insipe12
Çöp

Aynen. Dengede kalabiliyormuş...
Geminin suyun altında kalan kısmının en uç kısmı zaten sivri. O kısma boydan boya ağırlık koysunlar. Ağırlık merkezini en alta yapsınlar. Zaten dengede kalır. Geminin yan taraflarına da hava tünelleri yapsınlar. Can simidi gibi. Zaten gemi hacı yatmaz gibi olur. Ağırlık merkezi aşağı çeker. Gereksiz bence.
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dodomoco 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
insipe12
Çöp

Aynen. Dengede kalabiliyormuş...
Geminin suyun altında kalan kısmının en uç kısmı zaten sivri. O kısma boydan boya ağırlık koysunlar. Ağırlık merkezini en alta yapsınlar. Zaten dengede kalır. Geminin yan taraflarına da hava tünelleri yapsınlar. Can simidi gibi. Zaten gemi hacı yatmaz gibi olur. Ağırlık merkezi aşağı çeker. Gereksiz bence.

Dedi Türkiye denizcilik ve tersaneler genel muduru cok biliyoruz işte bütün sorunda burdan cikiyor adama sorsan hayatinda tershane gormemis gelmis burda fikir veriyor zaten o sistem var motor yatlara burunlarini duzeltmek icin koyuyorlar dediğin sistem de var yan dalgadan en az etkilenmek icin ama tam olarak bu sekilde kusursuz calismiyor iste super zekam benim
1 Yanıt Yanıtla +45
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Utku 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

insipe12

Çöp


Aynen. Dengede kalabiliyormuş...

Geminin suyun altında kalan kısmının en uç kısmı zaten sivri. O kısma boydan boya ağırlık koysunlar. Ağırlık merkezini en alta yapsınlar. Zaten dengede kalır. Geminin yan taraflarına da hava tünelleri yapsınlar. Can simidi gibi. Zaten gemi hacı yatmaz gibi olur. Ağırlık merkezi aşağı çeker. Gereksiz bence.

İlettim. Sana dönüş yapacaklarmış fikirlerini almak için.
1 Yanıt Yanıtla +5
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barb4r0s 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

insipe12

Çöp


Aynen. Dengede kalabiliyormuş...

Geminin suyun altında kalan kısmının en uç kısmı zaten sivri. O kısma boydan boya ağırlık koysunlar. Ağırlık merkezini en alta yapsınlar. Zaten dengede kalır. Geminin yan taraflarına da hava tünelleri yapsınlar. Can simidi gibi. Zaten gemi hacı yatmaz gibi olur. Ağırlık merkezi aşağı çeker. Gereksiz bence.

Yorum yapmadan araştırma yap önce. Zaten kullanılan bir sistemi anlatıp cok bilmişlik yapıyorsun, sanki gemi inşaat mühendisi veya bu konularda yetkin biriymiş gibi. Sonrada cıkıp bu sistemi beğenmedim diyorsun. Komik olma.
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