Yeni geliştirilen bir gemi, kendi içinde dalga oluşturarak dengede kalabiliyor





Özellikle büyük okyanuslar üzerinde meydana gelen dalgalar, binlerce ton ağırlığında gemileri bile ciddi oranda sallayabiliyor. Doğal olarak gemide kalan insanların yaşamlarını olumsuz etkileyen bu sarsıntıların önüne geçmek üzere Norveç Deniz Teknolojisi Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen açık deniz konaklama gemisi, içerisinde kendi dalgasını yaratarak su üzerinde oldukça dengeli şekilde durabiliyor.

Denizlerin ortasında bulunan petrol istasyonlarında çalışan personelin yaşaması için geliştirilen açık deniz konaklama gemisi, alt bölümüne yerleştirilen ve içerisinde su bulunan "U" şeklindeki depolarında denizde oluşan dalgaya hava yardımıyla zıt bir dalga geliştirerek dengeli bir şekilde su üstünde durabiliyor. Bu sayede geminin içerisinde yaşayan personelin çok daha sağlıklı ve rahat bir yaşam sürebileceğini belirten yetkililer, ayrıca gemiye motorlardan ve GPS sisteminde güç alan özel bir konum sabitleme sisteminin de ekleneceğini söylüyorlar.

Güney Kore'de bulunan Hyundai Heavy Industries tarafından inşaatına başlandığı belirtilen açık deniz konaklama gemisi, 155 metre uzunluğa sahip olacak. Sistemin yapılan testler üzerinde gösterdiği performansı aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.

http://gizmodo.com/this-ship-makes-its-own-waves-inside-to-remain-stable-i-1263024808