Yeni geliştirilen bir gemi, kendi içinde dalga oluşturarak dengede kalabiliyor

Haber Editörü
Özellikle büyük okyanuslar üzerinde meydana gelen dalgalar, binlerce ton ağırlığında gemileri bile ciddi oranda sallayabiliyor. Doğal olarak gemide kalan insanların yaşamlarını olumsuz etkileyen bu sarsıntıların önüne geçmek üzere Norveç Deniz Teknolojisi Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen açık deniz konaklama gemisi, içerisinde kendi dalgasını yaratarak su üzerinde oldukça dengeli şekilde durabiliyor.
Denizlerin ortasında bulunan petrol istasyonlarında çalışan personelin yaşaması için geliştirilen açık deniz konaklama gemisi, alt bölümüne yerleştirilen ve içerisinde su bulunan "U" şeklindeki depolarında denizde oluşan dalgaya hava yardımıyla zıt bir dalga geliştirerek dengeli bir şekilde su üstünde durabiliyor. Bu sayede geminin içerisinde yaşayan personelin çok daha sağlıklı ve rahat bir yaşam sürebileceğini belirten yetkililer, ayrıca gemiye motorlardan ve GPS sisteminde güç alan özel bir konum sabitleme sisteminin de ekleneceğini söylüyorlar.
Güney Kore'de bulunan Hyundai Heavy Industries tarafından inşaatına başlandığı belirtilen açık deniz konaklama gemisi, 155 metre uzunluğa sahip olacak. Sistemin yapılan testler üzerinde gösterdiği performansı aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.
http://gizmodo.com/this-ship-makes-its-own-waves-inside-to-remain-stable-i-1263024808 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dedi Türkiye denizcilik ve tersaneler genel muduru cok biliyoruz işte bütün sorunda burdan cikiyor adama sorsan hayatinda tershane gormemis gelmis burda fikir veriyor zaten o sistem var motor yatlara burunlarini duzeltmek icin koyuyorlar dediğin sistem de var yan dalgadan en az etkilenmek icin ama tam olarak bu sekilde kusursuz calismiyor iste super zekam benim
he, sen bunu klavye başında düşündün. o mühendisler düşünemedi.
o yüzden sen bu forum sitesinde vakit öldürüyorsun, onlar teknoloji icat ediyor.
ya hu biraz akıllı yorum yapın. boş konuşmayın oturduğunuz yerden.
İlettim. Sana dönüş yapacaklarmış fikirlerini almak için.