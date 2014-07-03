Yeni geliştirilen sistem ile tekerlekli sandalyeler göz hareketleriyle kontrol edilebiliyor

Herhangi bir nedenden dolayı tekerlekli sandalyeye muhtaç kalan kişiler, eğer kollarında sorun yok ise kendi başlarına hareket edebiliyorlar. Bu noktada kollarını da kontrol edemeyen kişiler düşünülerek Imperial College Londra araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni sistem, sadece göz hareketleriyle tekerlekli sandalyelerin hareket ettirilmesine imkan tanıyor.





Toplam maliyetinin 85$ civarında olduğu ve standart elektrikli sandalyelere uygulanabildiği belirtilen yeni sistem, daha çok özel yazılan algoritma temelinde çalışma gösteriyor ve öne konumlandırılan iki adet kamera yardımıyla göz hareketlerini takip ederek hareket komutu haline getirebiliyor. Bu şekilde bakılan yöne doğru hareket sağlayan ve 10 milisaniyelik işleme süresiyle de anlık tepki verebilen sistem, mevcut çözümlere göre daha hızlı çalışarak sıradan göz gezdirme ile hareket isteğini de ayırt edebiliyor.





Önümüzdeki 3 yıl içerisinde ticari satışı hedeflenen sistemin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.voanews.com/content/scientists-develop-eyetracking-wheelchair-severely-disabled/1949846.html