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Yeni geliştirilen sistem ile tekerlekli sandalyeler göz hareketleriyle kontrol edilebiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni geliştirilen sistem ile tekerlekli sandalyeler göz hareketleriyle kontrol edilebiliyor
Herhangi bir nedenden dolayı tekerlekli sandalyeye muhtaç kalan kişiler, eğer kollarında sorun yok ise kendi başlarına hareket edebiliyorlar. Bu noktada kollarını da kontrol edemeyen kişiler düşünülerek Imperial College Londra araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni sistem, sadece göz hareketleriyle tekerlekli sandalyelerin hareket ettirilmesine imkan tanıyor.

Toplam maliyetinin 85$ civarında olduğu ve standart elektrikli sandalyelere uygulanabildiği belirtilen yeni sistem, daha çok özel yazılan algoritma temelinde çalışma gösteriyor ve öne konumlandırılan iki adet kamera yardımıyla göz hareketlerini takip ederek hareket komutu haline getirebiliyor. Bu şekilde bakılan yöne doğru hareket sağlayan ve 10 milisaniyelik işleme süresiyle de anlık tepki verebilen sistem, mevcut çözümlere göre daha hızlı çalışarak sıradan göz gezdirme ile hareket isteğini de ayırt edebiliyor.

Önümüzdeki 3 yıl içerisinde ticari satışı hedeflenen sistemin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.


http://www.voanews.com/content/scientists-develop-eyetracking-wheelchair-severely-disabled/1949846.html Yorum Yaz
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ByLeoN13 5 yıl
hani arabalar için derler ya baktığınız yere gider :D sanırım bu gerçek oldu :D
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prof.exx 5 yıl
Çok güzel, ama insanız sonuçta sürekli yola odaklanamayız ki. bir dakikada binbir kere türlü türlü istem dışıda olsa farklı yerlere bakıyoruz ayrıca tepkiler refleksler gibi etkenlerde var
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URANYUM-92 5 yıl
Samsung göz ile kontrol yapıyordu demekki yapılabiliyor ama nerde kullanılacağı soru
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Masquerade89 5 yıl
teknolojinin bu yöndede gelişmesi lazım maliyetide gayet ucuz
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HatimİndirenSteveJOBS 5 yıl
İşte teknolojinin gelişmesine kuşkusuz en çok ihtiyacı olan yer. Sistem iyi çalışıyormuş gibi duruyor. Çıkış sürecine kadar geliştirilebilir belki de. Ayrıca öyle uçuk bir fiyatı da yok. Bari bunu Türkiye' ye vergisiz getirsinler insanlık namına.
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