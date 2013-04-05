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Yeni geliştirilen üç boyutlu tarayıcı modeli, “Photon 3D Scanner”

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni geliştirilen üç boyutlu tarayıcı modeli, “Photon 3D Scanner”
Üç boyutlu yazıcı modellerinin güç geçtikçe artan sayısına, üç boyutlu tarayıcı modelleri de yavaş yavaş ayak uydurmaya başlıyor. Bu doğrultuda geliştirilmiş yeni bir üç boyutlu tarayıcı modeli olan "Photon 3D Scanner", oluşturulan proje sayfası üzerinde bağış toplamaya devam ediyor.
Kickstarter benzeri yapısı ile tanıdığımız sitelerden olan Indiegogo üzerinde Adam Brandejs ve Drew Cox tarafından başlatılmış bir proje olan Photon 3D Scanner, oldukça kompakt ve kullanımı kolay yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Üzerinde yer alan yüksek çözünürlüklü çift lazer sistemi ile 190x190x250mm boyutlarındaki objeleri 3 dakika gibi kısa bir sürede 360° tarayabilen ve bilgisayar ortamına aktarabilen tarayıcı, Mac ve Windows işletim sistemleri ile rahatça kullanılabiliyor. Yaptığı taramalar, Maya, Solidworks, Cinema 4d, Google Sketchup, Rhino ve True space gibi programlar üzerinde kullanılabilen tarayıcı modeli, katlanabilir yapısı ile çok büyük bir alan kaplamıyor.
 
Yeni geliştirilen üç boyutlu tarayıcı modeli, “Photon 3D Scanner”
Indiegogo üzerinde başlatılırken konan 81,000$ hedefi bitimine daha 27 gün kalan 112,134$ seviyesine getirerek projeyi başarı ile tamamlamış durumda olan Photon 3D Scanner, site üzerinde yapılacak 399$ bağış ile Ağustos ayında elde edilebiliyor. Üç boyutlu çalışmalarda bulunan kişiler için oldukça faydalı özellikler sunan cihaz hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
http://www.indiegogo.com/projects/photon-3d-scanner
 
Yeni geliştirilen üç boyutlu tarayıcı modeli, “Photon 3D Scanner”

http://www.indiegogo.com/projects/photon-3d-scanner Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
abdulmusavvir 6 yıl
Taradığı modeller Softimage'da da herhangi bir çeviri gerektirmeksizin çalışır mı acaba? Haberde Softimage ismi geçmemiş.
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boox 6 yıl
minik cnc
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Yazıcı ile tarayıcı bir arada olur; yakında bir kaç yıla yaygınlaşır bunlar
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netstat 6 yıl
tarayıcı değilde herkeste bunun yazıcısından olsa fena olur.
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_köle_ 6 yıl
Bunu bizimkilere versen ne tarayacakları belli
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seven44 6 yıl
Kickstarter bu paraları hep indiregandi yapıyo valla..
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