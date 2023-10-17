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    Google, İsrail ve Gazze için 8 milyon dolar bağış yapacağını duyurdu

    Avrupa Birliği tarafından İsrail-Filistin savaşı hakkında resmen uyarı alan Google, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada İsrail ve Gazze'deki yardım çalışmalarına bağışta bulunacağını açıkladı.
    Google, İsrail ve Gazze için 8 milyon dolar bağış yapacak Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği tarafından İsrail-Filistin savaşı hakkında dezenformasyona yönelik resmen uyarı alan Google ve CEO Sundar Pichai, kısa bir süre önce yeni bir güncelleme paylaştı. Yapılan açıklamada Google, İsrail ve Gazze'deki yardım çalışmalarına bağışta bulunacağını duyurdu.

    Google'dan İsrail ve Filistin'e bağış

    Google, İsrail ve Gazze'deki mağdur sivillere yardım sağlayan yerel kar amacı gütmeyen kuruluşlara 8 milyon doların üzerinde hibe vereceğini açıkladı. Google.org, İsrail'deki yerel acil durum müdahalesi ile birlikte mağdurlar, çocuklar ve aileler için psikolojik ve duygusal destek için 3 milyon dolar taahhüt ediyor. Firmanın hayırseverlik kolu ayrıca Gazze'deki insanlara destek sağlayan yardım kuruluşlarına gıda, barınma ve psikolojik destek gibi temel ihtiyaçlar sağlayan kurumlara 3 milyon dolar bağışta bulunuyor.

    Google çalışanları şirket eşleştirmesiyle 1 milyon dolardan fazla bağış toplarken, şirket de yardım etmek isteyenlere bilgi sağlamak üzere kâr amacı gütmeyen kuruluşlara Arama Ağı Reklamları için 1 milyon dolar bağışta bulunacak.

    CEO Sundar Pichai, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Dünyanın dört bir yanındaki Yahudi Google çalışanlarımız, tarihteki en kötü anları acı bir şekilde hatırlatan bu saldırıların şokunu yaşıyor ve sinagoglarda ve okullarda güvenliğin artırılmasını gerektiren antisemitik olaylarda artış yaşanıyor.

    Filistinli, Arap ve Müslüman çalışanlarımız İslamofobideki kaygı verici artıştan derinden etkileniyor ve Gazze'deki Filistinli sivillerin ciddi kayıplar verdiğini ve tırmanan savaş ve insani kriz nedeniyle hayatlarından endişe duyduklarını dehşetle izliyorlar.”

    Google’ın İsrail’deki varlığı ve çalışmaları oldukça köklü. Şirketin İsrail'de Hayfa ve Tel Aviv olmak üzere iki ofisi ve 2.000'den fazla çalışanı bulunmakta. Bu yerleşkeler öncelikli olarak Waze ve çip tasarımı üzerinde çalışırken birçok ekip, Arama, sağlık hizmetleri ve krize müdahale alanlarında makine öğrenimi, doğal dil anlama (NLU) ve makine algısına odaklanan araştırmalar üzerinde çalışıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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