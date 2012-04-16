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Yeni iPad, 21 ülkede daha satışa sunuluyor

7 yıl
11,2b
1
26
iPad
Shady
Haber Editörü
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Satışa sunulduğu ilk hafta sonunda üç milyonluk satış sayısına ulaşarak bir rekora imza atan 3.Nesil iPad, önümüzdeki iki hafta içerisinde 21 ülkede daha satışa sunuluyor.
Cupertino'lu teknoloji devi Apple tarafından yapılan açıklamaya göre yeni iPad 20 Nisan itibariyle aralarında Güney Kore'nin de bulunduğu 12 ülkede, 27 Nisan itibariyle ise 9 ülkede daha satışa sunulacak. Ülkelerin tam listesi şöyle;
  • 20 Nisan: Güney Kore, Bruney Sultanlığı, Hırvatistan, Kıbrıs, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Malezya, Panama, St. Maarten, Uruguay, Venezüella
  • 27 Nisan: Kolombiya, Estonya, Hindistan, İsrail, Letonya, Litvanya, Karadağ, Güney Afrika ve Tayland
2048x1536 piksellik Retina Ekranı; 5 megapiksellik güçlü iSight kamerası ve 4 çekirdekli GPU'ya sahip A5X yongasıyla dikkat çeken yeni iPad'in ülkemizde satışa sunulacağı tarih şimdilik net değil.

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Gibson Les Paul 7 yıl en beğenilen Shady
Shady

20 Nisan: Güney Kore, Bruney Sultanlığı, Hırvatistan, Kıbrıs, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Malezya, Panama, St. Maarten, Uruguay, Venezüella

27 Nisan: Kolombiya, Estonya, Hindistan, İsrail, Letonya, Litvanya, Karadağ, Güney Afrika ve Tayland
Shady20 Nisan:Güney Kore, Bruney Sultanlığı, Hırvatistan,Kıbrıs, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatema...
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okty_ksk 7 yıl
Ey canini yiyim Bruney sultanligi :) apple store olmayinca. Ulkemizdeki operatorlerde du sonra satsak daha karli olur demesiyle. Neyse fazla yoruma gerek yok
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theraptorx 7 yıl
Adamlar paraya doymuş. Gerek görmüyorlar herhalde. İlginç.
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canozsutcu 7 yıl
geçekten çok üzücü bir durum bilkoma telefon açıyoruz diyorlar haberimiz yok türkiyede ne zaman satışa çıkacak haberimiz yok diyorlar senin haberin yoksa bu işi yapma türkiyede şu an internet sitelerinde vızır vızır yeni ıpad satılıyor gittigidiyor,hepsiburada,hızlıal,gold,sahibinden .com paralel ithalat ne yapacğımı şaşırdım bekleye bekleye almaktan vazgeçeceğim resmen ülke olarak bizi ciddiye alan yok karadağa bile bizden önce geliyorsa
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TheMarjinaLs 7 yıl
Bilkom varya o Bilkom... Ha Turk Telekom Ha Bilkom... Hiç bir fark yok
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Somberlain 7 yıl
Sorun bilkom da. Ben Neo çalışanına sordum. Böyle dandik bı distributorluk olmaz. Kıytırık denecek bir sürü ülkeye geliyor bizi hala iPad 2 almanın tam zamanı gibi saçma sapan laflarla kandırmaya çalışıyorlar.
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sekobaba 7 yıl
apple store bence bizde epey geç açılacak yada açılmaz, baksana adamlar kıbrısa yolladı daha bize resmi giriş yok.
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Zaym1n 7 yıl
Bu nasıl bi saçmalıktır ya benim anlamadığım Bilkom'un suçumu Apple'mı göndermiyo.
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E_Aydin35 7 yıl
Neden ülkemizde satışa sunulmuyor pek anlamadım, bakıldığında geniş nüfüsa sahibiz satışa çıkaran ülkelere bakıldığında ama yinede satış grafiği bunu belirliyor..
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magandalar18 7 yıl
dwain
magandalar18 2048x1536 piksel ekranın var yinede 41 mp fotoğraf çekemiyorsun. Para verilmez buna.
Hay allah! :) Doğru diyorsun kardeş o zaman gidip kendime bir DSLR fotoğraf makinesi alayım 18 mp çekeni vardır herhalde... Ipad mi? Bir daha asla...

eski lider sadece dinleniyor. nokia windows 8'le beraber 41 mp fotoğraf çeken tablette çıkaracak o zaman göreceksiniz.
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dwain 7 yıl magandalar18
magandalar18

dwain

magandalar18 2048x1536 piksel ekranın var yinede 41 mp fotoğraf çekemiyorsun. Para verilmez buna.
Hay allah! :) Doğru diyorsun kardeş o zaman gidip kendime bir DSLR fotoğraf makinesi alayım 18 mp çekeni vardır herhalde... Ipad mi? Bir daha asla...

eski lider sadece dinleniyor. nokia windows 8'le beraber 41 mp fotoğraf çeken tablette çıkaracak o zaman göreceksiniz.



Hocam çekse ne olur çekmese ne olur? Megapiksel kalite demek değil ki... Bana 4 megapiksel fotoğraf çeken makine versinler ama kaliteli çekim yapsın o da yeter. Ne demek istediğimi fotoğraf konusunda uzman olan arkadaşlar daha iyi anlar... İsterse 100 mp fotoğraf çeksin nokia ya da windows 8... Megapixel nerede işinize yarar önce onun cevabını verebiliyor musunuz öyle düşünün lütfen ;)
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TikaMasala 7 yıl
Lojistikten gram anlamayan sözde milliyetci ozde samsung fanboylar bosuna cene yoruyorlar. Apple a degil beceriksiz bilkoma siten edin. Belkinelindeki ipad 2 stoklarini eritemedigi icin geciktirmistir ;)
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inanc13 7 yıl
bsliali
hala apple apple diye ölün adamların umrunda değilsiniz ki abuk subuk ülkelere gönderiliyor türkiyede hala yok...

aynen katılıyorum arkadas sana bu nedir ya
20 Nisan: Güney Kore, Bruney Sultanlığı, Hırvatistan, Kıbrıs, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Malezya, Panama, St. Maarten, Uruguay, Venezüella
27 Nisan: Kolombiya, Estonya, Hindistan, İsrail, Letonya, Litvanya, Karadağ, Güney Afrika ve Tayland
hele bruney sultanlıgı 388,190 nüfüsü varmıs lan edirne nin muş un nüfüsü ordan daha fazla
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magandalar18 7 yıl
2048x1536 piksel ekranın var yinede 41 mp fotoğraf çekemiyorsun. Para verilmez buna.
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dwain 7 yıl magandalar18
magandalar18

2048x1536 piksel ekranın var yinede 41 mp fotoğraf çekemiyorsun. Para verilmez buna.

Hay allah! :) Doğru diyorsun kardeş o zaman gidip kendime bir DSLR fotoğraf makinesi alayım 18 mp çekeni vardır herhalde... Ipad mi? Bir daha asla...


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