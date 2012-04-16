Yeni iPad, 21 ülkede daha satışa sunuluyor

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Satışa sunulduğu ilk hafta sonunda üç milyonluk satış sayısına ulaşarak bir rekora imza atan 3.Nesil iPad, önümüzdeki iki hafta içerisinde 21 ülkede daha satışa sunuluyor.
Cupertino'lu teknoloji devi Apple tarafından yapılan açıklamaya göre yeni iPad 20 Nisan itibariyle aralarında Güney Kore'nin de bulunduğu 12 ülkede, 27 Nisan itibariyle ise 9 ülkede daha satışa sunulacak. Ülkelerin tam listesi şöyle;
- 20 Nisan: Güney Kore, Bruney Sultanlığı, Hırvatistan, Kıbrıs, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Malezya, Panama, St. Maarten, Uruguay, Venezüella
- 27 Nisan: Kolombiya, Estonya, Hindistan, İsrail, Letonya, Litvanya, Karadağ, Güney Afrika ve Tayland
2048x1536 piksellik Retina Ekranı; 5 megapiksellik güçlü iSight kamerası ve 4 çekirdekli GPU'ya sahip A5X yongasıyla dikkat çeken yeni iPad'in ülkemizde satışa sunulacağı tarih şimdilik net değil.
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eski lider sadece dinleniyor. nokia windows 8'le beraber 41 mp fotoğraf çeken tablette çıkaracak o zaman göreceksiniz.
Hocam çekse ne olur çekmese ne olur? Megapiksel kalite demek değil ki... Bana 4 megapiksel fotoğraf çeken makine versinler ama kaliteli çekim yapsın o da yeter. Ne demek istediğimi fotoğraf konusunda uzman olan arkadaşlar daha iyi anlar... İsterse 100 mp fotoğraf çeksin nokia ya da windows 8... Megapixel nerede işinize yarar önce onun cevabını verebiliyor musunuz öyle düşünün lütfen ;)
aynen katılıyorum arkadas sana bu nedir ya
20 Nisan: Güney Kore, Bruney Sultanlığı, Hırvatistan, Kıbrıs, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Malezya, Panama, St. Maarten, Uruguay, Venezüella
27 Nisan: Kolombiya, Estonya, Hindistan, İsrail, Letonya, Litvanya, Karadağ, Güney Afrika ve Tayland
hele bruney sultanlıgı 388,190 nüfüsü varmıs lan edirne nin muş un nüfüsü ordan daha fazla
Hay allah! :) Doğru diyorsun kardeş o zaman gidip kendime bir DSLR fotoğraf makinesi alayım 18 mp çekeni vardır herhalde... Ipad mi? Bir daha asla...
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