Yeni iPad, 21 ülkede daha satışa sunuluyor

Satışa sunulduğu ilk hafta sonunda üç milyonluk satış sayısına ulaşarak bir rekora imza atan 3.Nesil iPad, önümüzdeki iki hafta içerisinde 21 ülkede daha satışa sunuluyor.

Cupertino'lu teknoloji devi Apple tarafından yapılan açıklamaya göre yeni iPad 20 Nisan itibariyle aralarında Güney Kore'nin de bulunduğu 12 ülkede, 27 Nisan itibariyle ise 9 ülkede daha satışa sunulacak. Ülkelerin tam listesi şöyle;

20 Nisan: Güney Kore, Bruney Sultanlığı, Hırvatistan, Kıbrıs, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Malezya, Panama, St. Maarten, Uruguay, Venezüella

Güney Kore, Bruney Sultanlığı, Hırvatistan, Kıbrıs, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Malezya, Panama, St. Maarten, Uruguay, Venezüella 27 Nisan: Kolombiya, Estonya, Hindistan, İsrail, Letonya, Litvanya, Karadağ, Güney Afrika ve Tayland

2048x1536 piksellik Retina Ekranı; 5 megapiksellik güçlü iSight kamerası ve 4 çekirdekli GPU'ya sahip A5X yongasıyla dikkat çeken yeni iPad'in ülkemizde satışa sunulacağı tarih şimdilik net değil.