Yeni iPad Air’ın donanımına ilişkin sızıntılar ortaya çıktı

Tanıtımı için geri sayıma geçilen ikinci nesil iPad Air için bir takım sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Logic board’u fotoğraflanan yeni iPad Air daha güçlü bir işlemci ile gelebilir.





Tayvan merkezli bir Apple fan sitesinde ortaya çıkan görsel, ikinci nesil iPad Air ile ilgili önemli ipuçları taşıyor. Şayet sızdırılan fotoğraf doğruysa, iPhone 6 ve 6 Plus’ta yer alan A8 işlemcinin güçlendirilmiş özel bir versiyonu ikinci nesil iPad Air’da yer alacak.





Görselin sızdığı sayfada 2GB RAM ibaresi de bulunuyor ancak sadece fotoğrafa dayanarak bu konuda bir bilgi aktarmak olanaklı değil. Sadece Elpida yazını net bir şekilde okuyabiliyoruz 1GB mı yoksa 2GB mı bunu anlamak biraz zor. Zira ayrımı yapabileceğimiz karakterlerin tamamını çözmek pek olanaklı değil ancak bu noktadaki genel kanı RAM’in 2GB’a yükseltilmiş olacağı yönünde.





Apple’ın yeni iPad Air’da 2GB RAM kullanacağına ilişkin söylemlerin dayanak noktası ise ekranın bölümlenerek gerçek bir çoklu işlem desteğinin sunulacağı iddiasıydı. Böylesi bir durumda 2GB RAM de zorunluluk haline gelecek.

Sızan görselde Hynix markasını taşıyan depolama çözümleri de dikkat çeken bir diğer detay. Buradan da ikinci nesil iPad Air’ın baz donanımda 16GB depolama alanı ile geleceği görülüyor. iPhone 6’da olduğu gibi yine 32GB seçeneği atlanıp, 64GB ve 128GB seçenekleri kullanıcılara sunulabilir. Tüm detaylar Perşembe akşamı saat 20.00’den itibaren netlik kazanmaya başlayacak.

http://www.apple.club.tw/ipad-air-2???a8x-2gb-ram/