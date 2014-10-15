Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni iPad Air’ın donanımına ilişkin sızıntılar ortaya çıktı

Tanıtımı için geri sayıma geçilen ikinci nesil iPad Air için bir takım sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Logic board’u fotoğraflanan yeni iPad Air daha güçlü bir işlemci ile gelebilir.
4 yıl
454
1
23
iPad
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni iPad Air’ın donanımına ilişkin sızıntılar ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör
Tanıtımı için geri sayıma geçilen ikinci nesil iPad Air için bir takım sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Logic board’u fotoğraflanan yeni iPad Air daha güçlü bir işlemci ile gelebilir.

Tayvan merkezli bir Apple fan sitesinde ortaya çıkan görsel, ikinci nesil iPad Air ile ilgili önemli ipuçları taşıyor. Şayet sızdırılan fotoğraf doğruysa, iPhone 6 ve 6 Plus’ta yer alan A8 işlemcinin güçlendirilmiş özel bir versiyonu ikinci nesil iPad Air’da yer alacak.

Görselin sızdığı sayfada 2GB RAM ibaresi de bulunuyor ancak sadece fotoğrafa dayanarak bu konuda bir bilgi aktarmak olanaklı değil. Sadece Elpida yazını net bir şekilde okuyabiliyoruz 1GB mı yoksa 2GB mı bunu anlamak biraz zor. Zira ayrımı yapabileceğimiz karakterlerin tamamını çözmek pek olanaklı değil ancak bu noktadaki genel kanı RAM’in 2GB’a yükseltilmiş olacağı yönünde. 

Apple’ın yeni iPad Air’da 2GB RAM kullanacağına ilişkin söylemlerin dayanak noktası ise ekranın bölümlenerek gerçek bir çoklu işlem desteğinin sunulacağı iddiasıydı. Böylesi bir durumda 2GB RAM de zorunluluk haline gelecek.
Sızan görselde Hynix markasını taşıyan depolama çözümleri de dikkat çeken bir diğer detay. Buradan da ikinci nesil iPad Air’ın baz donanımda 16GB depolama alanı ile geleceği görülüyor. iPhone 6’da olduğu gibi yine 32GB seçeneği atlanıp, 64GB ve 128GB seçenekleri kullanıcılara sunulabilir. Tüm detaylar Perşembe akşamı saat 20.00’den itibaren netlik kazanmaya başlayacak.

http://www.apple.club.tw/ipad-air-2???a8x-2gb-ram/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ink 4 yıl
1500 TL 64gb İdeal olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
armanatilgan 4 yıl
a8 den daha enli gibi geldi bana.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakan.ifone 4 yıl
bekleyip görücez yrn yrn canlı yayın veriyor donanım haber izliycez inş merakle bekliyorum tabletim yok hic ama ipad air 2 almayı düşünüyorum inş güzel ipad cıkar ortaya böyle cıkarsa cok güzel mükemmel apple tanıtımları cok seviyorum merak ediyorum donanım haber cok güzel canlı yayın gösterimi veriyor mükemmel tşk..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celeste 4 yıl
Touch id, a8x işlemci, 2 gb ram gelirse mükemmel bir cihaz olur ilk gün alırım. Gerçi şuanki Air modeli de çok iyi fakat ram eksikliği safaride çok hissediliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 4 yıl
Umarım bahsedilen donanımlarla gelir cihaz. Air bence başarılı bir iş çıkarttı. Air 2 çok daha iyi olacaktır zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 4 yıl
iPod Touch yok mu bilgi verin biraz???
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
createemir 4 yıl 0MG90
0MG90
iPod Touch yok mu bilgi verin biraz???

Aynen ya ipod çıkarsınlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TechnoKolik199 4 yıl
Çok güzelde benziyor belki bende alırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furkancool 4 yıl
ipod serileri sonlandırılmamışmıydı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keskin53 4 yıl
" Apple sözleşmelerde sızıntı yapan firmalara tazminat maddesi ekliyor " apple telefonları bedavaya getirmeye calısıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 4 yıl
Touch id ve 2 gb ram bu cihazın başarılı olması için yeterli .
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
454 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPad, ipad air 2 ve Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Xiaomi Redmi 1s video inceleme "Fiyat/Performans canavarı" 4 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları 14 Ekim 2014 4 yıl MSI GTX 970 Gaming Twin Frozr V & Nvidia Maxwell 2.0 Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim