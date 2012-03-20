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Yeni iPad satışa çıktığından bu yana 3 milyon satış rakamına ulaştı

7 yıl
4b
1
48
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Cuma günü ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İsviçre, Japonya, Hong Kong, Singapur ve Avustralya ülkelerinde satışa sunulan yeni iPad modeli ilk 4 günde büyük bir satış başarısı elde etti.

Apple tarafından yapılan basın duyurusuna göre şimdiye kadar ki en güçlü başlangıcını yapan yeni iPad modeli toplamda 3 milyon ünite satıldı.

2048 x 1536 piksel çözünürlükte 9.7 inçlik Retina ekran, çift çekirdekli A5X işlemci, 4 çekirdekli grafik birimi, 1GB RAM, 5MP iSight kamera, 1080p video kaydı, 3G/4G desteği, 10 saatlik kullanım süresi gibi özellikler sunan yeni iPad modeli 23 Mart tarihinde de Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Liechtenstein, Lüksemburg, Makao, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç'te satışa sunulacak.
499$ başlangıç etiketine sahip yeni iPad modelinin 64GB WiFi+4G versiyonu 829$'a kadar çıkıyor. Bu Cuma günü gelecek yeni satışlarla rakamın çok daha yukarılara çıkacağı ve yeni bir rekor kırılabileceği belirtiliyor.

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Marmarali 7 yıl
Anlamadığım birsey var.. Kimse yanlış anlamasın da.. iPad 2 cok hızlı bir cihaz.. Yeni ipadde cok hızlı bir cihaz.. Yani zaten cihaz cok hızlı çalışıyor.. Tek eksik bence ram tarafindaydi.. Apple akıllı bir hamle ile o darboğazı çözdü.. Simdi yeni iPad cok hızlı mı? Hızlı.. O zmn iPad 2 den cok hızlı olmasini beklemek bence yanlış.. Apple yazılımlariyli uyumlu donanımlar tercih ettiginden cihazları alternatif cihazlara göre her zaman stabil ve sorunsuz çalışmaktadır.. Yok su puan yok bu puan.. Bunlar kimin umrunda.. Beğenilmeyen iPad bile hız olarak bana fazlasıyla yetiyor. Tek sıkıntı ram tarafında..
Apple tablet işinde 1 numara.. İster beğenelim ister beğenmeyelim..
Anlamadığım birsey var.. Kimse yanlış anlamasın da.. iPad 2 cok hızlı bir cihaz.. Yeni ipadde cok hızlı bir cihaz.. Yani zaten cihaz cok hızlı çalışıyor.. Tek e...
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Whisper911 7 yıl
apple fanatiği falan değilim. .. Hatta sıkı bir android kullanıcısıyım denebilir...Ama tablet konusunda apple ayarında bir cihaz yok piyasada. Donanımlar aşmış olabilir lakin işletim sistemiyle birlikte uyumlu , stabil tabiri caizse yağ gibi çalışan yegane cihaz apple i pad. . Açıkçası benchmark testlerinin falanda çok önemi yok bence.. Telefonlar da da yapıyorlar manyak puanlar çıkıyor ama pratikte maalesef kullanıcı arayüzleri , stabilitesi o derece iyi olmuyor bu bir gerçek. . . Tahminim 3 sene sonra android tam anlamıyla oturmuş olacak o zaman çok daha farklı sonuçlar çıkaiblir.
apple fanatiği falan değilim. .. Hatta sıkı bir android kullanıcısıyım denebilir...Ama tablet konusunda apple ayarında bir cihaz yok piyasada. Donanımlar aşmış ...
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Centauri 7 yıl jussikujala
jussikujala

Centauri


jussikujala

sizin ne anladığınızı bilmiyorum da yanlış yazmadım.. bir süre kullandıktan sonra fazlasıyla ısındığı haberleri dolaşıyor ortalıkta.. bu bir iddaa da olabilir belki ama bu sitede ne tür iddaalardan haber yapıldığını gördük..

Oyle birsey yok. Ne kadar kullanirsaniz kullanin elle tutamayacak seviyeyi gectim, rahatsiz edecek kadar bile isinmiyor

öyle bir şeyin var olup olmadığını iddia etmiyorum sadece bu yönde haberlerin çokluğuna dikkat çekmek istedim...

misal: ntvmsnbc.com/...

Peki, bu mesajim sana yonelik degil, ntvmsnbc ye yonelik.

Gizmodo yu kaynak gostermis ntvmsnbc
Sozkonusu haber su:
gizmodo.com/...

Eski iPad 28.3 derecede calisirken yenisi 33.6 derecede calisiyormus.
Ntvmsnbc nin bundan anladigi: millet ipad ini geri goturecek elleriyle tutamiyorlar bile

Tebrik ediyorum ntvmsnbc, chip olma yolunda ilerliyorsun. Bu gidisle Turkiyeden hicbir sey okuyamayacagiz yakinda.
jussikujalaCentaurijussikujalasizin ne anladığınızı bilmiyorum da ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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nedensiz07 7 yıl
i pad i pod i phone kelimelerini duyunca kusacak hale geldim elmadan bile sogudum vay arkadaş yaaaaa
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ZZ RAT 7 yıl
iyi rakam, adamlar yine paranin gozune vurdular.
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Manatdown 7 yıl
Ipad ile diger tabletlerin en buyuk farki birinin insanlar tarafindan digerinin de uzaylilar tarafindan uretilmesidir bence yani bana oyle geliyor :)
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jussikujala 7 yıl
jussikujala
3 milyon satmasının yanında neden kullanılmaya başlandıktan sonra elle tutulamayacak kadar ısındığı haberi de yapılmıyor?.. hayır hiçbir şeyin fanı değilim de diğer rakip firmaların olumsuz anlamda haberlerini görüyorsak bu haberi de görebilmeliyiz ki bu haber bir çok sitede çoktan yayınlandı..

yapılmış haberi yaklaşık bir saat önce hakkını yemeyelim..
forum.donanimhaber.com/...
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speedman 7 yıl
Aman Allahım
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E_Aydin35 7 yıl
23 Mart'dan sonrada bir 5Milyon... Yolu açık emeklerinin yemeklerini topluyorlar..
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jussikujala 7 yıl
sizin ne anladığınızı bilmiyorum da yanlış yazmadım.. bir süre kullandıktan sonra fazlasıyla ısındığı haberleri dolaşıyor ortalıkta.. bu bir iddaa da olabilir belki ama bu sitede ne tür iddaalardan haber yapıldığını gördük..
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Centauri 7 yıl jussikujala
jussikujala
sizin ne anladığınızı bilmiyorum da yanlış yazmadım.. bir süre kullandıktan sonra fazlasıyla ısındığı haberleri dolaşıyor ortalıkta.. bu bir iddaa da olabilir belki ama bu sitede ne tür iddaalardan haber yapıldığını gördük..

Oyle birsey yok. Ne kadar kullanirsaniz kullanin elle tutamayacak seviyeyi gectim, rahatsiz edecek kadar bile isinmiyor
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jussikujala 7 yıl
3 milyon satmasının yanında neden kullanılmaya başlandıktan sonra elle tutulamayacak kadar ısındığı haberi de yapılmıyor?..

hayır hiçbir şeyin fanı değilim de diğer rakip firmaların olumsuz anlamda haberlerini görüyorsak bu haberi de görebilmeliyiz ki bu haber bir çok sitede çoktan yayınlandı..
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Thursy 7 yıl jussikujala
jussikujala

3 milyon satmasının yanında neden kullanılmaya başlandıktan sonra elle tutulamayacak kadar ısındığı haberi de yapılmıyor..

hayır hiçbir şeyin fanı değilim de diğer rakip firmaların olumsuz anlamda haberlerini görüyorsak bu haberi de görebilmeliyiz ki bu haber tüm sitelerde çoktan yayınlandı..

altını çizdğim yeri ben mı yanlış anladım yoksa siz mi yanlış yazdınız ?
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halitozbasli 7 yıl
Teknoıloji eskisi kadar hızlı gelişmediği içinmidir bilemem firmalar henüz 1 sene önce çıkmış ürünlerini eskimiş gibi göstere bilmek için türlü türlü taklalar atıyorlar. Retina display dışında ipad 3 ile 2 arasında elle tutulur bir fark yok bence. gerisi tüketim cılgınlığını körüklemek amaçlı makyaj..
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createemir 7 yıl
La Bursa'nın nüfüsundan fazla :O Adamlar 16GB olanını almış desek birde bunun 30$ vergisi var toplam 1590000000 dolar kazanmış oluyo. Bu firma batar mı ?
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rastlantisal 7 yıl
Hız kavramı görecelidir arkadaşlar.
Önceki ipad saatte 200 yapıyorsa, bu daha da ilave donanımı ile 210 yapıyor. Anlayacağınız yavaş değil.:)
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vbalikci 7 yıl
Cumartesiden beri yeni İPAD kullanıyorum. İPAD 2 de kullandım. Aradai iki fark kamera ve ekran.. Başka fark yok ama ekran muhteşem ötesi olmuş, çok beğendim. Pili yine uzun süre gidiyor.. Daha ne olsun. Helal adamlara yine yapmışlar yapacaklarını...
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