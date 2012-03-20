Yeni iPad satışa çıktığından bu yana 3 milyon satış rakamına ulaştı

Haber Editörü
Geçtiğimiz Cuma günü ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İsviçre, Japonya, Hong Kong, Singapur ve Avustralya ülkelerinde satışa sunulan yeni iPad modeli ilk 4 günde büyük bir satış başarısı elde etti.
Apple tarafından yapılan basın duyurusuna göre şimdiye kadar ki en güçlü başlangıcını yapan yeni iPad modeli toplamda 3 milyon ünite satıldı.
2048 x 1536 piksel çözünürlükte 9.7 inçlik Retina ekran, çift çekirdekli A5X işlemci, 4 çekirdekli grafik birimi, 1GB RAM, 5MP iSight kamera, 1080p video kaydı, 3G/4G desteği, 10 saatlik kullanım süresi gibi özellikler sunan yeni iPad modeli 23 Mart tarihinde de Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Liechtenstein, Lüksemburg, Makao, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç'te satışa sunulacak.
499$ başlangıç etiketine sahip yeni iPad modelinin 64GB WiFi+4G versiyonu 829$'a kadar çıkıyor. Bu Cuma günü gelecek yeni satışlarla rakamın çok daha yukarılara çıkacağı ve yeni bir rekor kırılabileceği belirtiliyor.
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Apple tablet işinde 1 numara.. İster beğenelim ister beğenmeyelim..
Peki, bu mesajim sana yonelik degil, ntvmsnbc ye yonelik.
Gizmodo yu kaynak gostermis ntvmsnbc
Sozkonusu haber su:
gizmodo.com/...
Eski iPad 28.3 derecede calisirken yenisi 33.6 derecede calisiyormus.
Ntvmsnbc nin bundan anladigi: millet ipad ini geri goturecek elleriyle tutamiyorlar bile
Tebrik ediyorum ntvmsnbc, chip olma yolunda ilerliyorsun. Bu gidisle Turkiyeden hicbir sey okuyamayacagiz yakinda.