Yeni iPad satışa çıktığından bu yana 3 milyon satış rakamına ulaştı

Geçtiğimiz Cuma günü ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İsviçre, Japonya, Hong Kong, Singapur ve Avustralya ülkelerinde satışa sunulan yeni iPad modeli ilk 4 günde büyük bir satış başarısı elde etti.





Apple tarafından yapılan basın duyurusuna göre şimdiye kadar ki en güçlü başlangıcını yapan yeni iPad modeli toplamda 3 milyon ünite satıldı.





2048 x 1536 piksel çözünürlükte 9.7 inçlik Retina ekran, çift çekirdekli A5X işlemci, 4 çekirdekli grafik birimi, 1GB RAM, 5MP iSight kamera, 1080p video kaydı, 3G/4G desteği, 10 saatlik kullanım süresi gibi özellikler sunan yeni iPad modeli 23 Mart tarihinde de Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Liechtenstein, Lüksemburg, Makao, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç'te satışa sunulacak.

499$ başlangıç etiketine sahip yeni iPad modelinin 64GB WiFi+4G versiyonu 829$'a kadar çıkıyor. Bu Cuma günü gelecek yeni satışlarla rakamın çok daha yukarılara çıkacağı ve yeni bir rekor kırılabileceği belirtiliyor.