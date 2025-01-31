Apple, düşen iPhone satışlarına rağmen rekor gelir açıkladı

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Tam Boyutta Gör Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatil sezonunda rekor gelir elde etti. Şirketin CEO’su Tim Cook’un açıkladığı verilere göre, Apple’ın en son çeyrek geliri 124,3 milyar dolara ulaşarak geçen yıla göre yüzde 4 artış gösterdi. Ancak, iPhone satışlarında önceki yıla kıyasla hafif bir düşüş yaşandığı görüldü.

iPhone gelirleri düştü, gelirler rekor kırdı

Şirketin Mac, iPad ve hizmetler bölümlerinde gelir artışı yaşanırken, iPhone satışlarındaki düşüş, Apple Intelligence adlı yapay zeka destekli özelliklerin kullanıcıları yeni modellere geçiş yapmaya yeterince teşvik etmemiş olabileceğini gösteriyor. Apple Intelligence, belirli pazarlarda kullanıma sunulsa da, geniş çapta benimsenmesi için daha fazla geliştirmeye ihtiyaç duyuyor. Verilere göre iPhone satışları Çin’de yüzde 11,1 düştü.

Tam Boyutta Gör Öte yandan patron Tim Cook, Apple Intelligence’ın iPhone 16 satışlarını belirli pazarlarda olumlu yönde etkilediğini ancak genel olarak bunun büyük bir itici güç haline gelmediğini belirtti. iPhone gelirlerindeki düşüş standart 16 modellerinin bu yıl sunduğu fiyat-performans avantajıyla da ilişkili olabilir. Zira tüketiciler bu, tüketicilerin daha pahalı Pro modellerine yönelmesini engellemiş olabilir.

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Apple, yapay zeka destekli özelliklerini kademeli olarak devreye alıyor. iOS 18.3 güncellemesiyle Apple Intelligence varsayılan olarak etkin hale getirilirken, bu özelliklerin daha fazla dil desteğiyle Nisan ayında genişletileceği açıklandı. Siri’nin uzun zamandır beklenen geliştirmelerinin de önümüzdeki süreçte duyurulması bekleniyor.

Apple’ın rekor çeyrekteki performansı

Gelir : 124,3 milyar dolar

: 124,3 milyar dolar Net gelir : 36,33 milyar dolar

: 36,33 milyar dolar iPhone geliri : 69,14 milyar dolar

: 69,14 milyar dolar Mac geliri : 8,99 milyar dolar

: 8,99 milyar dolar iPad geliri : 8,09 milyar dolar

: 8,09 milyar dolar Diğer ürün geliri : 11,75 milyar dolar

: 11,75 milyar dolar Hizmetler geliri: 26,34 milyar dolar

Apple’ın ilk mali çeyrekte Hizmetler bölümündeki geliri yüzde 14 artırmayı başarırken net gelirini de yüzde 7,1 oranında yükseltti. Apple’ın iPad ve Mac geliri de yüzde 15 artış yaşadı. Şirketin giyilebilir cihazlar olarak da adlandırılan Apple Watch, AirPods, Beats ve Vision Pro’yu kapsayan “diğer ürünler” kategorisinin satışları, bir önceki yıla göre yüzde 2 düşerek 11,75 milyar dolara geriledi.

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Apple, düşen iPhone satışlarına rağmen rekor gelir açıkladı