Apple, düşen iPhone satışlarına rağmen rekor gelir açıkladı

iPhone gelirleri düştü, gelirler rekor kırdı
Şirketin Mac, iPad ve hizmetler bölümlerinde gelir artışı yaşanırken, iPhone satışlarındaki düşüş, Apple Intelligence adlı yapay zeka destekli özelliklerin kullanıcıları yeni modellere geçiş yapmaya yeterince teşvik etmemiş olabileceğini gösteriyor. Apple Intelligence, belirli pazarlarda kullanıma sunulsa da, geniş çapta benimsenmesi için daha fazla geliştirmeye ihtiyaç duyuyor. Verilere göre iPhone satışları Çin’de yüzde 11,1 düştü.
Apple, yapay zeka destekli özelliklerini kademeli olarak devreye alıyor. iOS 18.3 güncellemesiyle Apple Intelligence varsayılan olarak etkin hale getirilirken, bu özelliklerin daha fazla dil desteğiyle Nisan ayında genişletileceği açıklandı. Siri’nin uzun zamandır beklenen geliştirmelerinin de önümüzdeki süreçte duyurulması bekleniyor.
Apple’ın rekor çeyrekteki performansı
- Gelir: 124,3 milyar dolar
- Net gelir: 36,33 milyar dolar
- iPhone geliri: 69,14 milyar dolar
- Mac geliri: 8,99 milyar dolar
- iPad geliri: 8,09 milyar dolar
- Diğer ürün geliri: 11,75 milyar dolar
- Hizmetler geliri: 26,34 milyar dolar
Apple’ın ilk mali çeyrekte Hizmetler bölümündeki geliri yüzde 14 artırmayı başarırken net gelirini de yüzde 7,1 oranında yükseltti. Apple’ın iPad ve Mac geliri de yüzde 15 artış yaşadı. Şirketin giyilebilir cihazlar olarak da adlandırılan Apple Watch, AirPods, Beats ve Vision Pro’yu kapsayan “diğer ürünler” kategorisinin satışları, bir önceki yıla göre yüzde 2 düşerek 11,75 milyar dolara geriledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P