Paribu borsası çöktü mü? Kritik saatlerde işlemlere ara verildi

Paribu borsasında işlem yapılamıyor
Pazar günü hükümet olarak kripto para rezervi kuracaklarını duyuran ve belirli kripto paraları bu rezervde tutacaklarını açıklayan Trump, piyasaların rahat bir nefes almasını sağlamıştı. Bitcoin fiyatı 79 bin dolar seviyelerini zorlarken bir anda 95 bin dolar seviyelerine fırlamıştı.
Ne var ki ABD dışından gelen tarım ürünlerine yeni vergi açıklaması her şeyi başa döndürdü. Bitcoin gün içerisinde yeniden düşüşe geçti ve 85 bin dolar seviyelerini zorlamaya başladı. Bu süreçte haliyle zarar kesmek şart oldu.
Ne var ki Paribu borsası öğlen saatlerinden bu yana al-sat işlemlerinde plansız bir bakıma girmiş durumda. https://status.paribu.com adresinden yapılan güncellemelere göre teknik aksaklığın kaynağı belirlendi ve giderilmesi için çalışılıyor.
Kripto varlıklarını stabil paralara değiştiremeyen kullanıcılar sosyal medyada tepkilerini dile getiriyor. Bu süreçte yatırma ve çekme işlemleri devam ediyor ancak bekleme sürelerinin uzadığına dair de paylaşımlar mevcut.
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Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
Galaxy A36 ya yükseliyorum