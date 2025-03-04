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    Anlık Bildirim

    Paribu borsası çöktü mü? Kritik saatlerde işlemlere ara verildi

    Ülkemizde faaliyet gösteren Paribu borsası, plansız bir bakıma girdiği için al-sat işlemlerini durdurdu. Haliyle kripto varlıklarını elinden çıkarmak isteyen borsa kullanıcıları isyan etti.
    Paribu Tam Boyutta Gör
    2025 yılına hiç de iyi başlamayan kripto para piyasasında düşüş derinleşerek devam ediyor. Trump yönetiminin uygulamaya başladığı ek vergiler ve bunun sonucunda enflasyonun yeniden tetikleneceği endişesi, Bitcoin fiyatında yüzde 20 civarında bir düşüşe sebep oldu.

    Paribu borsasında işlem yapılamıyor

    Pazar günü hükümet olarak kripto para rezervi kuracaklarını duyuran ve belirli kripto paraları bu rezervde tutacaklarını açıklayan Trump, piyasaların rahat bir nefes almasını sağlamıştı. Bitcoin fiyatı 79 bin dolar seviyelerini zorlarken bir anda 95 bin dolar seviyelerine fırlamıştı.

    Ne var ki ABD dışından gelen tarım ürünlerine yeni vergi açıklaması her şeyi başa döndürdü. Bitcoin gün içerisinde yeniden düşüşe geçti ve 85 bin dolar seviyelerini zorlamaya başladı. Bu süreçte haliyle zarar kesmek şart oldu.

    Ne var ki Paribu borsası öğlen saatlerinden bu yana al-sat işlemlerinde plansız bir bakıma girmiş durumda. https://status.paribu.com adresinden yapılan güncellemelere göre teknik aksaklığın kaynağı belirlendi ve giderilmesi için çalışılıyor.

    Kripto varlıklarını stabil paralara değiştiremeyen kullanıcılar sosyal medyada tepkilerini dile getiriyor. Bu süreçte yatırma ve çekme işlemleri devam ediyor ancak bekleme sürelerinin uzadığına dair de paylaşımlar mevcut.

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    -OFLU- 1 gün önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 2 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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