iPhone kullanıcıları, Apple Intelligence'ı devre dışı bırakarak 7 GB alan kazanabiliyor

Sınırlı depolama alanına sahip olan veya AI özelliklerine ihtiyaç duymayan kullanıcılar için Apple Intelligence'ı tamamen devre dışı bırakma seçeneği bulunuyor. Apple Intelligence kapatılınca, yerel yapay zeka modelleri cihazdan kaldırılıyor ve işgal edilen alan geri kazanılıyor.
Apple Intelligence nasıl devre dışı bırakılır?
Apple Intelligence'ı devre dışı bırakmak için kullanıcılar iPhone veya iPad'de Ayarlar'a veya Mac'te Sistem Ayarları'na giderek, "Apple Intelligence ve Siri" bölümünden kapatabilirler. Buradan Apple Intelligence'ı kapatmak bir onay istenecek ve ardından sistem yapay zeka ile ilgili kaynakları cihazdan kaldıracak. Bu durumda, Yazma Araçları, Genmoji ve Image Playground gibi bazı yapay zeka özellikleri kullanılamayacak. Ancak Fotoğraflar uygulamasındaki Temizleme özelliği gibi belirli araçlara hala erişilebilir.
Apple Intelligence'ı tamamen kapatmak istemeyenler için Apple, uygulama ayarları aracılığıyla tek tek özellikleri devre dışı bırakma seçeneği de sunuyor. Kullanıcılar, bu ayarları kullanarak cihazlarının depolama alanı ve işlevselliği üzerinde kontrol sahibi olabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P