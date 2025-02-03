Yakında tanıtılması beklenen 5 Apple ürünü

- iPhone SE 4
- iPhone SE 4 özellikleri (beklenen)
- iPad 11
- iPad 11 özellikleri (beklenen)
- M4 çipli MacBook Air
- M3 iPad Air
- Akıllı ekran
- Yorumlar
Apple, her yıl baharda bir dizi yeni ürününü tanıyor. 2025’te de farklı olmayacak. İşte yakında tanıtılması beklenen Apple ürünleri:
iPhone SE 4
4. nesil iPhone SE’nin Qualcomm yerine Apple'ın kendi modemini taşıyan ilk iPhone olması bekleniyor. Artık bir zorunluluk olarak, veri aktarımı ve şarj için USB-C portunu kullanacak.
iPhone SE 4 özellikleri (beklenen)
- Ekran: 6.1 inç
- İşlemci: Apple A18
- Bellek: 8 GB RAM
- Batarya: 3279 mAh
- Arka kamera: 48 megapiksel
- Ön kamera: 12 megapiksel
- Biyometrik güvenlik: Face ID
iPad 11
iPad 11 özellikleri (beklenen)
- Ekran: 10.9 inç
- Bellek: 8 GB RAM
- İşlemci: Apple A17 Pro
- Arka/Ön kamera: 12 megapiksel
- Depolama: 64GB, 256GB
M4 çipli MacBook Air
İlk olarak M2 modeliyle tanıtılan yeni, şık tasarım, M4 modelinde de sürdürülecek. M4 MacBook Air, Desk View desteğine sahip yeni 12 MP Center Stage kamera ile gelecek.
Bir diğer iyileştirme ekranda; M4 işlemcili MacBook Air, daha büyük, daha parlak, nano dokulu ekranla gelecek. Apple, 13,6 inç ve 15,3 inç ekran seçeneği sunabilir.
Tüm yeni M4 çipli Mac’lerin baz modeli 16 GB RAM ile geliyor, 32 GB'a kadar çıkarılabiliyor. Apple, MacBook Air'da yalnızca iki USB-C portu sunuyor. Ancak, yeni nesillerde M1 işlemcili modelde görmediğimiz MagSafe eklendi. Bu, daha güvenli şarj sağlamakla birlikte bir USB-C portunu boşta bırakıyor.
M3 iPad Air
2025 iPad Air modellerinin, düz kenarları ve LCD ekranı saran yuvarlak kenarları olan alüminyum bir şasi ile 2024 iPad Air modelleriyle aynı tasarıma sahip olmaya devam etmesi bekleniyor. Apple'ın biyometrik kimlik doğrulama için Touch ID entegre güç düğmesi ve USB-C bağlantı noktası eklemeye devam etmesi bekleniyor.
Apple, M4 işlemciyi iPad Pro'ya eklemiş ve çipi en yeni Mac modellerine getirmiş olsa da, iPad Air'ın M3 işlemciyle güncellenmesi bekleniyor. Apple M3 çipi, Apple'ın daha yeni 3 nanometre işlem sürecinden geçiyor ve M4 kadar hızlı olmasa da M2'ye göre dikkate değer bir performans artışı sunuyor. M3'ün CPU performansı M2 CPU performansından %30'a kadar daha hızlı, GPU performansı da %15 daha hızlı. M3, M2 daha verimli çalışmasıyla pil ömrüne de katkıda bulunuyor ve GPU’ya fazla yüklenen uygulamalar ve oyunlar için grafik performansını artırmak üzere Dinamik Önbelleğe Alma kullanan yepyeni bir GPU mimarisi taşıyor. iPad'de donanım tabanlı ışın izleme desteği bulunuyor.
Apple'ın özellikle iPad Air için yepyeni Magic Keyboard tasarladığı bildiriliyor. Şu anda iPad Air, 2020'de iPad Pro ile tanıtılan Magic Keyboard tasarımını kullanıyor. Giriş seviye iPad yeni Magic Keyboard Folio ile kullanılabilirken, iPad Pro yeni alüminyum Magic Keyboard ile kullanılıyor.
Apple’ın yeni iPad Air modelinde 90 Hz ekran teknolojisini kullanacağı söyleniyor. Apple'ın ilk 5G modemlerini iPad Air'in hücresel sürümlerinde görebiliriz.
Akıllı ekran
Cihazın özelleştirilebilir widget odaklı bir ana ekrana sahip yeni bir işletim sistemi (homeOS) üzerinde çalışacağı ve Siri, Apple Intelligence ve HomeKit odaklı olacağı söyleniyor. Hub, kamera görüntülerini gösterebileceğinden ev güvenlik sistemi olarak da kullanılabilecek. Yerleşik kamera FaceTime görüntülü görüşmelerine olanak tanıyacak.
Apple'ın bu ürünü, Google'ın Nest Hub’ı, Amazon'un Echo Show'u gibi ürünlerle rekabet edecek. Apple'ın cihaz için gerçekten HomePod markasını kullanıp kullanmayacağı veya Apple Home gibi tamamen yeni bir isim seçip seçmeyeceği belirsiz.
Apple'ın daha yeni ultra geniş bant yonga setiyle güncellenmiş AirTag modeli tanıtması da bekleniyor. Mac Studio ve Mac Pro gibi ürünlere gelince, bu bilgisayarların 2025 ortalarına kadar yenilenmesi beklenmiyor. Yazılım tarafında, iOS 18.4 güncellemesi geliyor. Bu sürümde Apple’ın artık son Apple Intelligence özelliklerini ve yeni Siri’yi sunması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P