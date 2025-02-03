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    Yakında tanıtılması beklenen 5 Apple ürünü

    Apple, 2025'in başlarında birkaç yeni ürünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen cihazlardan bazıları önümüzdeki ay içinde piyasaya sürülecek.        

    Apple, her yıl baharda bir dizi yeni ürününü tanıyor. 2025’te de farklı olmayacak. İşte yakında tanıtılması beklenen Apple ürünleri:

    iPhone SE 4

    iPhone SE 4 beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    iPhone’lar arasında en uygun fiyatlı olan iPhone SE’nin dördüncü nesil modeli merakla bekleniyor. iPhone SE 4, 2016’dan bu yana en büyük güncellemesini alacak. iPhone 14'e benzer yeni form faktörüne sahip olması bekleniyor. Bu, artık en ucuz iPhone modelinde ana sayfa düğmesinin olmayacağı anlamına geliyor.

    4. nesil iPhone SE’nin Qualcomm yerine Apple'ın kendi modemini taşıyan ilk iPhone olması bekleniyor. Artık bir zorunluluk olarak, veri aktarımı ve şarj için USB-C portunu kullanacak.

    iPhone SE 4 özellikleri (beklenen)

    • Ekran: 6.1 inç
    • İşlemci: Apple A18
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Batarya: 3279 mAh
    • Arka kamera: 48 megapiksel
    • Ön kamera: 12 megapiksel
    • Biyometrik güvenlik: Face ID

    iPad 11

    iPad 11 2025 beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    iPad 11, Apple’ın en ucuz iPad modeli olacak. Giriş seviye iPad, 2 yıldan uzun bir süre sonra ilk güncellemesini alacak ve Apple Intelligence özellikleriyle gelecek. Herhangi bir tasarım değişikliği beklenmiyor. iPad mini'ye benzer şekilde A17 Pro çipinin tablete güç vermesi bekleniyor. Bu çip ilk olarak 2023'te iPhone 15 Pro ile tanıtıldı.

    iPad 11 özellikleri (beklenen)

    • Ekran: 10.9 inç
    • Bellek: 8 GB RAM
    • İşlemci: Apple A17 Pro
    • Arka/Ön kamera: 12 megapiksel
    • Depolama: 64GB, 256GB

    M4 çipli MacBook Air

    M4 MacBook Air beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple’ın bu baharda tanıtacağı MacBook Air 2025 modeli yeni M4 çipini benimseyecek. Apple'a göre, M1 ile karşılaştırıldığında M4 çipi, webde gezinme ve uygulama kullanımı gibi günlük işler için 1,7 kata kadar, oyun ve video düzenleme gibi daha zorlu iş akışları için 2,1 kata kadar daha hızlı performans gösteriyor ve Neural Engine'i 3 kat daha hızlı.

    İlk olarak M2 modeliyle tanıtılan yeni, şık tasarım, M4 modelinde de sürdürülecek. M4 MacBook Air, Desk View desteğine sahip yeni 12 MP Center Stage kamera ile gelecek.

    Bir diğer iyileştirme ekranda; M4 işlemcili MacBook Air, daha büyük, daha parlak, nano dokulu ekranla gelecek. Apple, 13,6 inç ve 15,3 inç ekran seçeneği sunabilir.

    Tüm yeni M4 çipli Mac’lerin baz modeli 16 GB RAM ile geliyor, 32 GB'a kadar çıkarılabiliyor. Apple, MacBook Air'da yalnızca iki USB-C portu sunuyor. Ancak, yeni nesillerde M1 işlemcili modelde görmediğimiz MagSafe eklendi. Bu, daha güvenli şarj sağlamakla birlikte bir USB-C portunu boşta bırakıyor.

    M3 iPad Air

    M3 iPad Air beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    iPad Air da önümüzdeki ilkbaharda yenilenecek. Apple, 2024'te ‌iPad Air‌'ın tasarımını yenilemiş ve iPad Pro modelleriyle uyuşan iki boyut seçeneği sunmuştu. 2025'te yine 11 inç ve 13 inç boyutları bekliyoruz ancak şu ana kadar herhangi bir tasarım değişikliğinden söz edilmedi.

    2025 ‌iPad Air‌ modellerinin, düz kenarları ve LCD ekranı saran yuvarlak kenarları olan alüminyum bir şasi ile 2024 ‌iPad Air‌ modelleriyle aynı tasarıma sahip olmaya devam etmesi bekleniyor. Apple'ın biyometrik kimlik doğrulama için Touch ID entegre güç düğmesi ve USB-C bağlantı noktası eklemeye devam etmesi bekleniyor.

    Apple, M4 işlemciyi ‌iPad Pro‌'ya eklemiş ve çipi en yeni Mac modellerine getirmiş olsa da, ‌iPad Air‌'ın M3 işlemciyle güncellenmesi bekleniyor. Apple M3 çipi, Apple'ın daha yeni 3 nanometre işlem sürecinden geçiyor ve M4 kadar hızlı olmasa da ‌M2‌'ye göre dikkate değer bir performans artışı sunuyor. M3'ün CPU performansı ‌M2‌ CPU performansından %30'a kadar daha hızlı, GPU performansı da %15 daha hızlı. M3, M2 daha verimli çalışmasıyla pil ömrüne de katkıda bulunuyor ve GPU’ya fazla yüklenen uygulamalar ve oyunlar için grafik performansını artırmak üzere Dinamik Önbelleğe Alma kullanan yepyeni bir GPU mimarisi taşıyor. iPad'de donanım tabanlı ışın izleme desteği bulunuyor.

    Apple'ın özellikle iPad Air için yepyeni Magic Keyboard tasarladığı bildiriliyor. Şu anda iPad Air, 2020'de iPad Pro ile tanıtılan Magic Keyboard tasarımını kullanıyor. Giriş seviye iPad yeni Magic Keyboard Folio ile kullanılabilirken, iPad Pro yeni alüminyum Magic Keyboard ile kullanılıyor.

    Apple’ın yeni iPad Air modelinde 90 Hz ekran teknolojisini kullanacağı söyleniyor. Apple'ın ilk 5G modemlerini iPad Air'in hücresel sürümlerinde görebiliriz.

    Akıllı ekran

    Apple Home hub Tam Boyutta Gör
    Apple'ın ekranlı ilk akıllı ev ürünü de önümüzdeki ay tanıtılacak. Apple Intelligence'ı destekleyen Apple'ın ilk HomePod'u (bir nevi) olacak. Hem duvara monte edilebilen hem de hoparlörlere takılabilen daha uygun fiyatlı bir ekran olması bekleniyor. Yaklaşık 7 inç bir ekrana sahip olacak.

    Cihazın özelleştirilebilir widget odaklı bir ana ekrana sahip yeni bir işletim sistemi (homeOS) üzerinde çalışacağı ve Siri, Apple Intelligence ve HomeKit odaklı olacağı söyleniyor. Hub, kamera görüntülerini gösterebileceğinden ev güvenlik sistemi olarak da kullanılabilecek. Yerleşik kamera FaceTime görüntülü görüşmelerine olanak tanıyacak.

    Apple'ın bu ürünü, Google'ın Nest Hub’ı, Amazon'un Echo Show'u gibi ürünlerle rekabet edecek. Apple'ın cihaz için gerçekten HomePod markasını kullanıp kullanmayacağı veya Apple Home gibi tamamen yeni bir isim seçip seçmeyeceği belirsiz.

    Apple'ın daha yeni ultra geniş bant yonga setiyle güncellenmiş AirTag modeli tanıtması da bekleniyor. Mac Studio ve Mac Pro gibi ürünlere gelince, bu bilgisayarların 2025 ortalarına kadar yenilenmesi beklenmiyor. Yazılım tarafında, iOS 18.4 güncellemesi geliyor. Bu sürümde Apple’ın artık son Apple Intelligence özelliklerini ve yeni Siri’yi sunması bekleniyor.

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    Mantarın Başı 4 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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