Yeni iPad'in ilk reklamından; Retina Ekran

Haber Editörü
İnç başına 264 piksel, grafik konusunda 4 kat güçlü A5X yongası, gelişmiş 5MP'lik iSight kamerası ile 16 Mart'ta kullanıcılarla buluşmaya hazırlanan "yeni iPad"'in TV reklamı yayınlandı. Apple, ilk reklamda iPad'in 2048x1536 piksellik ekranına vurgu yapıyor.
"Ekran bu kadar güzel olduğunda; renkler daha canlı, kelimeler daha keskin, her şey daha muazzamdır. Çünkü ekran bu kadar güzel olduğunda, o sadece sen ve senin önemsediğin şeylerdir. Muhteşem Retina Ekran yeni iPad'de...
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Usb denen olay sizde var mı ? Yada kısıtlamasız Bluetooth özelliği ?
2048 e bilmem kaç çözünürlükte sadece film izlemek mantıklı olur...O çözünürlükte bir film en az 6 gb olur.Hafıza kartı girişi var mı ?
Yada direk olarak HDMI çıkışı ? usb harddisk yada bellek bağlama olayı ? yada sonradan 3g modem bağlamak falan ?
Bunların hiçbiri yok değil mi...Peki IOS ta ne var..oyun program vs... E zaten iosta olan %98 oyun ve programlar şuan Android'dede var.Android çok geniş bi platform.Apple gibi kısıtlayıcı yapıyı değil,özgürlüğü benimsemiştir.4 çekirdekli Android'i Bilgisayar gibi kullanabilirsiniz ama ipad'i bırakın bilgisayar olarak kullanmayı,müzik atarken bile PROGRAMA ihtiyaç duyarsınız.Sizce bu kadar kısıtlayıcı bir sistem ne kadar iyi olabilir ? Fanatik misiniz ? Eyvallah.
Bağzı şeyleri Apple daha önce yapmış olabilir.Ama şuanki piyasada sadece çözünürlük olarak önde.Oda çok bi artı kazandırmıyor.(Nokia'nın sözde 41mp telefon çıkarması gibi)
Ekranınızla övünebilirsiniz..Şuan Amoled ve OLED var.OLED'i tabletlerde çok yakında göreceğiz.
Siz Apple fanatiğiyseniz,bende sonuna kadar Android'ciyim.Param olup-olmadığı için değil,aklım olduğu için...
BY Google.
neye göre fakir kime göre fakir ? evet mükemmel bi cihaz,param var ama almıyorum s2 herşeye yetiyo. fakirmiyim bu durumda ? sende fakirsin ama aklından.