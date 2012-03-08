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Yeni iPad'in ilk reklamından; Retina Ekran

7 yıl
41b
1
162
iPad
Shady
Haber Editörü
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İnç başına 264 piksel, grafik konusunda 4 kat güçlü A5X yongası, gelişmiş 5MP'lik iSight kamerası ile 16 Mart'ta kullanıcılarla buluşmaya hazırlanan "yeni iPad"'in TV reklamı yayınlandı. Apple, ilk reklamda iPad'in 2048x1536 piksellik ekranına vurgu yapıyor.



 "Ekran bu kadar güzel olduğunda; renkler daha canlı, kelimeler daha keskin, her şey daha muazzamdır. Çünkü ekran bu kadar güzel olduğunda, o sadece sen ve senin önemsediğin şeylerdir. Muhteşem Retina Ekran yeni iPad'de...


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istanbulsm 7 yıl en beğenilen
Flash'a karşılık HTML 5 dediniz.Hadi eyvallah diyelim.
Usb denen olay sizde var mı ? Yada kısıtlamasız Bluetooth özelliği ?
2048 e bilmem kaç çözünürlükte sadece film izlemek mantıklı olur...O çözünürlükte bir film en az 6 gb olur.Hafıza kartı girişi var mı ?
Yada direk olarak HDMI çıkışı ? usb harddisk yada bellek bağlama olayı ? yada sonradan 3g modem bağlamak falan ?
Bunların hiçbiri yok değil mi...Peki IOS ta ne var..oyun program vs... E zaten iosta olan %98 oyun ve programlar şuan Android'dede var.Android çok geniş bi platform.Apple gibi kısıtlayıcı yapıyı değil,özgürlüğü benimsemiştir.4 çekirdekli Android'i Bilgisayar gibi kullanabilirsiniz ama ipad'i bırakın bilgisayar olarak kullanmayı,müzik atarken bile PROGRAMA ihtiyaç duyarsınız.Sizce bu kadar kısıtlayıcı bir sistem ne kadar iyi olabilir ? Fanatik misiniz ? Eyvallah.
Bağzı şeyleri Apple daha önce yapmış olabilir.Ama şuanki piyasada sadece çözünürlük olarak önde.Oda çok bi artı kazandırmıyor.(Nokia'nın sözde 41mp telefon çıkarması gibi)
Ekranınızla övünebilirsiniz..Şuan Amoled ve OLED var.OLED'i tabletlerde çok yakında göreceğiz.
Siz Apple fanatiğiyseniz,bende sonuna kadar Android'ciyim.Param olup-olmadığı için değil,aklım olduğu için...

BY Google.
Flash'a karşılık HTML 5 dediniz.Hadi eyvallah diyelim.Usb denen olay sizde var mı ? Yada kısıtlamasız Bluetooth özelliği ?2048 e bilmem kaç çözünür...
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6 Yanıt Yanıtla +66
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car_26 7 yıl Trakyalı ŞIREK
Trakyalı ŞIREK

fakir adroidçiler lütfen post kirliliği yapmayın apple forumunda bitmediniz burayadamı saldırıyosunuz anlayamıyorum nedir bu çekememezlik allah aşkına paranız olsa deli gibi satın almaya koşarsınız

neye göre fakir kime göre fakir ? evet mükemmel bi cihaz,param var ama almıyorum s2 herşeye yetiyo. fakirmiyim bu durumda ? sende fakirsin ama aklından.
Trakyalı ŞIREKfakir adroidçiler lütfen post kirliliği yapmayın apple forumunda bitmediniz burayadamı saldırıyosunuz anlayamıyorum nedir ...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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bLind 7 yıl
Bu flashı gereksiz görenlere lafım yok yanlız flash tek tuşla kapatılabiliyorken destek vermemek cok mantıksız geliyor.
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1 Avatar
Guest-323E4D72D 5 yıl
Bu haber hortlanır arkadaş...
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chaturanga 7 yıl
JasonNewsted
_KayseriSporGene mi flash yok...Android Forever :)
Yıl 2012 hala apple in mobil cihazlara flash ekleyecegini dusunen var

Apple'ın Flash desteği vermemesi Apple'ın Flash'a ihtiyaç duymamasından değil kibrinden kaynaklanıyor, benim anlamadığım nokta Apple'a ölümüne bağlı olan Apple'cılar kendi dünyalarında Apple'ın kendilerine sunduklarıyla oyalanırken herhangi yeni bir bakış açısına sahip olabiliyorlar mı?
Android veya başka bir açık kaynaklı işletim sisteminin verdiği özgürlük gerçek bir özgürlükken, Apple kullanıcıları sadece Apple mühendislerinin sunduğu kadar özgürler.
Tabi bu bir ufuk meselesi.
Android'den şaşmam, haddimi de aşmam..
Selamlar.
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DH Misafiri 7 yıl
Hatırlatmakta fayda var: İphone 4 PSP'nin satışlarını yarı yarıya düşüren bir cihazdı ve dün itibari ile İpad 3 PSP Vita'nın sonunu getirdi.
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erchann 7 yıl
bütün yazıları okudumda ne kdar gereksiz ne kadar saçma ne kadar yararsız sohbet muhabbetler. hangisi işine geliosa onu kullan arkadaş kimse kimseye zorla bişey satmıyor. Tamam birinde olan diğerinde yok her ikisininde artıları farklı ben her ikisinide kullandım işime gelen neyse onla devam ediyorum çokda memnunum bu gereksiz muhabbetleri yapınca ne oluyo marka fanatikliği en çok yine üreticilerin işine gelio herkes memnuniyetsizliğini belirtse firmalarda eksiklerini mcburen kapatır ama böyle fanlık olursa olay farklı yerlere gider. Yapmayın Allah Aşkına ne gerek var lütfen yahu bilgi paylaşalım bilgiii Saygılar
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x_tol 7 yıl
24" ekranda 1920*1080p yetiyor ne gerek var retina ekrana su anda anlamis degilim. Apple yenilikci olmali, goz boyamamali.
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Shape Of My Heart 7 yıl
İşte bu!
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DreamingLight 7 yıl
telefonda androidi savunanları anlayabilirim. kendince sebepleri vardır. ancak tablet konusunda savunanlar gerçek fanboylar. tablet piyasasında ipad tek liderdir. rakip olmasını bende isterim, rekabet kullanıcının karınadır. ipadin karşısına android hangi tabletle çıkacak acaba?
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Afyonteam 7 yıl
Bıktım valla her konuda bir Apple düşmanlığı
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EFSANEBRAD 7 yıl
savaş alanına dönmüş bura yaw, inceden kaçalım
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yaman06 7 yıl
2010 şubat fandroidçiler ilk ipad çıktığında da aynı eleştrileri sıraladı (flash,usb)

2 sene geçti iPad post-pc ürünlerde kendi kategorisini yaratarak kimsenin beklemedigi başarıyı elde etti bizim teknoloji ustasi forumdaslarimiz hala ayni yerde.
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118464 7 yıl
Microsoft ve google'ın toplam değeri Apple'a denk gelmiyor arkadaşlar
Tim cook panelde birşey söyledi "eşsiz kalitede uygulamalar" twitter uygulamasının ipad için olan versiyonunu galaxy tab için versiyonu ile karşılaştırdı aradaki farkı anlatmaya gerek yok
Google motorola'yı satın aldı eğer google android'i ios gibi motorola'ya özel yaparsa uygulamalara standart gelir kalite artar apple sarsılılır
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Shiftlenbik 7 yıl
Bu zamana kadar ne android kullandım ne başka bir şey burada kendi babasının mali gibi savunanların hepsinin akıl sağlığından şüpheliyim.
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DH Misafiri 7 yıl
hayır yani burda neyin tartışması geçiyor ben anlamış değilim. hem apple hemde samsung kullanıcısıyım. iphone 4s ve galaxy note'um var açıkçası note ile daha çok vakit geçiyorum. çünkü apple her ortamda bilgisayarlarında tabletlerinde telefonlarında gerçekten kısıtlamacı. istediğim özrgürlüğü bana sağlayamıyor istediği kadar çözünürlüğü yüksek olsun. nokia'nın da 41 megapixellik telefonu var ne işe yarıyour hiç. oyüzden android kullanıcıları içiniz rahat olsun ben burdan iki tarafıda kullanmış biri olarak konuşuyorum ellerinizdeki telefonlar iphonelardan çok çok daha kullanışlı. tablet konusundaki fikirlerimde aynı. yok apple kullananlar zenginmiş android kullanıcıları ise fakirmiş hangi devirde yaşıyosunuz siz ya ? Android kullanıcıları markaya değil donanıma apple kullanıcıları ise tabletin veya telefonun arkasındaki ısırılmış elmeya para verirler. hangisi aklı selim bir davranış siz karar verin...
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