Yeni iPad'in ilk reklamından; Retina Ekran

İnç başına 264 piksel, grafik konusunda 4 kat güçlü A5X yongası, gelişmiş 5MP'lik iSight kamerası ile 16 Mart'ta kullanıcılarla buluşmaya hazırlanan "yeni iPad"'in TV reklamı yayınlandı. Apple, ilk reklamda iPad'in 2048x1536 piksellik ekranına vurgu yapıyor.







"Ekran bu kadar güzel olduğunda; renkler daha canlı, kelimeler daha keskin, her şey daha muazzamdır. Çünkü ekran bu kadar güzel olduğunda, o sadece sen ve senin önemsediğin şeylerdir. Muhteşem Retina Ekran yeni iPad'de...