Yeni iPad'in işlemci frekansı ve bellek kapasitesi netleşti

9.7 inçlik ekranında sunduğu 264 ppi ile taşınabilir akıllı cihaz pazarında yeni bir sayfa açan yeni iPad'in lansmanda açıklanmayan donanımsal özellikleri netlik kazandı.

Vietnam merkezli Tinhte.vn sitesinin 16 Mart günü satışa sunulacak olmasına rağmen çeşitli kanallar aracılığıyla elde ettiği yeni iPad ile gerçekleştirdiği Geekbench testlerinde cihazın işlemci frekansı ve bellek kapasitesi netleşti. Buna göre GPU tarafında 4 çekirdek yeteneğine sahip olan A5X yongası, tıpkı A5 yongası gibi, 1GHz frekansında çalışırken; iPad 2'de 512MB olan bellek ise 3.nesil iPad'de 1GB'a yükseltilmiş. Genel olarak bakıldığında ise Geekbench testinde, 3.Nesil iPad'in toplam puan açısında iPad 2 ile benzer sonuca ulaştığı görülüyor. Diğer taraftan Geekbench yazılımının sadece bellek ve işlemci üzerine yoğunlaştığını; dolayısıyla bu testte cihazın grafik gücüyle ilgili yorum yapamadığımızı belirtelim.