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Yeni iPad'in işlemci frekansı ve bellek kapasitesi netleşti

7 yıl
4,5b
1
35
iPad
Shady
Haber Editörü
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Yeni iPad'in işlemci frekansı ve bellek kapasitesi netleşti
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9.7 inçlik ekranında sunduğu 264 ppi ile taşınabilir akıllı cihaz pazarında yeni bir sayfa açan yeni iPad'in lansmanda açıklanmayan donanımsal özellikleri netlik kazandı.

Vietnam merkezli Tinhte.vn sitesinin 16 Mart günü satışa sunulacak olmasına rağmen çeşitli kanallar aracılığıyla elde ettiği yeni iPad ile gerçekleştirdiği Geekbench testlerinde cihazın işlemci frekansı ve bellek kapasitesi netleşti. Buna göre GPU tarafında 4 çekirdek yeteneğine sahip olan A5X yongası, tıpkı A5 yongası gibi, 1GHz frekansında çalışırken; iPad 2'de 512MB olan bellek ise 3.nesil iPad'de 1GB'a yükseltilmiş. Genel olarak bakıldığında ise Geekbench testinde, 3.Nesil iPad'in toplam puan açısında iPad 2 ile benzer sonuca ulaştığı görülüyor. Diğer taraftan Geekbench yazılımının sadece bellek ve işlemci üzerine yoğunlaştığını; dolayısıyla bu testte cihazın grafik gücüyle ilgili yorum yapamadığımızı belirtelim.

Yeni iPad'in işlemci frekansı ve bellek kapasitesi netleşti
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sahhab 7 yıl en beğenilen
rabbitweed
geekbench kimin umrunda kardesim webde scroll gezerken lag oluyormu?hayir yavasmi?Hayir oyun oynarken lag oluyormu?hayir...

arkadaş ne ara aldın da ne ara oyun oynayıp, web tarayıcısını kurcaladın
rabbitweedgeekbench kimin umrunda kardesim webde scroll gezerken lag oluyormu?hayir yavasmi?Hayir oyun oynarken lag oluyormu?hayir...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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rabbitweed 7 yıl
geekbench kimin umrunda kardesim
webde scroll gezerken lag oluyormu?hayir
yavasmi?Hayir
oyun oynarken lag oluyormu?hayir...


Apple bu dengeyi cok iyi kurdu.asla ihtiyac fazlasi donanim koymayarak hem pil suresinde hemde satis fiyatinda hedefu vuruyo
Diger firmalar (ozellikle samsung) donanima abanip dursun bakalim...
geekbench kimin umrunda kardesimwebde scroll gezerken lag oluyormu?hayiryavasmi?Hayiroyun oynarken lag oluyormu?hayir...Apple...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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MERCURY2000 7 yıl
Şu an için iPad 2 gayet stabil ve akıcı çalışırken 1 gb ram ve 4 çekirdekli grafik işlemci başarılı işlere imza atacaktır. Apple yazılım donanım optimizasyonunda en başarılı firmalardan biri.
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DH Misafiri 7 yıl
grafikler ve özellikle bitmap verileri artık 4 kat hafıza yiyecekse, hafıza 2GB olmalıydı diye düşünüyorum.
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masaüçyarımsaat 7 yıl
9.7 inçlik ekranında sunduğu 264 ppi ile taşınabilir akıllı cihaz pazarında yeni bir sayfa açan yeni iPad'in lansmanda açıklanmayan donanımsal özellikleri netlik kazandı.
abartmışlar çözünürlüğü
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wozniak 7 yıl
eng304
FRAPS O kadar para bayıl ama ekran gorilla glass olmasın.Ben o kadar para verdiğim bir cihazın ekranına film şerit giydirmeyi kendime yediremem.Ucuz malın yahnisi ...
Kaç gorilla glasslı tablet gördün?

Evet dostum işte yorum bu , gorilla glass değil bence öküz glass falan olmalı üstüne oturunca kırılmasın.
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eng304 7 yıl
FRAPS
O kadar para bayıl ama ekran gorilla glass olmasın.Ben o kadar para verdiğim bir cihazın ekranına film şerit giydirmeyi kendime yediremem.Ucuz malın yahnisi ...

Kaç gorilla glasslı tablet gördün?
Yanıtla +1
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Erasmus78 7 yıl
Diğer firmaların kas gücüne abanmaktan başka çareleri yok. Çünkü ne Apple gibi yazılım güçleri var ne de Apple gibi müşteri pörtföyleri var. Bir de Apple için "Kötü ya da yetersiz çalışan ürün yapmazlar" algısı yerleşti artık.
Bir Apple ürünü alan herhangi bi X kişisinin aklına "Acaba rami yeterli mi? donma takılma yapıyor mu? Yüksek çözünürlüğe GPU su yetecek mi?" gibi soruları getirmez bile. Gider ürünün şekline şemaline bakar, satın alır ve çıkar! Hepsi bu. Donanımsal konular aklının ucundan bile geçmez.
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FRAPS 7 yıl
O kadar para bayıl ama ekran gorilla glass olmasın.Ben o kadar para verdiğim bir cihazın ekranına film şerit giydirmeyi kendime yediremem.Ucuz malın yahnisi ...
2 Yanıt Yanıtla
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crashday 7 yıl
Ps vitanın rakibi olabilir.vitada hafıza kartlarının pahalı satılması ve ipad 3 ün pil kapasitesinin daha yüksek olması sebebiyle ipad 3 başarılı bir alternatif.
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MKA1881 7 yıl
ipad1 de ram, zaman zaman 10 mb altına düşüyor. Böyle olunca da uygulamadan atıyor.
1 gb olması gereken ram değeri. Şimdi ipad1 den 3'e atlama zamanı.
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DH Misafiri 7 yıl
Yetmez ama Evet!
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deniz_sea 7 yıl
Batuist
ThomasseeApple neden tanıtım sırasında ya da daha sonra kendi sitesinde duyurmadı bütün specleri gerçekten merak ediyorum.Milleti psikopat yapcaklar bu gidişle :)
çünkü apple her zaman sadecelikten basitlikten yana oldu. öyle teknik özelliklerle insanlara anlamayacakları bilgileri maharetmiş gibi sunmayı seviyorlar. Çünkü apple müşteri kitlesi genelde donanımdan ziyade işlevselliğe bakar appleda bunu bildiği için işlemci hızıymış ram miktarıymış apple kullanıcıları buna bakmaz çünkü bilirlerki apple bu cihazda mutlaka yeterli olanı kullanmıştır müşterilerin birde kafa patlamasına gerek yoktur. Ha ancak senin benim gibi teknoloji tutkunlarının ancak merak edeceği verilerdir bunlar ama bu kitlenin sayısı inan genel kullanıcıların sayısının yanında devede kulak kalır..

Bence o yuzden değildir eğer açıklasaydı bu kadar sık gundemde kalamazdı bakın özellikleri buymuş deyip geçerdik ama bakın tanıtılalı kaç gun oldu hala özellikleri ile ilgili haber yapılıyor yanı hedef sadece dikkat çekmek aynı reklamın ıyısı kotusu olmaz gibi diyer yonude eğer tanıtımda değinseydi hayal kırıklığı olabilirdi mesela "aa yeni ipad bakın 1ghz hızı ve 1gb rami var ne farkı varkı bunun gibi " basit odaklı yanılsamaların önüne geçmek içinde olabilir bence apple sadece elindeki pazarlama ve reklam stratejisine yaptığı yatırımın geri bildirimi almak istiyorda olabilir
yani sonuç olarak hedef şaşırtıyorlar siz içinde ne olduğuna değil neler yapabildiğine bakın zaten buna bunca para vererek ne olduğunuzu biz anladık :) :) diyip kapılar arkasında gülüyorlardır
not tamamen kendi düşüncelerim kimse alınmasızn.
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78erhan78 7 yıl
hız olarak ipad 2 den çok çok farklı olmayacaktır çünkü ekrana görüntü işlemek kolay bir iş değil haliyle ipadin çıkışı ve ipad 2 ile karşılaştırmasını merakla bekliyorum ama çıktığı gibi ipad de alacağım fark olsun olmasın Ekran yeter.İphone 4 de böyle demiştim gayet memnunum
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Batuist 7 yıl
Thomassee
Apple neden tanıtım sırasında ya da daha sonra kendi sitesinde duyurmadı bütün specleri gerçekten merak ediyorum.Milleti psikopat yapcaklar bu gidişle :)

çünkü apple her zaman sadecelikten basitlikten yana oldu. öyle teknik özelliklerle insanlara anlamayacakları bilgileri maharetmiş gibi sunmayı seviyorlar. Çünkü apple müşteri kitlesi genelde donanımdan ziyade işlevselliğe bakar appleda bunu bildiği için işlemci hızıymış ram miktarıymış apple kullanıcıları buna bakmaz çünkü bilirlerki apple bu cihazda mutlaka yeterli olanı kullanmıştır müşterilerin birde kafa patlamasına gerek yoktur. Ha ancak senin benim gibi teknoloji tutkunlarının ancak merak edeceği verilerdir bunlar ama bu kitlenin sayısı inan genel kullanıcıların sayısının yanında devede kulak kalır..
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söny 7 yıl
Oyunlara yönelik olucağı kesin hızlarından anlaşıyor daha hızlı olamazmıydı olurdu diğer nesili beklicez artık retina ekran üzerine yoğunlaşmıslar heralde bakalım mmo oyunları görücekmiyiz şu an iphone ipad ipod a yapılmış bir oyun var gayette güzel ama daha cok görmek istiyoruz bir wow olsa hos olmazmıydı
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