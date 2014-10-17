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Yeni iPad’ler Apple SIM ile geliyor. Peki nedir bu Apple SIM?

Apple, mobil veri erişimine sahip modellerini Apple SIM ile birlikte kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Bu yeni teknoloji sayesinde tek bir operatöre bağlı kalma sorunu da tarihe karışmış olacak.
4 yıl
3,2b
1
27
iPad
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yeni iPad’ler Apple SIM ile geliyor. Peki nedir bu Apple SIM?
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Apple, mobil veri erişimine sahip modellerini Apple SIM ile birlikte kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Bu yeni teknoloji sayesinde tek bir operatöre bağlı kalma sorunu da tarihe karışmış olacak.

iPad Air 2 ve iPad Mini 3’ün mobil internet erişim desteğine sahip modelleri, ABD’den veya İngiltere’den satın alındığında, Apple SIM cihazlarla birlikte tüketicilere sunulacak. Kullanıcılar yeni bir sim kart kullanmaya gerek olmadan kısa süreli paketler satın alarak, istedikleri operatörün internet hizmetinden sanki seçmeli Wi-Fi şebekesine bağlanıyor gibi erişim sağlayabilecek. Dİğer ülkelerde ise cihazlar yine nano sim ile satılacak.

ABD içinde AT&T, T-Mobile ve Sprint tarafından desteklenecek olan hizmet sayesinde kullanıcılar, bulundukları yerde hangi operatör daha iyi hizmet veriyorsa onun kısa vadeli planını seçerek internete erişim sağlayabilecek. Üstelik bunun için herhangi bir operatörün satış noktasına gitmeye ya da bir kayıt yaptırmaya da gerek olmayacak. Yani paketi satın alıp kullanmaya hemen başlamak mümkün. Bu kolaylıktan sadece Verizon operatörü hariç bırakılmış.

Sadece ABD ve İngiltere için kullanımda olan bu hizmetin aslında Apple şebeksi ile hizmet vermek isteyen Steve Jobs’ın hayalini gerçekleştirmek adına büyük bir adım olduğu da aşikar. Şimdilik sadece ABD ve İngiltere’de hizmette olan bu özelliğin kısa sürede farklı ülkelerde de yaygınlık kazanacağına şüphe yok. Operatörler bu işe ne kadar sıcak bakar bilinmez ancak Apple’ın müşteri sadakati ve kitlesi, operatörleri de mecbur bırakabilir. Haliyle ilerleyen dönemde en çok konuşulan konuların başında da Apple SIM gelebilir.

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nepasvior 4 yıl
değişik bir düşünce tabii de ödemeyi nasıl alacak illa kredi kartı falan isteyecek yine ya da gidip operatörden kullanıcı adı şifre alacaksın o zaman da sim olmuş olmamış çok farketmiyor zaten, bıktık her yere üye olmaktan, simkart candır faturasız, alır kontör yükler kullanır işin bitince atarsın, ya da başka cihaza takarsın, sim bence daha pratik
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tanriseven 3 yıl
Apple SIM Türkiye'de de alınabilir olmuş.

Apple SIM is now available for purchase at Apple Retail Stores in Australia, Canada, France, Germany, Italy, Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom and the United States.

macrumors.com/...
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TuffkiLLe 4 yıl
güzel güzel olmasına da, yeni bir teknoloji değil ki bu.
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muticoo 4 yıl
bu ürünleri alan kullanıcılar için iyi alternatif olmuş..fikir olarak mantıklı geldi ;)
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Captain_Ivy 4 yıl
Çok iyi bir düşünce, ipad 6 4g alırım artık ilerde
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arel.gr 4 yıl
bu yorum liseli yazisinada benzemiyor, nedirki ?
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s.holmes 4 yıl
Darkimore

apple kadar dandik firma yok 10 inçlik tableti 6 cm yapmanin kime ne faydası var ha keza operatörlerin internetin den vs. yararlanmak icib dahili simede ihtiyac yok bir uygulama yaparsin kredi karti bilgilerini girip ilgili operatorden gb bazinda net satin alirsin. Apple sim miş hakkaten bu kadar kendini beğenmiş sirket yoktur heralde apple sim applepay vs. hepside dandik yada daha önceden bilinen ozellikler. Ayrica 6 cm lik ipad air 2 yapacana 7-8 cm yap bataryayi buyuk koy 10 inçlik ipad 6 cm olsa ne 8-9 cm olsa ne koy buyuk batarya kullanilim 3-4 gun şarj etmeden


kardeş ne kullanıyorsan bizede söyle bari :)
bunlar seni bonzai sanki :)

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Barbaroscakir 4 yıl
Apple bunun haberini üç sene önce yapmıştı hatırlıyorum. Kötü fikirde değil.
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OverClocK1ng 4 yıl
Bence SIM'in tamamen kalkması lazım. Sim modülü telefona entegre olmalı veya olmadan oluyorsa öyle olmalı.
Cihazı açınca hangi operatörü kullanacak isek, ona bağlanıp, telefon numaramızı ve şifresini girince çalışmalı...
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Darkimore 4 yıl
apple kadar dandik firma yok 10 inçlik tableti 6 cm yapmanin kime ne faydası var ha keza operatörlerin internetin den vs. yararlanmak icib dahili simede ihtiyac yok bir uygulama yaparsin kredi karti bilgilerini girip ilgili operatorden gb bazinda net satin alirsin. Apple sim miş hakkaten bu kadar kendini beğenmiş sirket yoktur heralde apple sim applepay vs. hepside dandik yada daha önceden bilinen ozellikler. Ayrica 6 cm lik ipad air 2 yapacana 7-8 cm yap bataryayi buyuk koy 10 inçlik ipad 6 cm olsa ne 8-9 cm olsa ne koy buyuk batarya kullanilim 3-4 gun şarj etmeden
2 Yanıt Yanıtla
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0tyldrm0 4 yıl Darkimore
Darkimore
apple kadar dandik firma yok 10 inçlik tableti 6 cm yapmanin kime ne faydası var ha keza operatörlerin internetin den vs. yararlanmak icib dahili simede ihtiyac yok bir uygulama yaparsin kredi karti bilgilerini girip ilgili operatorden gb bazinda net satin alirsin. Apple sim miş hakkaten bu kadar kendini beğenmiş sirket yoktur heralde apple sim applepay vs. hepside dandik yada daha önceden bilinen ozellikler. Ayrica 6 cm lik ipad air 2 yapacana 7-8 cm yap bataryayi buyuk koy 10 inçlik ipad 6 cm olsa ne 8-9 cm olsa ne koy buyuk batarya kullanilim 3-4 gun şarj etmeden

Sen çok yanlış gelmişsin. 6 cm değil o 6.1 mm. Ayrıca iPadler pil ömrü ile her zaman öne çıkmış cihazlardır(10-12 saat kullanım, 1 hafta bekleme süresi). Son olarakta içerisinde bir simkart olmadan internet paketi almayı nasıl düşünüyorsunuz ? Teknoloji sitesinde, teknoloji cahili olmak böyle birşey olsa gerek
1 Yanıt Yanıtla
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fthkn 4 yıl Darkimore
6 cm ile 6 mm demek istedin herhal. 6 cm kalınlık cihaz mı olur lan? Bir ölç bakalım 6 cm ne kadar kalın oluyor. Güldürdün lan.
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MrKemal17 4 yıl
Amerika'dan gelen bir iPad'i Türkiye'de sim kart ile kullanamayacak mıyız?
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Üfler 4 yıl
:d
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