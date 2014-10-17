Yeni iPad’ler Apple SIM ile geliyor. Peki nedir bu Apple SIM?

Apple, mobil veri erişimine sahip modellerini Apple SIM ile birlikte kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Bu yeni teknoloji sayesinde tek bir operatöre bağlı kalma sorunu da tarihe karışmış olacak.





iPad Air 2 ve iPad Mini 3’ün mobil internet erişim desteğine sahip modelleri, ABD’den veya İngiltere’den satın alındığında, Apple SIM cihazlarla birlikte tüketicilere sunulacak. Kullanıcılar yeni bir sim kart kullanmaya gerek olmadan kısa süreli paketler satın alarak, istedikleri operatörün internet hizmetinden sanki seçmeli Wi-Fi şebekesine bağlanıyor gibi erişim sağlayabilecek. Dİğer ülkelerde ise cihazlar yine nano sim ile satılacak.





ABD içinde AT&T, T-Mobile ve Sprint tarafından desteklenecek olan hizmet sayesinde kullanıcılar, bulundukları yerde hangi operatör daha iyi hizmet veriyorsa onun kısa vadeli planını seçerek internete erişim sağlayabilecek. Üstelik bunun için herhangi bir operatörün satış noktasına gitmeye ya da bir kayıt yaptırmaya da gerek olmayacak. Yani paketi satın alıp kullanmaya hemen başlamak mümkün. Bu kolaylıktan sadece Verizon operatörü hariç bırakılmış.





Sadece ABD ve İngiltere için kullanımda olan bu hizmetin aslında Apple şebeksi ile hizmet vermek isteyen Steve Jobs’ın hayalini gerçekleştirmek adına büyük bir adım olduğu da aşikar. Şimdilik sadece ABD ve İngiltere’de hizmette olan bu özelliğin kısa sürede farklı ülkelerde de yaygınlık kazanacağına şüphe yok. Operatörler bu işe ne kadar sıcak bakar bilinmez ancak Apple’ın müşteri sadakati ve kitlesi, operatörleri de mecbur bırakabilir. Haliyle ilerleyen dönemde en çok konuşulan konuların başında da Apple SIM gelebilir.