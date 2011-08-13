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Yeni iPhone'un çıkış tarihiyle ilgili son konuşulanlar

7 yıl
6,5b
1
60
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Yeni iPhone'un çıkış tarihiyle ilgili son konuşulanlar
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Ağustos ayının ortasına yaklaştığımız bu günlerde, 5.Nesil iPhone üzerindeki belirsizliğin sürüyor olması; birçok dedikoduyu da beraberinde getiriyor. Teknoloji eksperlerinden kullanıcılara kadar herkes Apple'ın iPhone'un yaşam döngüsünün başlangıcını yaklaşık 1 çeyrek ötelediği konusunda hem fikir, peki çıkış tarihiyle ilgili son konuşulanlar neler ?

Apple'ın her yıl Eylül ayında yeni nesil iPod'ları tanıttığını biliyoruz. Haliyle bu geleneksel etkinlikte Apple'ın yeni nesil iPhone'u da tanıtması, kullanıcıların aklına ilk gelen şey. Japon sitesi Kodwarisan sitesi de Apple'ın 7 Eylül 2011'de (Her yıl olduğu gibi yine Çarşamba günü) geleneksel etkinliğini düzenleyeceğini ve yeni nesil iPhone'u bu etkinlikte kamuoyunun önüne çıkaracağını dile getirmişti. Kodwarisan sitesinin bu iddiası, geçtiğimiz yıllara baktığımızda akla yatıyor olsa da Apple'a yakın kaynaklarıyla bilinen The Loop'dan Jim Dalrymple, firmanın ajandasında böyle bir etkinlik olmadığını iddia ediyor ve ortaya atılan 7 Eylül iddiasının muhtemelen geçmiş yıllardaki etkinliklerden yola çıkılarak ortaya atılmış olacağının altını çiziyor.

Yeni iPhone'un çıkış tarihiyle ilgili son konuşulanlar
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Kodwarisan sitesinin iddiası gün itibariyle doğru olmasa da yeni iPhone'un Eylül ayında tanıtılması çok güçlü bir ihtimal, peki satışa sunulma tarihi ? Bu konuyla ilgili The Wall Street Journal'dan sonra iPad 2 ile ilgili verdiği bazı bilgilerle cihazın lansmanından önce bilgi sahibi olmamızı sağlayan Macotakara sitesi, Apple'ın iPhone 4s isimli telefonunun Ekim ayında raflardaki yerini alacağını iddia ediyor.

Sitenin iddiasına göre Cupertino'lu, 5.Nesil iPhone ile birlikte 3.Nesil iPad'in lansmanını önümüzdeki Eylül ayı içerisinde gerçekleştirecek ve Ekim ayının son döneminde kullanıcılarla buluşturacak. Lansman ile satışa sunulma tarihi arasından uzun bir dönem olması, Apple'ın dünyanın birçok ülkesinde aynı anda yeni iPhone'u satışa sunabileceğine işaret olabilir.

Fakat Macotakara sitesi, geçtiğimiz aylarda ortaya atılan ve tasarımsal anlamda iPhone 4'den farklılaşan iPhone 5 ile ilgili herhangi bir bilgi vermezken; bazı kaynakların "iPhone 4s" iddialarının arkasında Apple'ın geçtiğimiz sene yaşanan prototip krizine benzer bir sorunla karşılaşmamak için iPhone 5'in donanımını iPhone 4 kasası içerisinde test etmesi yattığını dile getirdiklerini hatırlatalım.

Yeni iPhone'un çıkış tarihiyle ilgili son konuşulanlar
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iOS dünyasının önemli sitelerinden olan fakat şimdiye kadar Apple'ın yeni cihazlarıyla ilgili dedikodu ortaya atmayan TiPb ise 5.Nesil iPhone için bu geleneğini bozmuş durumda. Sitenin iddiasına göre Apple yeni nesil iPhone'u 7 Ekim'de Amerika'da satışa sunacak ve yeni iPhone, bazı kaynaklarca dile getirildiği gibi iPhone 4'e benzer fakat daha gelişmiş bir model olacak. Bu bilginin yanı sıra TibP'in kaynakları, Apple'ın 3.Nesil iPad'i, son iki yıldaki gibi normal yaşam döngüsü içerisinde satışa sunmaya karar vererek, çıkış tarihini sonbahardan gelecek yılın ilk dönemine ötelediğini iddia ediyor.

Yeni nesil iPhone ile ilgili önemli kaynakların ortaya attıkları iddialar bu şekilde. Önümüzdeki dönemde güvenilir kaynaklardan yeni bilgiler geldikçe, bunları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Not: Haberdeki görseller, iddialara göre hazırlanmış temsili görsellerdir.


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Yaratık00 7 yıl
Sadece basit bir photoshop ve dedikodular...
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EfkanBirkiye 7 yıl en beğenilen
AhmedKaymakcı
KatanaHeroEylülde çıkar, Türkiyeye Aralıkta anca gelir. Fiyatı da 3000 TL olur.
iPhone hiçbir zaman 3000tl olmadı,bu yeni çıkan modelide olmayacak merak etmeyin

Dolar da hiç bu kadar yüksek olmadı ama :D
AhmedKaymakcıKatanaHeroEylülde çıkar, Türkiyeye Aralıkta anca gelir. Fiyatı da 3000 TL olur.iPhone hiçbir zaman 3000tl olmadı,...
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heisenberg__ 7 yıl
eylülde çıksa türkiyeye 4 ay sonra gelecek almak isteyenler minimum 2 ay kuyruk bekleyecek. zaten sonra da iphone 6 mı alsam, ne zaman çıkar acaba şüpheleri başlicak.

çıktığı tarihte amerkadan avrupadan arkadaş vasıtasıyla getirmek en mantıklısı bence. türkiyeden apple falan alınmaz. ister iphone olsun ister ipad olsun ister macbook olsun. hadi ipad hemen hemen amerikayla aynı fiyata gelmeye başladı, ama iphone a 2300 lira, macbook a 5000 lira vermek akıl karı değil
eylülde çıksa türkiyeye 4 ay sonra gelecek almak isteyenler minimum 2 ay kuyruk bekleyecek. zaten sonra da iphone 6 mı alsam, ne zaman çıkar acaba şüpheleri ba...
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Önder 7 yıl
3000 bin lira ? Yuhh.
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teramit 7 yıl
fiyatını ne yapacaksınız bize özellikleri lazım sonuçta piyasası belli bir ürün.illa merak ediyorsanız abd iphone4 fiyatları neyse aynısı olur.yeni bir ürün değil öncekinin devamı.kasasıda belli ekranıda apple ekranı büyüttümü 2 kat büyütüyor çünkü ios geliştiriciler için işleri bozmak istemez.mademki çözünürlülük aynı kalıyor neden ekranı büyütsünki dpi azalır şu an en yüksek dpi elindeyken bunu kaybetmek istemez.ekranı büyük olanları kötüler biz büyütmedik ideal ölçü budur der.işlemcisi ipad2 deki a5 olacak güçlü ve grafik birimi ipad2 ile aynı olur.dolayısıyla merak edilecek pek birşeyi kalmamış oluyor.
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Stanislas Xavier 7 yıl
sezersunar
Şu ilk tasarım gibi olsa ne güzel olur yahu, hoş olmuş.

Tasarım hoş mu ?????? Kişiden kişiye değişir tabi ama bu tasarımlar sokakta tablacılarda gördüğüm çin malı iphonelar gibi ....
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northernlights 7 yıl
7 Eylül'de yeni iPod Touch da çıkacak mı acaba?
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Adoring 7 yıl
AhmedKaymakcı
Artik turkiyede bir apple store acilmali,hala farkedemediler biz turklerdeki teknoloji potansiyelini

bugün teknosaya gittim orda çalışan yetkililer 5 kişi beraber konusuorlar:D ben gittim müşterilere bilgilerimi paylaştım . bakıyorum teknosa çalışanları toplanmış party yapıyorlar müşteriler öyle bakınıor etrafa:D hayrına insanlara bilgi hizmeti verdik. ama gördümki bizim gibi gençler teknoloji hakkında baya ilgililer hatta orda bir kaç insanla konustum adamlar apple davasını konusuorlardı ordada apple konusuluyor memleket meselesi oldu :D
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Besiktask34 7 yıl
karaborsacılara gün doğacak yeniden

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GoLdenBlog 7 yıl
iPhone, Türkiye'ye gelene kadar eminim dolar eski haline gelir. Zaten şuan baktığımızda (doviz.com) düşüşe geçmiş durumda. Umarız böyle devam eder. :)
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4Crumby 7 yıl
Yaratık00
Sadece basit bir photoshop ve dedikodular...

photoshop mu ben bu fotolardan daha iyisini paintte yaparım :D
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yakuza001 7 yıl
Hala 4" cihaz yapıyorlar ya. HTC,Samsung artık 4.5" lerde alet üretecek bunlar hala 4" te.Çözünürlük ve aplikasyondan başka bi fazlası yok bu cihazların. Ki aplikasyonlar artık android lerdede yeterince mevcut.Millet sırf bu apple a şekil olsun diye adı için 2000 TL veriyor ki bu ip5 rahat bi 2750 olur beyazı
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i Am Not Dead 7 yıl
ya siyahı 2000 e falan olur galiba
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serhatsb 7 yıl yakuza001
ismlunal
Hala 4" cihaz yapıyorlar ya. HTC,Samsung artık 4.5" lerde alet üretecek bunlar hala 4" te.Çözünürlük ve aplikasyondan başka bi fazlası yok bu cihazların. Ki aplikasyonlar artık android lerdede yeterince mevcut.Millet sırf bu apple a şekil olsun diye adı için 2000 TL veriyor ki bu ip5 rahat bi 2750 olur beyazı


4,5 inç ve üzeri CEP Telefoncukları.

Ceplikten çıkar ceket telefonu olur onlardan...
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Ferrari 7 yıl
Çok ince ya
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exellance33 7 yıl
i Am Not Dead
2000tl biriktirdim zaten bende bekliyorum 2000 falan olursa geldiği gün almayı düşünüyorum 3gs lock var elımde suan kitli telefon ona 600 veriyorlar satsammı? 32 gb beyaz arka kapagı çizik biraz? normalmi

satarsan iphone 4 'ü almayı garantilemiş olursun 600 tl de kötü bi fiyat deil
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Guest-F8946C419 7 yıl
1700 16 gb

1850 32 gb.

Süper olurdu şahsen.
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