Yeni iPhone'un çıkış tarihiyle ilgili son konuşulanlar

Ağustos ayının ortasına yaklaştığımız bu günlerde, 5.Nesil iPhone üzerindeki belirsizliğin sürüyor olması; birçok dedikoduyu da beraberinde getiriyor. Teknoloji eksperlerinden kullanıcılara kadar herkes Apple'ın iPhone'un yaşam döngüsünün başlangıcını yaklaşık 1 çeyrek ötelediği konusunda hem fikir, peki çıkış tarihiyle ilgili son konuşulanlar neler ?

Apple'ın her yıl Eylül ayında yeni nesil iPod'ları tanıttığını biliyoruz. Haliyle bu geleneksel etkinlikte Apple'ın yeni nesil iPhone'u da tanıtması, kullanıcıların aklına ilk gelen şey. Japon sitesi Kodwarisan sitesi de Apple'ın 7 Eylül 2011'de (Her yıl olduğu gibi yine Çarşamba günü) geleneksel etkinliğini düzenleyeceğini ve yeni nesil iPhone'u bu etkinlikte kamuoyunun önüne çıkaracağını dile getirmişti. Kodwarisan sitesinin bu iddiası, geçtiğimiz yıllara baktığımızda akla yatıyor olsa da Apple'a yakın kaynaklarıyla bilinen The Loop'dan Jim Dalrymple, firmanın ajandasında böyle bir etkinlik olmadığını iddia ediyor ve ortaya atılan 7 Eylül iddiasının muhtemelen geçmiş yıllardaki etkinliklerden yola çıkılarak ortaya atılmış olacağının altını çiziyor.

Kodwarisan sitesinin iddiası gün itibariyle doğru olmasa da yeni iPhone'un Eylül ayında tanıtılması çok güçlü bir ihtimal, peki satışa sunulma tarihi ? Bu konuyla ilgili The Wall Street Journal'dan sonra iPad 2 ile ilgili verdiği bazı bilgilerle cihazın lansmanından önce bilgi sahibi olmamızı sağlayan Macotakara sitesi, Apple'ın iPhone 4s isimli telefonunun Ekim ayında raflardaki yerini alacağını iddia ediyor.

Sitenin iddiasına göre Cupertino'lu, 5.Nesil iPhone ile birlikte 3.Nesil iPad'in lansmanını önümüzdeki Eylül ayı içerisinde gerçekleştirecek ve Ekim ayının son döneminde kullanıcılarla buluşturacak. Lansman ile satışa sunulma tarihi arasından uzun bir dönem olması, Apple'ın dünyanın birçok ülkesinde aynı anda yeni iPhone'u satışa sunabileceğine işaret olabilir.

Fakat Macotakara sitesi, geçtiğimiz aylarda ortaya atılan ve tasarımsal anlamda iPhone 4'den farklılaşan iPhone 5 ile ilgili herhangi bir bilgi vermezken; bazı kaynakların "iPhone 4s" iddialarının arkasında Apple'ın geçtiğimiz sene yaşanan prototip krizine benzer bir sorunla karşılaşmamak için iPhone 5'in donanımını iPhone 4 kasası içerisinde test etmesi yattığını dile getirdiklerini hatırlatalım.

iOS dünyasının önemli sitelerinden olan fakat şimdiye kadar Apple'ın yeni cihazlarıyla ilgili dedikodu ortaya atmayan TiPb ise 5.Nesil iPhone için bu geleneğini bozmuş durumda. Sitenin iddiasına göre Apple yeni nesil iPhone'u 7 Ekim'de Amerika'da satışa sunacak ve yeni iPhone, bazı kaynaklarca dile getirildiği gibi iPhone 4'e benzer fakat daha gelişmiş bir model olacak. Bu bilginin yanı sıra TibP'in kaynakları, Apple'ın 3.Nesil iPad'i, son iki yıldaki gibi normal yaşam döngüsü içerisinde satışa sunmaya karar vererek, çıkış tarihini sonbahardan gelecek yılın ilk dönemine ötelediğini iddia ediyor.

Yeni nesil iPhone ile ilgili önemli kaynakların ortaya attıkları iddialar bu şekilde. Önümüzdeki dönemde güvenilir kaynaklardan yeni bilgiler geldikçe, bunları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Not: Haberdeki görseller, iddialara göre hazırlanmış temsili görsellerdir.