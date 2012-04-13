Yeni nesil Apple TV, 32nm A5 işlemcisinden güç alıyor

İlk defa Yeni iPad'de kullandığı A5X işlemcisini yeni nesil iPhone için iPhone 4S şasesinde test etmeye başladığı bildirilen Apple, üçüncü nesil Apple TV için işlemci üretim teknolojisinde güncellemeye gitti. Aynı iPhone 4 ve iPad 2 gibi A5 işlemcisinden güç alan son jenerasyon Apple TV modelinde fark yaratan detay ise, işlemcisinin tek çekirdekli olması (muhtemelen diğer çekirdek kapalı) ve diğer iki cihazdan farklı olarak 45nm yerine 32nm fabrikasyon süreciyle üretilmesi.

Hem iPhone 4S'deki A5 hem de Yeni iPad ya da yaygın adıyla iPad 3'de kullanılan A5X işlemcileri, Samsung tarafından 45nm LP teknolojisiyle üretilmekte. 3. nesil Apple TV'de kullanılan A5 işlemcisinin yeni versiyonu ise 32nm High-K Metal Kapı teknolojisini baz alıyor. Bu noktada Apple'ın yeni üretim teknolojisini sınayabilmek, diğer taraftan da yüksek satış adetlerine ulaşacak popüler cihazlarını riske atmamak için 32nm işlemci kullanımına görece daha az satan Apple TV ürünü ile başlama tercihinde bulunduğu görüşleri olmakla birlikte durumu daha ilginç kılan nokta ise İPad 2'nin 399$'a sunulan son versiyonunda 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli A5 işlemci kullanıldığı belirtiliyor ki bu durum model karmaşası yaratacak gibi.

Şu anda piyasada 45nm üretim teknolojisiyle geliştirilmiş çift uygulama çekirdeği ve dört grafik işlemci çekirdeğine sahip A5X işlemcili Yeni iPad (iPad 3), 45nm A5 işlemci kullanan eski iPad 2 modelleri ve 32nm A5 işlemci kullanan yeni iPad 2 modelleri bulunuyor. Apple'ın yenisi çıkmasına rağmen hala çok satan iPad 2'de de 32nm üretim teknolojisine geçiş yapması, Samsung'un yeni fabrikasyon sürecinde yeterli olgunluğa ulaştığını gösteren bir ipucu olarak değerlendiriliyor. Öte yandan iPhone 5'de de 32nm işlemci kullanılacağına dikkat çekiliyor.

* Üretim teknolojisindeki güncellemeye bağlı olarak 45nm A5 işlemcisinde 122m2 olan zar boyutu, 32nm A5 işlemcisinde 69,6mm2 seviyesine inmiş durumda.