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Yeni nesil Apple TV, 32nm A5 işlemcisinden güç alıyor

7 yıl
4,2b
1
16
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İlk defa Yeni iPad'de kullandığı A5X işlemcisini yeni nesil iPhone için iPhone 4S şasesinde test etmeye başladığı bildirilen Apple, üçüncü nesil Apple TV için işlemci üretim teknolojisinde güncellemeye gitti. Aynı iPhone 4 ve iPad 2 gibi A5 işlemcisinden güç alan son jenerasyon Apple TV modelinde fark yaratan detay ise, işlemcisinin tek çekirdekli olması (muhtemelen diğer çekirdek kapalı) ve diğer iki cihazdan farklı olarak 45nm yerine 32nm fabrikasyon süreciyle üretilmesi.
Hem iPhone 4S'deki A5 hem de Yeni iPad ya da yaygın adıyla iPad 3'de kullanılan A5X işlemcileri, Samsung tarafından 45nm LP teknolojisiyle üretilmekte. 3. nesil Apple TV'de kullanılan A5 işlemcisinin yeni versiyonu ise 32nm High-K Metal Kapı teknolojisini baz alıyor. Bu noktada Apple'ın yeni üretim teknolojisini sınayabilmek, diğer taraftan da yüksek satış adetlerine ulaşacak popüler cihazlarını riske atmamak için 32nm işlemci kullanımına görece daha az satan Apple TV ürünü ile başlama tercihinde bulunduğu görüşleri olmakla birlikte durumu daha ilginç kılan nokta ise İPad 2'nin 399$'a sunulan son versiyonunda 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli A5 işlemci kullanıldığı belirtiliyor ki bu durum model karmaşası yaratacak gibi.
Şu anda piyasada 45nm üretim teknolojisiyle geliştirilmiş çift uygulama çekirdeği ve dört grafik işlemci çekirdeğine sahip A5X işlemcili Yeni iPad (iPad 3), 45nm A5 işlemci kullanan eski iPad 2 modelleri ve 32nm A5 işlemci kullanan yeni iPad 2 modelleri bulunuyor. Apple'ın yenisi çıkmasına rağmen hala çok satan iPad 2'de de 32nm üretim teknolojisine geçiş yapması, Samsung'un yeni fabrikasyon sürecinde yeterli olgunluğa ulaştığını gösteren bir ipucu olarak değerlendiriliyor. Öte yandan iPhone 5'de de 32nm işlemci kullanılacağına dikkat çekiliyor.
* Üretim teknolojisindeki güncellemeye bağlı olarak 45nm A5 işlemcisinde 122m2 olan zar boyutu, 32nm A5 işlemcisinde 69,6mm2 seviyesine inmiş durumda. 

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yedado0506 7 yıl
Ancak, yakın gelecekte piyasaya sürülecek Apple'ın komple televizyon setinin dedikoduları duyulmaya baslayalı cok oluyor, o çıkınca göreceğiz Apple değiştirebilecek mi yarım asırlık "aptal kutusu" tanımını.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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aslannn 7 yıl
1080p Mkv.. Divx .. 3d film oynatabiliyor mü.. Olursa media player olarak alınası bir hede..
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pocemonmutlu 7 yıl
Bende ATV2 var ve sitelerde mağzalarda satılan media player'lerin hepsi hikaye bu cihazın yanında (tabi cihaza JB yaparsan). ATV2 1080p Mkv Divx aklına ne gelirse her formatı açıyor Fakat video çıkışı 720P. 46" Televizyonun dahili media playeri ile 1080p film actım 2 metreden biraz izledim on numara, sonra ATV2 den (yani 720p çıkış veren cihazdan 1080p filmi izlemek) biraz izledim ve şok oldum ve hemen internetten göz için hastaneden randevu aldım, çünkü fark yok her ikiside aynı cam gibi


ATV2 donanım açığı sayesinde Tethered falan filan JB yapılabiliyor iken ATV3 için donanım açığını Apple büyük ihtimalle kapattı, ve userland ile JB yapılamadığı sürece türkiye için ATV3 sadece sehpa üstünde süs olarak kalır
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DH Misafiri 7 yıl
Bendede var apple tv LCD nin yanında duruyor ama kullanmadım henuz ne işe yarıyor :D
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pocemonmutlu 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bendede var apple tv LCD nin yanında duruyor ama kullanmadım henuz ne işe yarıyor :D

Hani fakirdin sen? varya fakirim ayağıyla götürüyorsun Apple mallarını
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khaos 7 yıl
32nm ile 45 nm kullanan iPad 2 ayrıca 45 nm kullanan new iPad ? Apple'ın kafası karışık anlaşılan
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enkazweb 7 yıl
OnurJAM
dünyada 3 kişi felan kullanıyor heralde apple tvyi :D

sen öle san dostum bende yeni apple tv var suan jailbreak bekliyorum ayrıca cokta memnunum özellikle airplay özelliği cok işime yarıyo...
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E_Aydin35 7 yıl
Kafam karışdı yaa.:) Tek anladığım Samsung ve Apple'da bu potansiyel var, ve en iyisini sunucaklar? :))
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-w K- 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Kafam karışdı yaa.:) Tek anladığım Samsung ve Apple'da bu potansiyel var, ve en iyisini sunucaklar? :))

Sirf senin yorumlarina bakmak icin dh'ye girdigim oluyor..
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createemir 7 yıl
OnurJAM
dünyada 3 kişi felan kullanıyor heralde apple tvyi :D

Kanıtla toplam 3 kişinin kullandığını sana Apple TV alıcam
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OnurJAM 7 yıl
dünyada 3 kişi felan kullanıyor heralde apple tvyi :D
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createemir 7 yıl
Ortalık yine karışacak...
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redkitt 7 yıl
400 dolardan satilan yeni ipad 2 ler , slim ps3 ler gibi o zaman
daha iyi pil omru/daha az isinma
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