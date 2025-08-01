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Tam Boyutta Gör Apple, ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşı nedeniyle uygulamaya konan gümrük tarifelerinden ciddi şekilde etkileniyor. Şirketin CEO’su Tim Cook, Apple’ın yalnızca Temmuz-Eylül döneminde tarifelere bağlı olarak 1,1 milyar dolar ek maliyet öngördüğünü açıkladı. Bu rakam, Haziran çeyreğinde ödenen 800 milyon dolarlık tarifeye kıyasla artış gösteriyor.

Ticaret savaşı Apple’ı vuruyor

Tarifeler, Apple’ın neredeyse tüm ürünlerini etkiliyor. Şirketin üretiminin büyük kısmı Çin, Hindistan ve Vietnam’da gerçekleşiyor. Cook’un ifadesine göre, ABD’de satılan iPhone’ların çoğu Hindistan’da üretilirken, Mac, iPad ve Apple Watch gibi ürünler Vietnam’dan geliyor. Ancak bu ülkeler de yüzde 20 ila 25 arasında değişen tarifelere tabi tutuluyor. Haziran ve Eylül çeyreğinde neredeyse 2 milyar dolarlık ek maliyet söz konusu.

Trump yönetimi ise Apple’ın tedarik zincirini ABD’ye kaydırmaması durumunda daha yüksek tarifelerle tehdit ediyor. Tüm bu mali baskılara rağmen Apple’ın mali tabloları güçlü kalmaya devam ediyor. Şirket, Nisan-Haziran döneminde gelirini yüzde 10 artırarak 94 milyar dolara çıkardı. Bu gelirlerin neredeyse yarısı, 44,5 milyar dolarla iPhone satışlarından geldi. iPhone 16 serisinin satışları geçen yılki 15 serisine göre çift haneli büyüme kaydetti.

Apple, ABD’deki varlığını güçlendirme konusunda da adımlar atıyor. Şirket, önümüzdeki dört yıl boyunca ABD genelinde yarı iletken ve çip üretimi dahil 500 milyar dolarlık yatırım yapma taahhüdünde bulundu.

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Apple’a Trump “tarifesi”: Ekstra 1,1 milyar dolarlık fatura

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