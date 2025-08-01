Apple’a Trump “tarifesi”: Ekstra 1,1 milyar dolarlık fatura

Ticaret savaşı Apple’ı vuruyor
Tarifeler, Apple’ın neredeyse tüm ürünlerini etkiliyor. Şirketin üretiminin büyük kısmı Çin, Hindistan ve Vietnam’da gerçekleşiyor. Cook’un ifadesine göre, ABD’de satılan iPhone’ların çoğu Hindistan’da üretilirken, Mac, iPad ve Apple Watch gibi ürünler Vietnam’dan geliyor. Ancak bu ülkeler de yüzde 20 ila 25 arasında değişen tarifelere tabi tutuluyor. Haziran ve Eylül çeyreğinde neredeyse 2 milyar dolarlık ek maliyet söz konusu.
Trump yönetimi ise Apple’ın tedarik zincirini ABD’ye kaydırmaması durumunda daha yüksek tarifelerle tehdit ediyor. Tüm bu mali baskılara rağmen Apple’ın mali tabloları güçlü kalmaya devam ediyor. Şirket, Nisan-Haziran döneminde gelirini yüzde 10 artırarak 94 milyar dolara çıkardı. Bu gelirlerin neredeyse yarısı, 44,5 milyar dolarla iPhone satışlarından geldi. iPhone 16 serisinin satışları geçen yılki 15 serisine göre çift haneli büyüme kaydetti.
Apple, ABD’deki varlığını güçlendirme konusunda da adımlar atıyor. Şirket, önümüzdeki dört yıl boyunca ABD genelinde yarı iletken ve çip üretimi dahil 500 milyar dolarlık yatırım yapma taahhüdünde bulundu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: