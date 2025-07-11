M5 Yerine M4'e devam: Apple, MacBook planlarını erteledi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, bugüne kadar MacBook Pro modellerinde benzer bir lansman takvimi izlemişti. Ancak son raporlar, bu düzenin M5 serisiyle bozulacağını gösteriyor. İlk etapta 2025 sonbaharında tanıtılması beklenen M5 işlemcili 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri, görünüşe göre 2026'nın ilk yarısına ertelendi. Gecikmenin nedeni açıklanmış değil, ancak bazı olası sebepler paylaşıldı.

MacBook Pro güncellemesi gecikiyor

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre, Apple'ın 2025'in son çeyreğindeki M5 Macbook planları ertelendi. Bu da, Ekim 2024'te tanıtılan mevcut MacBook Pro'ların halefinin yine aynı dönemde geleceği beklentisini boşa çıkarıyor. Bu değişikliğin arkasında, M4 serisinin satış hedeflerine henüz ulaşamaması yatıyor olabilir.

Apple’ın, 2025 tatil sezonunu kullanarak M4 çipli cihazların stoklarını azaltmak ve yeni seriye yer açmak istediği tahmin ediliyor. Gecikmenin bir diğer etkisi ise, M5 MacBook Pro ile M5 MacBook Air modellerinin çıkış tarihleri arasında daha az bir fark oluşacak olması. Bu yakınlık, sevkiyat dengesini olumsuz etkileyebilir.

Apple Vision Pro 2 bu yıl geliyor: Yeni detayları açıklandı 1 gün önce eklendi

Ayrıca, Apple'ın 2025 yılında OLED ekranlı MacBook Pro modellerini duyuracağı da söylentiler arasında. Ancak bu modellerin M5 mi yoksa M6 işlemciyle mi geleceği henüz net değil. Apple, iki nesil üst seviye taşınabilir Mac’i aynı yıl içinde piyasaya sürmeyi pek tercih etmeyebilir. Şu an için M4 tabanlı MacBook Pro modelleri, özellikle giriş seviyesi 14 inç sürüm olmak üzere çeşitli indirimlerle satılmaya devam ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: