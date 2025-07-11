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    M5 Yerine M4'e devam: Apple, MacBook planlarını erteledi

    Apple'ın M5 MacBook Pro planları ertelenmiş olabilir. M4 serisinin satış performansı nedeniyle yeni modeller 2026'nın ilk yarısına kaydırıldı. İşte detaylar... 

    M5 Yerine M4'e devam: Apple, MacBook planlarını erteledi Tam Boyutta Gör
    Apple, bugüne kadar MacBook Pro modellerinde benzer bir lansman takvimi izlemişti. Ancak son raporlar, bu düzenin M5 serisiyle bozulacağını gösteriyor. İlk etapta 2025 sonbaharında tanıtılması beklenen M5 işlemcili 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri, görünüşe göre 2026'nın ilk yarısına ertelendi. Gecikmenin nedeni açıklanmış değil, ancak bazı olası sebepler paylaşıldı.

    MacBook Pro güncellemesi gecikiyor

    Bloomberg'den Mark Gurman'a göre, Apple'ın 2025'in son çeyreğindeki M5 Macbook planları ertelendi. Bu da, Ekim 2024'te tanıtılan mevcut MacBook Pro'ların halefinin yine aynı dönemde geleceği beklentisini boşa çıkarıyor.  Bu değişikliğin arkasında, M4 serisinin satış hedeflerine henüz ulaşamaması yatıyor olabilir.

    Apple’ın, 2025 tatil sezonunu kullanarak M4 çipli cihazların stoklarını azaltmak ve yeni seriye yer açmak istediği tahmin ediliyor. Gecikmenin bir diğer etkisi ise, M5 MacBook Pro ile M5 MacBook Air modellerinin çıkış tarihleri arasında daha az bir fark oluşacak olması. Bu yakınlık, sevkiyat dengesini olumsuz etkileyebilir.

    Ayrıca, Apple'ın 2025 yılında OLED ekranlı MacBook Pro modellerini duyuracağı da söylentiler arasında. Ancak bu modellerin M5 mi yoksa M6 işlemciyle mi geleceği henüz net değil. Apple, iki nesil üst seviye taşınabilir Mac’i aynı yıl içinde piyasaya sürmeyi pek tercih etmeyebilir. Şu an için M4 tabanlı MacBook Pro modelleri, özellikle giriş seviyesi 14 inç sürüm olmak üzere çeşitli indirimlerle satılmaya devam ediyor.

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    turkelvis 19 saat önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 1 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 2 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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