Cyberpunk 2077 Mac'lerde! Hangi modelde nasıl çalışıyor?

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Tam Boyutta Gör CD Projekt Red'in en popüler oyunlarından Cyberpunk 2077, Phantom Liberty genişlemesi dahil olmak üzere kısa süre önce Mac App Store dahil olmak üzere çeşitli dijital mağazalarda yayınlandı. Peki CD Projekt Red'in Apple için optimize ettiği sürüm M1'den M4'e uzanan Mac modellerinde nasıl performans sergiliyor? İşte ilk sonuçlar...

Cyberpunk 2077, Mac modellerinde test edildi

Kaçıranlar için Cyberpunk 2077, Apple'ın Metal API'sine uygun yeniden inşa edilmiş olarak yayınlandı. Üstelik bu süreç, CD Projekt Red'e göre 18 aylık bir süre almış durumda. Mac modellerinde gerçekleştirilen testlerde ise, dört farklı M serisi MacBook modeli bulunuyor. Bunlar 8 GB RAM'li M1 MacBook Air, 32 GB RAM'li M1 Max MacBook Pro, 48 GB RAM'li M3 Max MacBook Pro ve son olarak 16 GB RAM'li M4 MacBook Pro.

Rakamlara gelirsek, Cyberpunk 2077'de en yüksek performansı M3 Max'li MacBook Pro modeli sunuyor. 1080p yüksek ayarlarda MetalFX kapalıyken 78 FPS seviyelerine çıkan cihaz, MetalFX kalite modunda 104 FPS’e kadar ulaştı. Daha önce oyunu desteklenmeyeceği açıklanan M1 MacBook Air ise, düşük performansına rağmen oyunu çalıştırmayı başardı. Ancak MetalFX kalite moduna rağmen yalnızca 12 FPS alınabildiğini söyleyelim.

M1 Max MacBook Pro ise iç mekanlarda 70 ila 90 FPS, açık dünyada ise 60 ila 70 FPS arasında değişen bir performans sundu. Oyunun yerleşik benchmark testinde ise 51.87 FPS ortalaması yakalıyor. Son olarak M4 MacBook Pro ise 10 çekirdekli GPU’suna rağmen MetalFX kapalıyken 26 FPS, açıkken 39 FPS'e yakın performans gösterdi.

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Son olarak bir diğer ilginç karşılaştırma ise Cyberpunk 2077’nin macOS versiyonu ile CrossOver aracılığıyla çalışan Windows sürümü arasında yapıldı. Native macOS sürümü yalnızca yaklaşık %3’lük bir performans avantajı sağladı.

Model FPS M1 MacBook Air (8 GB RAM / 8 çekirdek GPU) MetalFX (Kalite modu) açık: 12 FPS M1 Max MacBook Pro (32 GB RAM / 32 çekirdek GPU) 60-90 FPS

Yerleşik benchmark sonucu: 51.87 FPS M3 Max MacBook Pro (48 GB RAM / 40 çekirdek GPU) MetalFX kapalı: 78 FPS

MetalFX kalite modu: 104 FPS M4 MacBook Pro (16 GB RAM) MetalFX kapalı: 26 FPS

MetalFX açık: 39 FPS

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