Cyberpunk 2077 Mac'lerde! Hangi modelde nasıl çalışıyor?

Cyberpunk 2077, Mac modellerinde test edildi
Kaçıranlar için Cyberpunk 2077, Apple'ın Metal API'sine uygun yeniden inşa edilmiş olarak yayınlandı. Üstelik bu süreç, CD Projekt Red'e göre 18 aylık bir süre almış durumda. Mac modellerinde gerçekleştirilen testlerde ise, dört farklı M serisi MacBook modeli bulunuyor. Bunlar 8 GB RAM'li M1 MacBook Air, 32 GB RAM'li M1 Max MacBook Pro, 48 GB RAM'li M3 Max MacBook Pro ve son olarak 16 GB RAM'li M4 MacBook Pro.
Rakamlara gelirsek, Cyberpunk 2077'de en yüksek performansı M3 Max'li MacBook Pro modeli sunuyor. 1080p yüksek ayarlarda MetalFX kapalıyken 78 FPS seviyelerine çıkan cihaz, MetalFX kalite modunda 104 FPS’e kadar ulaştı. Daha önce oyunu desteklenmeyeceği açıklanan M1 MacBook Air ise, düşük performansına rağmen oyunu çalıştırmayı başardı. Ancak MetalFX kalite moduna rağmen yalnızca 12 FPS alınabildiğini söyleyelim.
M1 Max MacBook Pro ise iç mekanlarda 70 ila 90 FPS, açık dünyada ise 60 ila 70 FPS arasında değişen bir performans sundu. Oyunun yerleşik benchmark testinde ise 51.87 FPS ortalaması yakalıyor. Son olarak M4 MacBook Pro ise 10 çekirdekli GPU’suna rağmen MetalFX kapalıyken 26 FPS, açıkken 39 FPS'e yakın performans gösterdi.
Son olarak bir diğer ilginç karşılaştırma ise Cyberpunk 2077’nin macOS versiyonu ile CrossOver aracılığıyla çalışan Windows sürümü arasında yapıldı. Native macOS sürümü yalnızca yaklaşık %3’lük bir performans avantajı sağladı.
|Model
|FPS
|M1 MacBook Air (8 GB RAM / 8 çekirdek GPU)
|MetalFX (Kalite modu) açık: 12 FPS
|M1 Max MacBook Pro (32 GB RAM / 32 çekirdek GPU)
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|M3 Max MacBook Pro (48 GB RAM / 40 çekirdek GPU)
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|M4 MacBook Pro (16 GB RAM)
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