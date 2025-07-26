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    Anlık Bildirim

    Dead Island 2, tüm DLC'leriyle Mac'e geldi

    Mac'lere AAA oyunlar gelmeye devam ediyor. Cyberpunk 2077'nin ardından Steam'de çoğunlukla olumlu yorum alan, popüler zombi oyunu Dead Island 2, Mac bilgisayarlara geldi.

    Dead Island 2 Ultimate Edition Mac indir Tam Boyutta Gör
    Deep Silver, Dead Island 2: Ultimate Edition'ın Mac kullanıcılarına sunulduğunu duyurdu. Oyunun Mac sürümü, şimdiye kadar yayınlanmış tüm DLC’leri içeriyor ve 76.6 GB boyutunda.

    Dead Island 2 Ultimate Edition, Mac App Store'da

    Dead Island 2 Ultimate Edition, Mac App Store’da indirilmeye sunuldu. Oyun, temel hikayeyi, genişletme paketlerini ve ek içerikleri tek bir pakette sunuyor; bu fiyata yansıtılmış. Oyun, 3000 TL fiyat etiketine sahip. Oyun, MetalFX yükseltmesini destekliyor ve M1, M2 ve M3 işlemcilerde donanım hızlandırmadan yararlanıyor. Diğer büyük Mac oyunlarında olduğu gibi, launcher yüklemeden doğrudan oynanabiliyor.

    Dead Island 2, yalnızca Apple Silicon işlemcili Mac'lerde oynanabiliyor. M1, M2 ve M3 sistemler için optimize edilen oyun, macOS 13.0 ve daha yeni bir sürüm gerektiriyor.

    Mac'lere yeni oyunlar geliyor

    Cyberpunk 2077, Resident Evil 7 Biohazard, Assassin’s Creed Shadows, Prince Of Persia The Lost Crown, Civilization VII dahil Mac’e çıkan çok sayıda güzel oyun var. Ve Apple, yakında yeni oyunların da geleceğini duyurdu.

    Dead Island 2 Dead Island 2 Dead Island 2 Dead Island 2 PLAION GmbH Games $69.99 76,6 GB

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    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

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    MDK 2 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 3 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 3 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 3 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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