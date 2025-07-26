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Tam Boyutta Gör Deep Silver, Dead Island 2: Ultimate Edition'ın Mac kullanıcılarına sunulduğunu duyurdu. Oyunun Mac sürümü, şimdiye kadar yayınlanmış tüm DLC’leri içeriyor ve 76.6 GB boyutunda.

Dead Island 2 Ultimate Edition, Mac App Store'da

Dead Island 2 Ultimate Edition, Mac App Store’da indirilmeye sunuldu. Oyun, temel hikayeyi, genişletme paketlerini ve ek içerikleri tek bir pakette sunuyor; bu fiyata yansıtılmış. Oyun, 3000 TL fiyat etiketine sahip. Oyun, MetalFX yükseltmesini destekliyor ve M1, M2 ve M3 işlemcilerde donanım hızlandırmadan yararlanıyor. Diğer büyük Mac oyunlarında olduğu gibi, launcher yüklemeden doğrudan oynanabiliyor.

Dead Island 2, yalnızca Apple Silicon işlemcili Mac'lerde oynanabiliyor. M1, M2 ve M3 sistemler için optimize edilen oyun, macOS 13.0 ve daha yeni bir sürüm gerektiriyor.

Apple, MacBook'lara gelecek yepyeni AAA oyunları duyurdu 3 hf. önce eklendi

Mac'lere yeni oyunlar geliyor

Cyberpunk 2077, Resident Evil 7 Biohazard, Assassin’s Creed Shadows, Prince Of Persia The Lost Crown, Civilization VII dahil Mac’e çıkan çok sayıda güzel oyun var. Ve Apple, yakında yeni oyunların da geleceğini duyurdu.

Dead Island 2 PLAION GmbH Games $69.99 76,6 GB

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Dead Island 2, tüm DLC'leriyle Mac'e geldi

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