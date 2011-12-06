Yeni nesil Mac Pro'larda 8 çekirdekli işlemci ve HD 7000 ekran kartı olabilir

Apple'ın profesyoneller için geliştirdiği Mac Pro ailesinin gelecekte nasıl şekilleneceği henüz netlik kazanmış değil. Satış adetleri açısından Apple ürün gamında alt sıralarda gelen Mac Pro ailesine yönelik olarak yeni jenerasyonun güçlü donanım seçenekleriyle agresif bir yapı sunması bekleniyor. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da yeni nesil Mac Pro ailesinde Apple, Intel'in 8 çekirdekli Xeon E5 işlemcisini kullanabilir.

Sandy Bridge-EP tasarımını temel alan 8 çekirdekli Xeon E5 işlemcisiyle performans anlamında profesyonellere yönelik en güçlü sistemlerden biri olması beklenen yeni nesil Mac Pro, ekran kartı tarafında ise AMD'nin 28nm Radeon HD 7000 serisine adapte olarak bu serinin yeni nesil GPU tasarımına sahip üst modellerini kullanabilir. Bilindiği üzere AMD, Radeon HD 7900 serisi ile birlikte GPGPU odaklı önemli yenilikler de sunacak ki bu noktada başta OpenCL olmak üzere GPGPU odaklı detaylar Apple adına büyük önem taşıyor.

Apple yeni nesil Mac Pro'larda modern teknolojileri de es geçmeyecek gibi görünüyor. Şu an sadece Mac'lerde kullanılan ve 2012 ile birlikte Windows tabanlı PC'lerde de kullanılması beklenen yüksek veriyolu teknolojisi Thunderbolt da Mac Pro'lardaki yerini alacak gibi görünüyor. Aynı zamanda USB 3.0 ve Bluetooth 4.0 teknolojileri de Mac Pro ailesinin yeni modelleriyle birlikte karşımıza çıkacak güncellemeler arasında yer alacak.