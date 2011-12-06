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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil Mac Pro'larda 8 çekirdekli işlemci ve HD 7000 ekran kartı olabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
23,6b
1
45
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın profesyoneller için geliştirdiği Mac Pro ailesinin gelecekte nasıl şekilleneceği henüz netlik kazanmış değil. Satış adetleri açısından Apple ürün gamında alt sıralarda gelen Mac Pro ailesine yönelik olarak yeni jenerasyonun güçlü donanım seçenekleriyle agresif bir yapı sunması bekleniyor. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da yeni nesil Mac Pro ailesinde Apple, Intel'in 8 çekirdekli Xeon E5 işlemcisini kullanabilir.
Sandy Bridge-EP tasarımını temel alan 8 çekirdekli Xeon E5 işlemcisiyle performans anlamında profesyonellere yönelik en güçlü sistemlerden biri olması beklenen  yeni nesil Mac Pro, ekran kartı tarafında ise AMD'nin 28nm Radeon HD 7000 serisine adapte olarak bu serinin yeni nesil GPU tasarımına sahip üst modellerini kullanabilir. Bilindiği üzere AMD, Radeon HD 7900 serisi ile birlikte GPGPU odaklı önemli yenilikler de sunacak ki bu noktada başta OpenCL olmak üzere GPGPU odaklı detaylar Apple adına büyük önem taşıyor.
Apple yeni nesil Mac Pro'larda modern teknolojileri de es geçmeyecek gibi görünüyor. Şu an sadece Mac'lerde kullanılan ve 2012 ile birlikte Windows tabanlı PC'lerde de kullanılması beklenen yüksek veriyolu teknolojisi Thunderbolt da Mac Pro'lardaki yerini alacak gibi görünüyor. Aynı zamanda USB 3.0 ve Bluetooth 4.0 teknolojileri de Mac Pro ailesinin yeni modelleriyle birlikte karşımıza çıkacak güncellemeler arasında yer alacak.

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Batuist 7 yıl en beğenilen
Arkadaş yaş ortalaması 15 lan olan okuyucu kitlesinin olduğu bir forumda "o paraya daha iyi sistem toplarım, fiyatı çok pahalı ben olsam almam" tarzı yorumlar görmek artık beni şaşırtmıyor. Normal karşılıyorum.. Her eve artık bilgisayar girdi internet desen bir 5-10yıl öncesine göre çok çok yaygınlaştı. şimdi her ergenin elinde internet var ne yapalım hadi DH!a girip saçmalayalım can sıkıntımız geçsin diyorlar herhalde.. gördükleri herşeyi kendilerine yamayıp acaba benim masamda nasıl dururdu diye düşündükten sonra aklına ilk gelen yorumu yapan adamı daha farklı tasvir edemiyorum..
Arkadaş yaş ortalaması 15 lan olan okuyucu kitlesinin olduğu bir forumda "o paraya daha iyi sistem toplarım, fiyatı çok pahalı ben olsam almam" tarzı yorumlar g...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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Centauri 7 yıl
10,000 degil, 100,000 dolar da verseniz su sekilde dizayn edilmis bir kasa yok dunyada...
( Vidasiz sistem, mukemmel sogutma, %100 aluminyum )
Hollywood film studyolarinin, Pixar Dreamworks animasyon studyolarinin, Nasa'nin, Google'in kullandigi sistemler bunlar iste.

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10,000 degil, 100,000 dolar da verseniz su sekilde dizayn edilmis bir kasa yok dunyada...( Vidasiz sistem, mukemmel sogutma, %100 aluminyum )Hollyw...
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bizhy 7 yıl
Gâvur yapıyor iste abi..
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tunlab 7 yıl
elmayla armutu karıştırmayın arkadaşlar, powerbook g4 ler bile şuan çoğu windows pc den daha stabil çalışır, kaldıki bu makineler 15 yaşındaki arkadaşların counter oynayacakları makinalar değil, prof. film, muzik ve fotograf studyolarında, nasa'da, ve dünyanın önde gelen şirketlerinin kullandıgı makineleri burda acımasızca eleştirmeye gerek yok, pahalımı evet ama ben halen bütün işlerini G3 işlemcili ibook'lar ile yapan arkadaşlarıda biliyorum satsa 200 tl etmez ama adam kullanıyor, yani abartısız 5-10 yıl sonra yine işinize yarayacaktır bu makinalar, saygılar.
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aliakalin 7 yıl
bende bi mac kullanıcısı olarak,her ne kadar on numara cihaz olsalarda,verilen paranın yarısı üzerinde elma ya veriliyor :)
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AMERICOS 7 yıl
Bir kere de tamam diyin iyi olmuş diyin artık fiyata takılmayın adamın parası varsa zaten alır kullanır neden bu çekemezlilik?Kazıklanıyorsa alan adam kazıklanıyor siz neden bu kadar karşısınız?
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CagdasyavasTR1 7 yıl
Arkadaşlar yaşım 16 ama o fiyata daha iyi sistem toplarım düşüncesi Apple bilgisayarlarda geçerli olmuyor hele mac prolarda hiç mi hiç olmuyor çünkü mac bilgisayarlar gerçekten çok büyük bir performans sağlıyor kendine özgü bir işletim sistemi var aletlerde gerçekten çok hızlı hele birde ssd ile bütünleştimi tadından yenmiyor benim bildiğim bu aletler müzik,grafik düzenleme yapımında kullanılıyor applenin bu bilgisayarlara sağladığı bir çok program sayesinde..
Gerçi bu aletlere bilgisayar denirmi bilemem ama..
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BurayaNeYazıyoruz 7 yıl
Bilgisayarı yarım saatte açılan windows fanboyları siz bencede bilgisayar
toplayın alışık değilsiniz başınızı döndürür macpro 'nun hızı ;))
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danGerfuLL 7 yıl
Ben o paraya gider araba alır ayağımı yerden keserim.


Kullanın da konuşun, alacak parası yok, ciğer-mındar muhabbeti yapanlar da sistem toplarım diyenlerden aşağı kalmıyor ne yazık ki.

Mac serilerinin fiyatları daha cazip hale getirilmeli, demiyorum ki bir Windows dizüstü ile Macbook aynı para olsun; ama core2duo işlemciye de i7'nin iki katı fiyat da anormal.
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bocekgrafik 7 yıl BurayaNeYazıyoruz
BurayaNeYazıyoruz

Bilgisayarı yarım saatte açılan windows fanboyları siz bencede bilgisayar

toplayın alışık değilsiniz başınızı döndürür macpro 'nun hızı ;))

Aslen (1994'ten beri) macintosh kullanacısıyım ve Mac Plus'tan (Steve Jobs'un yeni çıkan kitabının arka kapağındaki resminde kucağındaki mac) Mac Pro'ya kadar buradaki birçok kişinin yaşının bilmem kaç katı sayıda fazla sayıda macintosh kullanmışlığım var ancak PC'de kullandım; hatta kendimi PC'mi yeni sattım. Bilmeden konuşuyorsun kardeşim. SSD'li PC'lerin kaç saniyede açıldığını biliyor musun?

Ne Apple, ne macintosh, ne de başka bir markanın fanlığını yapmak evvela kişinin kendisine zarar verir, çünkü eksilerini göremediği için körü körüne devam eder. Yapmayın Allah aşkına! Bırakın bu fan-pervane ayaklarını.
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avb 7 yıl
Yas ortalamasi 15 olan arkadaslar yine ne kadar bilgisiz olduklarini dile getirmisler.Fikir sahibi olmaniz o konu hakkinda bilgi sahibi oldugunuz anlamina gelmez.Kullanin ondan sonra konusalim....
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tamtamam 7 yıl
evet o paraya daha performanslı bir sistem kurarım,üstündede çatır çatır mac OS çalıştırırım.
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bRk.. 7 yıl
Eğer profesyonel amaçla kullanıyorsanız mac e verdiğiniz tutar ne olursa olsun onu size uzun vadede geri iade ediyor.
Şuan macbook pro kullanıyorum seneler önce bende düşünüyordm ne gerek var bu kadar para vermeye diye ama kullanınca anlıyor insan.
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bocekgrafik 7 yıl bRk..
bRk..

Eğer profesyonel amaçla kullanıyorsanız mac e verdiğiniz tutar ne olursa olsun onu size uzun vadede geri iade ediyor.
Şuan macbook pro kullanıyorum seneler önce bende düşünüyordm ne gerek var bu kadar para vermeye diye ama kullanınca anlıyor insan.


Son derece haklısın. Bundan 4 yıl önce aldığım iMac'e 3210 TL para ödedim ancak o bunu bana fazlasıyla, hatta kat kat ödedi. Bir PC ondan çok daha ucuza toplanabilir ama size getirisi olmadığı için, macintosh başta pahalı gibi gelse de, iş için kullanıldığında altın yumurtlayan tavuk olmasa bile gümüş yumurtlayan tavuk haline geliyor.
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JohnLord 7 yıl
win 8 çıksın bakalım ne bahane uydurucaklar elmacılar artık sokakta amasya elmaa diye gezerler
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Centauri 7 yıl
10,000 degil, 100,000 dolar da verseniz su sekilde dizayn edilmis bir kasa yok dunyada...
( Vidasiz sistem, mukemmel sogutma, %100 aluminyum )
Hollywood film studyolarinin, Pixar Dreamworks animasyon studyolarinin, Nasa'nin, Google'in kullandigi sistemler bunlar iste.

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