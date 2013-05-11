Yeni nesil Nexus 7 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Google'ın gelecek haftaki geliştirici konferansında tanıtması beklenen modellerden birisi olan yeni nesil Nexus 7 modeli ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor.





KGI analiz uzmanlarından Ming-Chi Kuo, tedarik zincirlerinde yaptığı araştırma neticesinde yeni Nexus 7 modelinin muhtemel özelliklerini listeledi.





Buna göre modelde 7 inçlik boyut korunurken çözünürlük Full HD seviyesine çıkarılıyor. İşlemci ise bu kez 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro. Android 4.3 işletim sistemi, 5MP çözünürlükte kamera, HD ön kamera, WiFi, Bluetooth, NFC, 4000mAh batarya ve Qi kablosuz şarj desteği şeklinde diğer özellikler mevcut.





Tasarım olarak ise yeni Nexus 7'nin daha ince bir ekran çerçevesine sahip olacağı ve plastik bir kasa ile geleceği belirtiliyor.





Google'ın yeni tableti için seçtiği isimlendirme Yeni Nexus 7 şeklinde olacak. Özelliklerin yükselmesine rağmen fiyatını çok artırmak istemeyen Google, modeli 5$ veya 10$ zararla satacak. İlk nesil 199$ fiyat etiketine sahipti.





Elde edilen verilerin ne kadar gerçek olduğu bilinmiyor ancak bu özelliklerin bazıları zaten bir süredir dile getirilmekteydi. Gelecek haftaki konferansta modelin tam olarak neye benzediği ortaya çıkacak.

http://m.androidauthority.com/nexus-7-android-4-3-jelly-bean-snapdragon-s4-pro-206454/