Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil Nexus 7 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

6 yıl
846
1
32
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni nesil Nexus 7 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
Google'ın gelecek haftaki geliştirici konferansında tanıtması beklenen modellerden birisi olan yeni nesil Nexus 7 modeli ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

KGI analiz uzmanlarından Ming-Chi Kuo, tedarik zincirlerinde yaptığı araştırma neticesinde yeni Nexus 7 modelinin muhtemel özelliklerini listeledi.

Buna göre modelde 7 inçlik boyut korunurken çözünürlük Full HD seviyesine çıkarılıyor. İşlemci ise bu kez 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro. Android 4.3 işletim sistemi, 5MP çözünürlükte kamera, HD ön kamera, WiFi, Bluetooth, NFC, 4000mAh batarya ve Qi kablosuz şarj desteği şeklinde diğer özellikler mevcut.

Tasarım olarak ise yeni Nexus 7'nin daha ince bir ekran çerçevesine sahip olacağı ve plastik bir kasa ile geleceği belirtiliyor.

Google'ın yeni tableti için seçtiği isimlendirme Yeni Nexus 7 şeklinde olacak. Özelliklerin yükselmesine rağmen fiyatını çok artırmak istemeyen Google, modeli 5$ veya 10$ zararla satacak. İlk nesil 199$ fiyat etiketine sahipti.

Elde edilen verilerin ne kadar gerçek olduğu bilinmiyor ancak bu özelliklerin bazıları zaten bir süredir dile getirilmekteydi. Gelecek haftaki konferansta modelin tam olarak neye benzediği ortaya çıkacak. 

http://m.androidauthority.com/nexus-7-android-4-3-jelly-bean-snapdragon-s4-pro-206454/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
raSe34 6 yıl en beğenilen
Full HD ve Snapdragon S4 Pro . geçmiş olsun.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tuncay altuntoprak 5 yıl
Tegra kullanmasinlarda hangi işlemci olursa olsun. S4 pro bence iyi tercih. İnternet e kitap sosyal ağ ara sira oyun için oldukça yeterli olur. Daha iyisi sanirim galaxy tab 3 olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pc332 5 yıl
Herkes Yeni nesil Nexus 7'nin 199$ olacağını çıkarımında bulunmuş fakat haberde 1.nesil yani ilk jenerasyon Nexus 7'nin fiyatının 199$ olduğu söylenmiş.
Bence ;
FULL HD
2GB RAM olması bile fiyatını fazlasıyla tavan yaptıracaktır.
Rahat 400-450$ olur.
Ülkemizde fiyatı artık ne olur düşünmek bile istemiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mrsheitan 5 yıl
Fiyat-Performans karşılaştırması yaparsanız ürüne verdiğiniz paranın fazlasını verdiğini görürsünüz bence.. O fiyata bir sürü no-name markalar var piyasada, bunlar için ideal bi tercih olabilir bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teddybear01 6 yıl
raSe34
Full HD ve Snapdragon S4 Pro . geçmiş olsun.

199 dolar fiyatı var. Sadece internete girmek için bile alınır. Ayrıca aynı fiyatlarındaki tabletlerden kat kat daha fazla performans vericeği kesin.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 6 yıl
8" bencede daha ideal bi boyut tabi ince cerceve ve hafifliğide unutmamak lazım......ve ram in 2 gb olması daha tercih edilir bir urun ortaya cıkarır....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ycanatilgan 6 yıl
İşlemci Snapdragon 600 olmasa da olur ama grafik kartı en azından PowerVR SGX 540 olmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ycanatilgan 6 yıl
Amerika'da zararla satıyorlar burada 1000 lira sonra da kar etmiyor olur bu Google
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BeYaBaN. 6 yıl
S4 pro dan ne zaman vazgeçecekler ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Creativeflo 6 yıl
suanki mi daha iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Saiki 6 yıl
hd sevdası yerine 2 gb ram olsaydı keşke..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
foz54 6 yıl
''s4pro full hd ekranda olmaz'' fikri ne kadar da benimsenmiş arkadaş. tamam haklısınız performansı en iyisi değil ama gayet de yeterli, nexus7 gibi f/p ürününe gayet uygun olacaktır. s4pro'lu 720p ekranlı nexus4 ile 1080p ekranlı xperia z arasında bahsedildiği kadar fark yok. kaldı ki tegra3lü nexus 7 ile arasında dağlar kadar fark var!!
buyrun xperia z, nexus4, nexus7 grafik karşılaştırması: gfxbench.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 6 yıl
İstediği kadar 199$ olsun, Türkiye'ye girince 1000 liradan satıldıktan sonra anlamı kalmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhanyıldız 6 yıl
S4 Pro fazla gelir, çift çekirdeklli bir işlemci kullanılarak maliyet dahada düşürülmeliydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
846 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, asus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl İlk milli keskin nişancı tüfeği "Bora 12" özel video 6 yıl Milli Muharebe Tankımız "ALTAY" özel video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim