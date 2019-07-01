Yeni nesil Opel Astra'nın piyasaya çıkış tarihi belli oldu





2019 Opel Corsa’nın tamamen ortaya çıkmasının ardından gözlerin çevrildiği yeni nesil Opel Astra’dan resmi bilgiler gelmeye başladı. Alman üretici, Astra L koduyla yollarda olacak aracın üretime gireceği tarihi açıkladı.

Son aylarda sıkça karşımıza çıkan kamuflajlı görseller vasıtasıyla mevcut Opel Astra’nın küçük bir makyaj operasyonundan geçirileceğini biliyoruz. Bu yıl içerisinde tanıtılacak makyajlı Astra’nın ömrü çok uzun olmayacak gibi görünüyor. Zira Alman üreticinin açıklamalarına göre yeni nesil Opel Astra 2021 yılında üretime girecek.

Insignia ile aynı fabrikada üretilecek

Yeni nesil Opel Astra, ikinci nesil Insignia modelinin de üretildiği Rüsselsheim fabrikasında üretim bandına çıkacak. Böylece 2015 yılında bıraktığı fabrikaya geri dönmüş olacak. PSA Grubu, yeni nesil Opel Astra’nın üretimi için Rüsselsheim’daki fabrikaya oldukça cömert bir yatırımda bulunacak. Dolayısıyla üretimin yeniden bu fabrikaya kaydırılmasının Opel için büyük önem taşıdığını söylemek mümkün.

Rüsselsheim fabrikası

Yeni Opel Astra, hibrit motorla da sunulacak

Alman markanın en popüler modellerinden biri olan Opel Astra, yeni nesilde PSA’nın EMP2 platformu üzerine inşa edilecek. Halihazırda Peugeot ve Citroen modellerinde kullanılan bu platform, yeni Opel Astra’nın elektriklenmesine de imkan verecek. Tıpkı küçük kardeşi Corsa gibi benzinli ve dizel motorlarla gelecek yeni Opel Astra, aynı zamanda hibrit motor seçeneğiyle de müşterilerin beğenisine sunulacak.

2015 yılından bu yana yollarda gördüğümüz Astra K, Polonya ve İngiltere’deki fabrikalarda üretiliyor.

https://int-media.opel.com/en/next-generation-opel-astra-will-be-built-r%C3%BCsselsheim