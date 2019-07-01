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Yeni nesil Opel Astra'nın piyasaya çıkış tarihi belli oldu

Geçtiğimiz günlerde yeni Opel Corsa'nın örtüsünü kaldıran Alman marka, dikkatleri yeni nesil Opel Astra üzerine çekmeye başladı. Yeni Opel Astra'nın üretileceği tarih ve nerede üretileceği açıklandı.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni nesil Opel Astra'nın piyasaya çıkış tarihi belli oldu

2019 Opel Corsa’nın tamamen ortaya çıkmasının ardından gözlerin çevrildiği yeni nesil Opel Astra’dan resmi bilgiler gelmeye başladı. Alman üretici, Astra L koduyla yollarda olacak aracın üretime gireceği tarihi açıkladı.

Son aylarda sıkça karşımıza çıkan kamuflajlı görseller vasıtasıyla mevcut Opel Astra’nın küçük bir makyaj operasyonundan geçirileceğini biliyoruz. Bu yıl içerisinde tanıtılacak makyajlı Astra’nın ömrü çok uzun olmayacak gibi görünüyor. Zira Alman üreticinin açıklamalarına göre yeni nesil Opel Astra 2021 yılında üretime girecek.

Insignia ile aynı fabrikada üretilecek

Yeni nesil Opel Astra, ikinci nesil Insignia modelinin de üretildiği Rüsselsheim fabrikasında üretim bandına çıkacak. Böylece 2015 yılında bıraktığı fabrikaya geri dönmüş olacak. PSA Grubu, yeni nesil Opel Astra’nın üretimi için Rüsselsheim’daki fabrikaya oldukça cömert bir yatırımda bulunacak. Dolayısıyla üretimin yeniden bu fabrikaya kaydırılmasının Opel için büyük önem taşıdığını söylemek mümkün.

Yeni nesil Opel Astra'nın piyasaya çıkış tarihi belli oldu
Rüsselsheim fabrikası 

Yeni Opel Astra, hibrit motorla da sunulacak

Alman markanın en popüler modellerinden biri olan Opel Astra, yeni nesilde PSA’nın EMP2 platformu üzerine inşa edilecek. Halihazırda Peugeot ve Citroen modellerinde kullanılan bu platform, yeni Opel Astra’nın elektriklenmesine de imkan verecek. Tıpkı küçük kardeşi Corsa gibi benzinli ve dizel motorlarla gelecek yeni Opel Astra, aynı zamanda hibrit motor seçeneğiyle de müşterilerin beğenisine sunulacak.

2015 yılından bu yana yollarda gördüğümüz Astra K, Polonya ve İngiltere’deki fabrikalarda üretiliyor.


https://int-media.opel.com/en/next-generation-opel-astra-will-be-built-r%C3%BCsselsheim Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yusuf24 5 gün
Yıl 2019 un ortası. Mevcut araç makyajlanmayacak mı?
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Sönmeyen Arıza Lambası. 6 gün
Yanında ben de hediyeyim yine
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lojistisyen 6 gün
Yeni 308 geliyor
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canguler917 6 gün
opel'i kendi kimliğinden uzaklaştırıyorlar. müşteriler bunun farkına varınca opel mi alıyoruz pejo mu diyip uzaklaşacaklardır. zaten birbirine yakın araçlar ürettiğin pejo ve citroen'in var, opel'i bırak bari kendine has çizgisi olsun
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nbacıshaquılle 6 gün canguler917
Corsa D ve Corsa E zaten Punto platformuydu dizel motorları da öyleydi ve donanım fakir kalitesiz araçlardı. Hadi Corsa F yi 208 platformuna geçirmekle iyi ettiler. Yine Combo da piyasadan silinmiş bir modeldi önceki kasası dobloydu o da artık Rifter platformunda iyi oldu. Grandland x ise amaçsız saçma bir araba 3008 varken almak mantıksız. Astranın platformu zaten şu an gayet hafif çok iyi yol tutan bir platform bırakın opel kendi dna sını yansıtsın bundan sonra 308 varken neden sadece direksiyonu farklı astra alalım ki?
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