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    BYD, seviye 4 otonom park özelliğini duyurdu: "Koşulsuz sorumluluk garantisi"

    BYD, God’s Eye otonom sürüş sistemine dahil edeceği seviye 4 otonom park özelliğini duyurdu. Şirket, park sırasında oluşabilecek tüm kazalarda sorumluluğu tamamen üstlenecek.

    BYD, seviye 4 otonom park özelliğini duyurdu Tam Boyutta Gör
    BYD, Çin’deki gelişmiş sürücü destek sistemi “God’s Eye” için Seviye 4 otonom park etme özelliğini duyurdu. Şirket, bu özellikle birlikte park sırasında oluşabilecek kazalarda tüm sorumluluğu üstleneceğini de açıkladı.

    "Sorumluluk bizde"

    Weibo üzerinden yapılan açıklamaya göre, “God’s Eye” sisteminin B ve C versiyonları için kısa süre içinde bir OTA (kablosuz güncelleme) yayınlanacak. Güncelleme; genişletilmiş park senaryolarını, üç farklı hızda otonom park etmeyi ve sürücü müdahalesi olmadan park etme yeteneğini kapsıyor. BYD, park manevrasındaki olası hatalardan dolayı sürücüyü sorumlu tutmayacak.

    Şirket yaptığı açıklamada, “Otonom park konusunda dünya çapında ilk sorumluluk garantisini biz veriyoruz,” ifadelerine yer verdi. BYD, park sistemindeki arıza ya da algoritma hatalarından kaynaklı onarım, üçüncü taraflara verilen hasar ve kişisel yaralanmalarla ilgili tüm masrafları karşılayacağını belirtti.

    İlk olarak Şubat 2025’te tanıtılan God’s Eye ADAS, yakında sürüş güvenliğini artıran büyük bir güncellemeyle daha da geliştirilecek. Bu sistem yalnızca üst düzey modellerde değil, uygun fiyatlı araçlarda da sunuluyor. Örneğin şu anda Çin’de yaklaşık 9.300 euroya satılan BYD Seagull modeli bile bu teknolojiye sahip.

    Bugüne kadar 1 milyondan fazla BYD aracında God’s Eye sistemi aktif hale getirildi. Bu sistem, sürücünün gözetimi altında otoyolda otomatik sürüş gibi gelişmiş fonksiyonlara da sahip.

    Üç farklı seviye

    BYD, God’s Eye sistemini üç farklı donanım seviyesiyle sunuyor:

    • DiPilot 600 (A versiyonu): Üç LiDAR sensörüne sahip, ultra lüks marka Yangwang’da kullanılıyor.
    • DiPilot 300 (B versiyonu): Tek LiDAR ile çalışıyor, Denza ve bazı BYD üst segment modellerde yer alıyor.
    • DiPilot 100 (C versiyonu): LiDAR sensörü bulunmuyor, kamera ve görüntü tanıma teknolojisiyle çalışan bu versiyon daha uygun fiyatlı modellerde sunuluyor.

    Yeni Seviye 4 otonom park özelliği, bu üç varyantın tamamında kullanılabilir hale gelecek. BYD’nin bu iddialı adımı, Çin’deki otonom sürüş rekabetini yeniden şekillendirebilir.

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    turkelvis 10 saat önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 16 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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