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    Yeni Hyundai Ioniq 6 N tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Hyundai, yüksek performanslı elektrikli modeli Ioniq 6 N’i tanıttı. 641 beygir güce sahip araç, 3.2 saniyede 100 km/s hıza ulaşıyor ve sürüş keyfini üst seviyeye taşıyor.

    Hyundai, yüksek performanslı elektrikli araç atağını yeni Ioniq 6 N ile sürdürüyor. İngiltere’deki Goodwood Hız Festivali’nde görücüye çıkarılan model, markanın elektrikli performans araçlarındaki iddiasını bir üst seviyeye taşıyor.

    Hyundai Ioniq 6 N, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Hyundai Ioniq 6 N tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Hyundai Ioniq 6 N, çift elektrik motoruyla birlikte 601 beygir güç ve 740 Nm tork üretiyor. Ancak bu rakamlar “N Grin Boost” özelliğiyle 10 saniyeliğine 641 beygir güce ve 770 Nm torka kadar çıkabiliyor. “N Launch Control” sistemiyle birlikte araç, 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.2 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı ise 258 km/s.

    Yenilenen şasi ve sürüş dinamikleri

    Hyundai, Ioniq 6 N’in süspansiyon geometrisini tamamen yeniden tasarladı. Araçta kullanılan yeni elektronik kontrollü amortisörler, sürüş koşullarına göre süspansiyonu otomatik olarak ayarlayabiliyor. Ayrıca “N Drift Optimizer” ve “N Torque Distribution” gibi sistemler sayesinde araç hem pistte hem de günlük sürüşte maksimum denge ve eğlence vadediyor.

    Performans sadece motorda değil. 6 N’in fren sistemi önde dört pistonlu, arkada ise tek pistonlu kaliperlerle desteklenmiş. Araç, 275/35R20 ebatlarında Pirelli P-Zero 5 lastiklerle geliyor. Genişletilmiş çamurluklar ve kuğu boynu şeklindeki arka spoyler de aerodinamiğe katkı sağlarken araca agresif bir görünüm katıyor.

    Hyundai Ioniq 6 N tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Hyundai, performans deneyimini sadece hızla değil, duyularla da güçlendirmek istiyor. Geliştirilmiş N e-Shift sistemi, vites geçiş hissini sanal olarak yaşatırken, bu geçişleri araç içi ambiyans aydınlatmasıyla senkronize eden N Ambient Shift Light da araçla bütünleşik bir deneyim sunuyor. N Active Sound+ sistemiyle birlikte üç farklı motor sesi sunuluyor:

     

    • “Ignition” (Motor sporları esintili)
    • “Evolution” (Elektrikli araçlara nostaljik yaklaşım)
    • “Lightspeed” (Bilim-kurgu tarzı futuristik tonlar)

    Hyundai, Ioniq 6 N’in WLTP standardına göre yaklaşık 468 km menzil sunduğunu belirtiyor. Öte yandan, 2026 Ioniq 6 N için henüz resmi bir fiyat açıklanmadı. Tahmini başlangıç fiyatı 60.000 dolar seviyelerinde olabilir. Bunun gibi detayları performanslı modelin satış tarihi yaklaştığında öğrenebileceğiz.

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    turkelvis 1 dakika önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 6 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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