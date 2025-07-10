Yeni Hyundai Ioniq 6 N tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Hyundai, yüksek performanslı elektrikli araç atağını yeni Ioniq 6 N ile sürdürüyor. İngiltere’deki Goodwood Hız Festivali’nde görücüye çıkarılan model, markanın elektrikli performans araçlarındaki iddiasını bir üst seviyeye taşıyor.
Hyundai Ioniq 6 N, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yenilenen şasi ve sürüş dinamikleri
Hyundai, Ioniq 6 N’in süspansiyon geometrisini tamamen yeniden tasarladı. Araçta kullanılan yeni elektronik kontrollü amortisörler, sürüş koşullarına göre süspansiyonu otomatik olarak ayarlayabiliyor. Ayrıca “N Drift Optimizer” ve “N Torque Distribution” gibi sistemler sayesinde araç hem pistte hem de günlük sürüşte maksimum denge ve eğlence vadediyor.
Performans sadece motorda değil. 6 N’in fren sistemi önde dört pistonlu, arkada ise tek pistonlu kaliperlerle desteklenmiş. Araç, 275/35R20 ebatlarında Pirelli P-Zero 5 lastiklerle geliyor. Genişletilmiş çamurluklar ve kuğu boynu şeklindeki arka spoyler de aerodinamiğe katkı sağlarken araca agresif bir görünüm katıyor.
- “Ignition” (Motor sporları esintili)
- “Evolution” (Elektrikli araçlara nostaljik yaklaşım)
- “Lightspeed” (Bilim-kurgu tarzı futuristik tonlar)
Hyundai, Ioniq 6 N’in WLTP standardına göre yaklaşık 468 km menzil sunduğunu belirtiyor. Öte yandan, 2026 Ioniq 6 N için henüz resmi bir fiyat açıklanmadı. Tahmini başlangıç fiyatı 60.000 dolar seviyelerinde olabilir. Bunun gibi detayları performanslı modelin satış tarihi yaklaştığında öğrenebileceğiz.
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Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre