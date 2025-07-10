Musk duyurdu: Tesla, robotaksi hizmetini genişletiyor

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Tam Boyutta Gör Tesla, otonom araçlarla yolcu taşımacılığı planlarını hızlandırıyor. CEO Elon Musk, şirketin robotaksi hizmetini bir iki ay içinde San Francisco Körfez Bölgesi’ne taşıyacaklarını duyurdu. Ancak bu genişlemenin gerçekleşmesi için Kaliforniya’daki düzenleyici kurumlardan onay alınması gerekiyor.

Tesla robotaksi hizmeti büyüyor

Tesla, geçtiğimiz ay Texas eyaletinin Austin kentinde sınırlı sayıda araç ve yolcuyla test amaçlı bir robotaksi hizmeti başlatmıştı. Güvenlik gerekçesiyle her araçta bir denetçi bulunuyor ve hizmet yalnızca belirli bölgelerde kullanılabiliyor. Musk, bu hafta sonu Austin’deki hizmetin de daha geniş bir alana yayılacağını belirtti.

Sosyal medya platformu X üzerinden bir kullanıcının körfez tarafında genişleme olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan Musk, “Düzenleyici onayları bekliyoruz, ama muhtemelen bir iki ay içinde” ifadesini kullandı.

Tesla’nın bu hamlesi, şirketin geleceği açısından kritik önem taşıyor. Elektrikli araç satışlarının yavaşlaması ve Musk’ın siyasi duruşunun yarattığı tepki, şirketin odağını yapay zeka destekli robotaksilere ve insansı robotlara kaydırmasına neden oldu. Şirketin trilyon dolarlık değerinin önemli bir kısmı, Musk'ın robotaksilere ve yapay zeka ile çalışan insansı robotlara yaptığı yatırıma bağlı.

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Öte yandan Tesla’nın bu alandaki en büyük rakibi Alphabet’in Waymo birimi. Waymo şu anda San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Austin ve Atlanta gibi şehirlerde toplam yaklaşık 1.500 araçlık filosuyla yolcu taşıyor. Tesla için bir başka zorluk ise düzenleyici onay süreçleri. Texas bu konuda çok daha yumuşak bir eyalet ancak Kaliforniya gibi eyaletlerde bu süreçler çok daha katı tutuluyor.

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