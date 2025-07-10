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    Musk açıkladı: Popüler Grok yapay zekası Tesla otomobillere geliyor

    Tesla’nın mobil uygulamasına gelen son güncelleme, Elon Musk’ın Grok yapay zekasını desteklemeye başladı. Tesla araç sahipleri yakında araçlarında Grok’u kullanabilecek.

    Elon Musk: Grok yapay zekası Tesla otomobillere geliyor Tam Boyutta Gör
    Tesla App 4.46.6 güncellemesiyle birlikte Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI ile daha derin bir entegrasyon sağlandı. Yeni sürüm, kullanıcıların Tesla uygulaması üzerinden xAI’ın Grok yapay zeka asistanına bağlanmasını mümkün hale getiriyor. Bu sayede uygulama içi bildirimler, kullanıcıyı doğrudan Grok ile ilgili sayfalara yönlendirebilecek. Öte yandan Grok'un Tesla araçlarına entegrasyonu için Elon Musk'tan da resmi onay geldi.

    Bu güncelleme detayına ek olarak her iki şirketin de CEO'su olan Elon Musk'tan açıklama geldi. Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda "Grok çok yakında Tesla araçlarına geliyor. En geç önümüzdeki hafta." ifadesini kullandı. Bu açıklamaya göre Grok'un Tesla'nın yaz güncellemesinin (2025.26) bir parçası olarak araçlara eklenmesi bekleniyor. Musk, konu hakkında daha fazla detay vermese de bir süre önce Grok entegrasyonu için önemli bilgiler ortaya çıkmıştı.

    Grok aslın bir süredir hazır

    Tesla'ya yönelik yazılım analizleriyle tanınan Greentheonly, Grok'un araç içi sürümünün aslında halihazırda birçok Tesla modeline yüklü olduğunu ortaya çıkardı. 2025.20 sürümüyle birlikte sistemin büyük ölçüde tamamlandığı, yalnızca sunucu taraflı bir aktivasyonun beklendiği belirtiliyor.

    Elon Musk: Grok yapay zekası Tesla otomobillere geliyor Tam Boyutta Gör
    Ancak bu özellik sadece Ryzen tabanlı bilgi-eğlence sistemine sahip araçlarda çalışacak. Eski nesil Intel Atom işlemcili modeller ilk etapta dışarıda kalacak. Grok, işlem gücünü araçtan değil, bulut üzerinden sağladığı için Otopilot donanımı bu sistem için bir gereklilik teşkil etmiyor.

    Grok’u kullanmak için Tesla aracınızın premium bağlantı paketine sahip olması ya da Wi-Fi erişimi gerekiyor. Bunun yanında kullanıcıların xAI Grok hesabına giriş yapması istenecek. Henüz Grok’un ücretsiz versiyonunun yeterli olup olmayacağı belirsiz. Belki de gelişmiş Grok özelliklerine erişmek için normalde olduğu gibi abonelik almak gerekecek.

    Elon Musk: Grok yapay zekası Tesla otomobillere geliyor Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Grok’un kullanıcı arayüzü de ilk kez gün yüzüne çıktı. Araç ekranında karanlık modda çalışan sistem, Grok mobil uygulamasındaki birçok özelliği içeriyor. Kullanıcılar, tıpkı mobilde olduğu gibi farklı sesler ve karakter profilleri seçebiliyor.

    Küfredip etmemesi kontrol edilebilecek

    Elon Musk: Grok yapay zekası Tesla otomobillere geliyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca sistemde, küfür içeriğini açıp kapatan NSFW modu ile çocuklar için daha uygun hale getirilen Kids Mode da bulunuyor.

    Bununla birlikte Grok’un nasıl kullanılacağına gelince, aktarılanlara göre kullanıcılar direksiyon üstündeki mikrofon tuşuna basarak Grok’u etkinleştirebilecek ve doğal bir diyalog şeklinde isteklerini iletebilecek. Şimdilik bir uyandırma kelimesi kullanılmasa da kodlarda bu özelliğin ileride aktif hale getirilmesine dair izler bulundu.

    Yeni sistemle birlikte, artık aracınıza “Klima biraz serin olabilir mi?” gibi doğal cümlelerle komut verebileceksiniz. Bu da Tesla’nın sürüş deneyimini tamamen yeniden tanımlayabileceği anlamına geliyor.

    Grok, ilk etapta İngilizce ve Çince desteğiyle çıkış yapacak. Green’e göre sistemde başka diller için de hazırlık yapılıyor, ancak hangi dillerin destekleneceği henüz kesinleşmedi. Şirketin halen bazı sunucu taraflı testler yaptığı ve Grok’un, ilk günden itibaren mevcut sesli komut sisteminin yerini alacak şekilde devreye girmesi için çalıştığı düşünülüyor.

    Kaynakça https://www.notateslaapp.com/tesla-app-updates/version/4.46.6/release-notes https://www.notateslaapp.com/news/2867/tesla-grok-app-first-look-at-its-interface-and-features
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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    N
    netscan 3 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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