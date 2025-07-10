Musk açıkladı: Popüler Grok yapay zekası Tesla otomobillere geliyor

Bu güncelleme detayına ek olarak her iki şirketin de CEO'su olan Elon Musk'tan açıklama geldi. Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda "Grok çok yakında Tesla araçlarına geliyor. En geç önümüzdeki hafta." ifadesini kullandı. Bu açıklamaya göre Grok'un Tesla'nın yaz güncellemesinin (2025.26) bir parçası olarak araçlara eklenmesi bekleniyor. Musk, konu hakkında daha fazla detay vermese de bir süre önce Grok entegrasyonu için önemli bilgiler ortaya çıkmıştı.
Grok aslın bir süredir hazır
Tesla'ya yönelik yazılım analizleriyle tanınan Greentheonly, Grok'un araç içi sürümünün aslında halihazırda birçok Tesla modeline yüklü olduğunu ortaya çıkardı. 2025.20 sürümüyle birlikte sistemin büyük ölçüde tamamlandığı, yalnızca sunucu taraflı bir aktivasyonun beklendiği belirtiliyor.
Grok’u kullanmak için Tesla aracınızın premium bağlantı paketine sahip olması ya da Wi-Fi erişimi gerekiyor. Bunun yanında kullanıcıların xAI Grok hesabına giriş yapması istenecek. Henüz Grok’un ücretsiz versiyonunun yeterli olup olmayacağı belirsiz. Belki de gelişmiş Grok özelliklerine erişmek için normalde olduğu gibi abonelik almak gerekecek.
Küfredip etmemesi kontrol edilebilecek
Bununla birlikte Grok’un nasıl kullanılacağına gelince, aktarılanlara göre kullanıcılar direksiyon üstündeki mikrofon tuşuna basarak Grok’u etkinleştirebilecek ve doğal bir diyalog şeklinde isteklerini iletebilecek. Şimdilik bir uyandırma kelimesi kullanılmasa da kodlarda bu özelliğin ileride aktif hale getirilmesine dair izler bulundu.
Yeni sistemle birlikte, artık aracınıza “Klima biraz serin olabilir mi?” gibi doğal cümlelerle komut verebileceksiniz. Bu da Tesla’nın sürüş deneyimini tamamen yeniden tanımlayabileceği anlamına geliyor.
Grok, ilk etapta İngilizce ve Çince desteğiyle çıkış yapacak. Green’e göre sistemde başka diller için de hazırlık yapılıyor, ancak hangi dillerin destekleneceği henüz kesinleşmedi. Şirketin halen bazı sunucu taraflı testler yaptığı ve Grok’un, ilk günden itibaren mevcut sesli komut sisteminin yerini alacak şekilde devreye girmesi için çalıştığı düşünülüyor.Kaynakça https://www.notateslaapp.com/tesla-app-updates/version/4.46.6/release-notes https://www.notateslaapp.com/news/2867/tesla-grok-app-first-look-at-its-interface-and-features Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre